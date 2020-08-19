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Новости Революция в Беларуси
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США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден

США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, участвующий от Демократической партии в президентской кампании 2020 года, считает, что США должны выступить с поддержкой Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Байден отметил: "Смелые граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут замалчиваться террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. Россию нужно сказать не вмешиваться - речь не идет о геополитике, а о праве выбора лидеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: 

Байден Джо (2795) Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+5
США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден - Цензор.НЕТ 8509
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19.08.2020 19:46 Ответить
+4
Между тем Латвия не признала победу Тихановской на выборах. У нас своя точка зрения!
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19.08.2020 20:15 Ответить
+4
это просто политпроститутка !!!!
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...
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19.08.2020 20:26 Ответить
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США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден - Цензор.НЕТ 8509
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19.08.2020 19:46 Ответить
🤔
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19.08.2020 19:48 Ответить
Тільки нові вибори без Луки і Тіхановської.
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19.08.2020 19:49 Ответить
Так Тихановська і хоче зробити нові вибори вже без неї
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19.08.2020 19:51 Ответить
Тоді все нормально, бо путінська лярва не повинна бути президентом Бєларусі.
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19.08.2020 19:57 Ответить
Как вчера поздравляли ее мужа под сизо. Представьте себе такое по отношению к Шарию

США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 6736
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19.08.2020 20:08 Ответить
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 5625
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 3229
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 1474
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19.08.2020 20:10 Ответить
А ее муженек еще похуже жены будет. Певец "русского мира" хренов. Она просто тупая, а он сознательный.

https://www.facebook.com/watch/?v=1039356416458260
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19.08.2020 20:07 Ответить
А также без Цепкало, Барбарико и так далее по списку. Там для нас нету хороших вариантов. Совсем. Особенно понравился кадр на субботнем митинге Луки, когда и "оппозиция" и лукашенцовцы стояли с колорадками и спорили. Абзац.
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19.08.2020 20:05 Ответить
Они выбирают для себя, а не для вас.
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19.08.2020 20:26 Ответить
Только нам от этого будет только хуже. Как не цинично это звучит.
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19.08.2020 22:48 Ответить
так .вполне возможно и будут новые выборы , без луки и Тихановской ! Где победит - Бабарико ( Газпром ) .Это и есть запасной и главный вариант Крымля .
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19.08.2020 21:02 Ответить
Старикашка правий. Хоч і демократ
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19.08.2020 19:49 Ответить
старикашка читает по бумажке то что ему напишут спичрайтеры . он сам абсолютно не в курсе кто такая Тихановская и где находиться Беларусь .

..
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19.08.2020 19:55 Ответить
Ясєн пєнь. Старикашка може навіть не пам'ятає, чого він взагалі поперся на вибори
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19.08.2020 19:59 Ответить
это точно, байден это как брежнев- просто символ
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19.08.2020 20:03 Ответить
Та не , кацап , - там школа Збигнева Бжезиньского , - от одного его имени у кремлёвской блатоты начинается икота .. .
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19.08.2020 20:17 Ответить
если байден не выиграет, то кое у кого, начнется срачка, по фамилии поросякины,трамп им все припомнит и может поможет на коечку в платной камере положить
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19.08.2020 20:20 Ответить
Не будем загадывать , но думаю , что ***** обязательно подсобит трампу и в этот раз . Проблема Путина-***** в его многоходовочках , которые просчитываются со второго раза . А на следующие ходы -- есть много литературы . Ленинизм - сталинизм и мировая революция - настольные учебники в кремле .
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19.08.2020 20:41 Ответить
Президент, который никому ничего не прощает
"и может поможет на коечку в платной камере положить"? - именно такой Америке и нужен!
ты Америку часом с ваше дедоваленой не перепутал, не?
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19.08.2020 20:58 Ответить
*дедоваеваеленой - наконец то натыцкал ето словосочетание )))
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19.08.2020 23:33 Ответить
В 2017 году в США умер умнейший из орангутангов, IQ которого достигал 95.
Вчера произведены тесты IQ Тихановской.
Топим за нее дальше - 82!
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19.08.2020 19:51 Ответить
IQ Байдена боятся опубликовать
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19.08.2020 19:54 Ответить
не знаю как Байдена, а вот рыжего IQ точно не надо публиковать - все остальные орангутанги подохнут от возмущения почему они в клетках, а не он )))
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19.08.2020 19:57 Ответить
посмотрим на дебатах если конечно Байден не зассыт как Зе
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19.08.2020 20:05 Ответить
конечно посмотрим, но дебаты и умение обхамить и обплевать соперника,
ето все таки немного разные вещи..
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19.08.2020 20:09 Ответить
рыжему 74, байдену 77,
но у байдена хватает такта не переходить на личности, a рыжий тока с етого и берет очки у аудитории с таким же IQ как у самого.
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19.08.2020 20:15 Ответить
по меркам ТКГ еще совсем молодые
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19.08.2020 20:24 Ответить
та да - парубки практично
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19.08.2020 20:26 Ответить
старческий маразм- он все равно есть, срачка, пердячка, суставы, геморрой, это все есть в эти года, это просто символ для демократов
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19.08.2020 20:47 Ответить
Твій IQ, після цього поста очевидний.
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19.08.2020 20:57 Ответить
старый маразматик , ваши призывы и озабоченности не работают . сделайте что-нибудь эффективное . не можете ? тогда закрой рот и расказывай своим избирателям как вы будете заставлять белых платить черным репарации за рабство к которому белые никакого отношения не имеют . Твой кандидат в вицепрезиденты Камала Харис как раз проис ходит из семьи рабовладельцев . Она готова расплатиться за прошлые преступления ? или вместо нее будем платить мы приехавшие в страну 20 лет назад?

