Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов

Пиарщики Офиса Президента подготовили заявление, которое озвучит для СМИ экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, в одном из информационных агентств сейчас будет опубликовано заявление экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это заявление подготовлено пиарщиками Офиса Президента. Вы увидите, впрочем, что ни в одном из заявлений по данной теме не называется и не опровергается моя статья, и не упоминается мое имя", - сообщил Бутусов.

Он уточнил, что произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457, в рамках которого проводилась операция.

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"Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что "за это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил".

"Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас. Указаны имена всех участников совещания в Офисе Президента - и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявил о провале секретной операции - и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы. И реагировать президент обязан согласно закону Украины - а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция - это закон. Все участники совещания в вашем кабинете обязаны быть предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, и дать показания. Я также готов давать показания", - заявил Бутусов.

Он также уверен, что для контроля объективности расследования необходимо создание Временной следственной комиссии Верховной Рады, "чтобы люди с доступом к гостайне получили информацию, и огласили публично свои выводы".

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"А пресс-релизы и комментарии можно писать любые, это не проблема, пишите еще. Но начните наконец выполнять служебные обязанности президента в данном деле. Не усугубляйте свое положение - срок полномочий когда-то закончится, и все равно придется отвечать по закону", - подытожил Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.

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