Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы "Схемы"

Начался сбор денег для покупки нового автомобиля вместо недавно сожженного для программы "Схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналист Татьяна Даниленко.

Она отметила: "Как все уже знают, водителю программы "Схемы" сожгли авто. Машина была недорогая, но по результатам работы журналистов - золотая. Поэтому есть идея скинуться на авто для Ткача и его команды.

Михаил Ткач: Многие из вас спрашивали у меня - куда пересылать средства чтобы наш водитель Борис Мазур, которому вчера ночью сожгли машину, смог снова выехать со мной и всей командой "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" снимать расследование.

5168 7456 0169 2772 Мазур Борис Иванович".

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