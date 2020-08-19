США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, участвующий от Демократической партии в президентской кампании 2020 года, считает, что США должны выступить с поддержкой Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Байден отметил: "Смелые граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут замалчиваться террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. Россию нужно сказать не вмешиваться - речь не идет о геополитике, а о праве выбора лидеров".

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