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В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

В Киеве в Печерском районе горел жилой дом по адресу ул. Большая Васильковская, 81.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 01

Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 18:14. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания. 

В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 02

Площадь пожара составляет 800 кв. м. В ходе ликвидации возгорания были спасены 2 человека, и 15 выведены на безопасное расстояние.

Смотрите: Масштабный пожар в производственном здании произошел во Львове, была угроза взрыва газа, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Тушение пожара осложняется тем, что огонь по деревянным перекрытиям быстро распространяется по площади крыши дома.

В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 03
В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 04

В 19:55 пожар локализован на площади 800 м.кв. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 05

На месте происшествия работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

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В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 06
В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 07
В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено) 08

В 20-51 пожар был ликвидирован. Причина ЧП выясняется правоохранительными органами.

Также смотрите: Пожилые супруги погибли при пожаре в частном жилом доме в Николаеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25800) пожар (5985) ГСЧС (5053)


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Топ комментарии
+12
який гарний будинок (з душею та історією) не якась там... штамповка...
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19.08.2020 20:35 Ответить
+8
Стандарт для центра.
Пожарные сильно торопиться тушить не будут
Дом признают аварийным
Людей расселят, куда подешевле
И вуаля, новый дом, у новых хозяев
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19.08.2020 20:53 Ответить
+7
Як казали юзівські: " Чего вы держитесь за это старье? Снести и поставить современную многоэтажку. Сколько бабла можно срубить, за квартиры в центре."
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19.08.2020 21:19 Ответить
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Панове козаки мовчати!
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19.08.2020 20:33 Ответить
який гарний будинок (з душею та історією) не якась там... штамповка...
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19.08.2020 20:35 Ответить
если дома зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
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19.08.2020 20:36 Ответить
800 кв. м. Откуда коренные киевляне?
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19.08.2020 20:36 Ответить
В тих будинках все куплено донецькими.
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19.08.2020 20:40 Ответить
тогда фойер
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19.08.2020 21:10 Ответить
Та да Киев доблесный шахтёрский край.
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19.08.2020 20:42 Ответить
Забудова починається
Забудова починається
(повт. 50р.)
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19.08.2020 20:42 Ответить
Стандарт для центра.
Пожарные сильно торопиться тушить не будут
Дом признают аварийным
Людей расселят, куда подешевле
И вуаля, новый дом, у новых хозяев
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19.08.2020 20:53 Ответить
Як казали юзівські: " Чего вы держитесь за это старье? Снести и поставить современную многоэтажку. Сколько бабла можно срубить, за квартиры в центре."
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19.08.2020 21:19 Ответить
Да заводы по Киеву закончились(
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19.08.2020 21:33 Ответить
ХЙЛО СВОИХ ЛУЧШИХ АГЕНТОВ ЗАСЛАЛ !!!
У Києві горить 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9511
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19.08.2020 21:51 Ответить
только крыша горела. новую сделают и всё будет хорошо.
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20.08.2020 01:18 Ответить
 
 