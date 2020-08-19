В Киеве горел 4-этажный жилой дом на Большой Васильковской, - ГСЧС (обновлено). ФОТО
В Киеве в Печерском районе горел жилой дом по адресу ул. Большая Васильковская, 81.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 18:14. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания.
Площадь пожара составляет 800 кв. м. В ходе ликвидации возгорания были спасены 2 человека, и 15 выведены на безопасное расстояние.
Тушение пожара осложняется тем, что огонь по деревянным перекрытиям быстро распространяется по площади крыши дома.
В 19:55 пожар локализован на площади 800 м.кв. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС.
В 20-51 пожар был ликвидирован. Причина ЧП выясняется правоохранительными органами.
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