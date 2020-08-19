БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: "Вагнеровцы": реакции власти / Коронавирус / Реванш бело-синих. ВИДЕО
Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.
- история с "вагнеровцами": реакции Ермака, что такое СБУ сейчас, а был ли мальчик?
- очередной антирекорд по коронавирусу и может ли это повлиять на осенние выборы?
- реванш бело-синих под омофором слабого президента;
- почему Зеленский за год превратился именно в то, против чего выступал.
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Топ комментарии
+6 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий19.08.2020 21:03 Ответить Ссылка
+4 HartmannEri
показать весь комментарий19.08.2020 21:15 Ответить Ссылка
+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий19.08.2020 21:04 Ответить Ссылка
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Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
...
ще раз дякую за "прямий ефир" - хотилося б частише....
Це неподобство, коли 2 тилових щура накидають на бойового офіцера.