..
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19.08.2020 19:53 Ответить
обнуляем обнуленного и не заморачиваемся\тремся там де люди ведут беседy.
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19.08.2020 20:02 Ответить
Ну не беда, лишбынеТрамп.
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19.08.2020 20:05 Ответить
а вам какой с этого гешефт, наш недалекий северный сосед?
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19.08.2020 20:28 Ответить
Мне не нравится перспектива новой "пререзагрузки" с рашкой, новой ядерной сделки с Ираном и эмбарго на продажу оружия Украине, как это было при Обаме-Байдене.
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19.08.2020 21:06 Ответить
"Мы, молодые штуцерщики… Падает.
Председатель: - Жаль, что он ушел"
классика...
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19.08.2020 20:20 Ответить
от нe хочу и не буду пиарить ни одного кандидата, поетому, хоть и не уверен,
шо ето был призыв Тихановской, в етом вопросе поддерживаю Джо )))
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19.08.2020 19:53 Ответить
Трамп назвал террористами протестующих в Белоруссии.
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19.08.2020 19:55 Ответить
Респект Байдену!
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19.08.2020 19:57 Ответить
ну как же без нуланд с печеньками
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19.08.2020 20:01 Ответить
Та на біса вони вам треба? Вони ж перші потім вас же і кинуть. Там нема з ким і про що говорити. Та і Лукашенко там самий адекватний, як не подивись, хоч теж непотріб.
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19.08.2020 20:01 Ответить
Блазню терпеть унижения не трудно..
он их даже не замечает

https://twitter.com/k_yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 8023 Kostiantyn Yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev

·https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1296069739664609280 4 ч

Обурливі і хамські заяви Лукашенка в бік України вже перетворюються у відверті погрози. Такого в історії ще не було. Як довго президент України буде це толерувати? Відсутність реакції Києва радикалізує поведінку режиму і посилює відчуття вседозволеності.
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19.08.2020 20:04 Ответить
Между тем Латвия не признала победу Тихановской на выборах. У нас своя точка зрения!
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19.08.2020 20:15 Ответить
это просто политпроститутка !!!!
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...
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19.08.2020 20:26 Ответить
я уже писал что Тихоновская это такой вариант белоруского Зеленского - кого угодно лишь бы не Лукошенко - но это даже хуже чем наш вариант
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19.08.2020 22:28 Ответить
А Луки?
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19.08.2020 20:28 Ответить
США теж з розуму зійшли, це типу означає, а давайте підтримаємо агентів Кремля, вони ж не знають чий Крим, вони чітко заявляють, що на Донбасі РФ - нєт. Як Фокін з Кравчуком. Може РФ щось пообіцяла США чи їх союзникам, так то їх проблеми.
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20.08.2020 07:10 Ответить
 
 