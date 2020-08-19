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Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов

Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату

Пиарщики Офиса Президента подготовили заявление, которое озвучит для СМИ экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, в одном из информационных агентств сейчас будет опубликовано заявление экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это заявление подготовлено пиарщиками Офиса Президента. Вы увидите, впрочем, что ни в одном из заявлений по данной теме не называется и не опровергается моя статья, и не упоминается мое имя", - сообщил Бутусов.

Он уточнил, что произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457, в рамках которого проводилась операция.

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"Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что "за это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил".

"Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас. Указаны имена всех участников совещания в Офисе Президента - и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявил о провале секретной операции - и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы. И реагировать президент обязан согласно закону Украины - а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция - это закон. Все участники совещания в вашем кабинете обязаны быть предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, и дать показания. Я также готов давать показания", - заявил Бутусов.

Он также уверен, что для контроля объективности расследования необходимо создание Временной следственной комиссии Верховной Рады, "чтобы люди с доступом к гостайне получили информацию, и огласили публично свои выводы".

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"А пресс-релизы и комментарии можно писать любые, это не проблема, пишите еще. Но начните наконец выполнять служебные обязанности президента в данном деле. Не усугубляйте свое положение - срок полномочий когда-то закончится, и все равно придется отвечать по закону", - подытожил Бутусов.

Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату вагнеровцев - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов 01

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.

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Автор: 

Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21108) россия (96481) Бутусов Юрий (4393) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+104
Ничего не нужно снимать. Абсолютно. У Ермака нет права доступа к секретной информации. Он не прошел спецпроверку СБУ. Т.е. Зеля еще раз сознательно нарушил закон и поставил своим решением под угрозу безопасность страны. А это по простому называется "государственная измена". В очередной раз.
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19.08.2020 20:15 Ответить
+78
Полностью и абсолютно поддерживаю

Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9100
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19.08.2020 20:22 Ответить
+75
Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3439
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19.08.2020 20:15 Ответить
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Страница 5 из 5
Дивна історія зі зрадою у ЗЕНЕлоха... Пропогандони рашистів ні гу-гу про зраду Зеленського з Єрмаком в спецоперації з вагнерівцями , тільки гучно гриміли про укранський слід ДО ВИДАЧІ вагнеровців Раші. І ось сьогодні відмивають вже СБУ з Зеленським, які воні круті й знову "воїни Баканова"хотіли провести гучно спецоперацію - це щодо 7 заарештованих ніби СБУшників... Чи й їх здав НЕлох?
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20.08.2020 12:59 Ответить
Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7446

На мыслителя похож.
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20.08.2020 13:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI Арестович, Буданов и группа Вагнер. - 19.08.20
В этом интервью не весь ряд вопросов, интересно было бы продолжить этот ряд и адресовать их украинским офицерам что вели эту операцию, особенно в части касательно сопровождения российскими спецслужбами вагнеровцев...
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20.08.2020 14:25 Ответить
Здали плюс до всього всю агентурну сітку наших спецслужб і почались затримання. Кого ви допусти до секретів? Це вже не шутки, це не сцена. Кожному загрожує тортури і смерть. Кончені ідіоти не наші зрадники на високих посадах, бо вони вороги, а ті виборці, що привели їх до влади. Це повний провал. Це дурість і проста тупість і невміння, бо оперативна робота - це тонкість і навики цієї робити професіоналів, а не ділітантів і клоунів..
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20.08.2020 16:50 Ответить
Почему зеля такое ссыкло ??
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20.08.2020 18:01 Ответить
Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4808
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20.08.2020 20:25 Ответить
Хватит этого саботажа под видом инфантильности.

Нету за кона об импиччменте - есть статья об измене Родине.
Давай, Вовик, до свидания.
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20.08.2020 20:40 Ответить
Сегодня с достаточной степенью убежденности можно утверждать, что группы Пукача и Гончарова - фактически «эскадроны смерти», отряды для внесудебных расправ по приговору какой-то одной структуры, активно «работали» и по РУХу. Так что шансов уцелеть у В.Чорновила было мало...
Весьма занимательны в этом контексте показания «оборотня» Лысенко на суде, который заявил, что Гончаров работал в СБУ, а не в МВД. На вопрос судьи, уверен ли подсудимый в своих словах, Лысенко ответил, что уверен, потому как работал в МВД кадровиком, всех знал и ошибиться не мог...
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20.08.2020 22:23 Ответить
Нда. Ох и тупые отмазки у ***********...
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21.08.2020 08:51 Ответить
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