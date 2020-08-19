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США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден, участвующий от Демократической партии в президентской кампании 2020 года, считает, что США должны выступить с поддержкой Светланы Тихановской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Байден отметил: "Смелые граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут замалчиваться террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. Россию нужно сказать не вмешиваться - речь не идет о геополитике, а о праве выбора лидеров".
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+5 саша паламарчук
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..
"и может поможет на коечку в платной камере положить"? - именно такой Америке и нужен!
ты Америку часом с ваше дедоваленой не перепутал, не?
Вчера произведены тесты IQ Тихановской.
Топим за нее дальше - 82!
ето все таки немного разные вещи..
но у байдена хватает такта не переходить на личности, a рыжий тока с етого и берет очки у аудитории с таким же IQ как у самого.
..
Председатель: - Жаль, что он ушел"
классика...
шо ето был призыв Тихановской, в етом вопросе поддерживаю Джо )))
он их даже не замечает
https://twitter.com/k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev
·https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1296069739664609280 4 ч
Обурливі і хамські заяви Лукашенка в бік України вже перетворюються у відверті погрози. Такого в історії ще не було. Як довго президент України буде це толерувати? Відсутність реакції Києва радикалізує поведінку режиму і посилює відчуття вседозволеності.
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...