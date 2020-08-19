РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5213 посетителей онлайн
Новости
2 430 31

Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы "Схемы"

Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы

Начался сбор денег для покупки нового автомобиля вместо недавно сожженного для программы "Схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналист Татьяна Даниленко.

Она отметила: "Как все уже знают, водителю программы "Схемы" сожгли авто. Машина была недорогая, но по результатам работы журналистов - золотая. Поэтому есть идея скинуться на авто для Ткача и его команды.

Михаил Ткач: Многие из вас спрашивали у меня - куда пересылать средства чтобы наш водитель Борис Мазур, которому вчера ночью сожгли машину, смог снова выехать со мной и всей командой "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" снимать расследование.

5168 7456 0169 2772  Мазур Борис Иванович".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

авто (4223) поджог (1103) Ткач Михаил (137)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
И мне тоже соберите пожалуйста
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
+4
А что, машина без страховки была?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:22 Ответить
+3
ну и ??? не забываем ... и что ... кому должна принадлежать путлеру .. зеленскому... или этим уродам с опжз или как там эта свора себя называет
показать весь комментарий
19.08.2020 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поддержанный Ланос можно купить до 1000 долляров..
В чем проблема?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:10 Ответить
Проблема, наверное, в том что Ланос должен быть из негорючих материалов
показать весь комментарий
19.08.2020 20:19 Ответить
нет, но вот действительно - ему что всем Миром на Порше собирают?
зашел на его ФБ все ++++++ ставят - типо перечислили...
не забываем, что Схемы относятся к Радио Свободы финансируемого Госдепом США..
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
ну и ??? не забываем ... и что ... кому должна принадлежать путлеру .. зеленскому... или этим уродам с опжз или как там эта свора себя называет
показать весь комментарий
19.08.2020 20:41 Ответить
ну и..
деньги значит есть..
серьезная Контора, не бомжи какие нибудь..
должны купить хоть 10 новых авто своим сотрудникам..
показать весь комментарий
19.08.2020 20:43 Ответить
Ты наверное за зеленского голосовал?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:57 Ответить
ну так не сдавай.. должны.. ты поди сам сам супружеский долг отдаешь или тебе должны 10 раз помочь
показать весь комментарий
20.08.2020 10:05 Ответить
нерастаможенный разве только
показать весь комментарий
19.08.2020 20:35 Ответить
А что, машина без страховки была?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:22 Ответить
Таке покриває лише повне каско. Звичайна страхавка не допоможе.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:36 Ответить
Неа, Шевроле Круз, 5 лет - Каско автомикс, включает так же пожар, взрыв, самовозгорание. Покупала в PZU Украина. Так что не обязательно покупать фул. И стоит 4800 грн. Не очень дорогое удовольствие, включает и угон и стихийное бедствие и еще там по мелочи.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:22 Ответить
И мне тоже соберите пожалуйста
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
я первый занял..
показать весь комментарий
19.08.2020 20:24 Ответить
жлобы... можешь помоги, не можешь промолчи - пускать слюни типа бабло мимо проходит не красиво!
показать весь комментарий
20.08.2020 17:37 Ответить
а вот и мотив
показать весь комментарий
19.08.2020 20:29 Ответить
а гранты зачем дают, за опасность тоже
показать весь комментарий
19.08.2020 20:30 Ответить
Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы "Схемы" - Цензор.НЕТ 2122
показать весь комментарий
19.08.2020 20:32 Ответить
Решили машинку обновить.
показать весь комментарий
19.08.2020 20:32 Ответить
купив лексус , а на сдачу квартиру детям в Киеве...
показать весь комментарий
19.08.2020 21:08 Ответить
А Аваков не хочет купить авто? Ведь это его служба просрала поджег и не может найти заказчиков и исполнителей...
показать весь комментарий
19.08.2020 21:48 Ответить
Це ті "Схеми" які, на передодні виборів, хаяли Порошенка і топили за Зелю? То нехай і купить їм новий автомобіль зелене кодло.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:04 Ответить
А что бенины 30 серебренеков уже кончились?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:32 Ответить
Вони не топили за Зелю, вони розслідують злочини держслужбовців незалежно від ваших політичних уподобаннь.
показать весь комментарий
20.08.2020 00:25 Ответить
Бородатая бабушка подаст.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:33 Ответить
Лично я к проституткам с окружной лучше отношусь , чем к журналюгам , эти продажные твари поют только по команде хозяина и исключительно за бабки , но в отличии от проституток они насилуют мозг доверчивых граждан.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:35 Ответить
Лично я к проституткам с окружной отношусь лучше, чем к коррумпированным судьям, прокурорам и прочим госслужащим.
А журналисты - молодцы, выводят эту погань на чистую воду.
показать весь комментарий
20.08.2020 00:24 Ответить
Схемам лише спалили авто, а гвалту немов їх дорогенькими назвали.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:16 Ответить
Хай їм купить нове авто Бігус, це він приклав свої зусилля для цього своїми гнилими публікаціями.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:39 Ответить
У Схем нет денег на авто?
показать весь комментарий
20.08.2020 10:39 Ответить
меньше слов - больше дела! скинул...
показать весь комментарий
20.08.2020 17:27 Ответить
 
 