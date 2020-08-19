БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: "Вагнеровцы": реакции власти / Коронавирус / Реванш бело-синих. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.

- история с "вагнеровцами": реакции Ермака, что такое СБУ сейчас, а был ли мальчик?

- очередной антирекорд по коронавирусу и может ли это повлиять на осенние выборы?

- реванш бело-синих под омофором слабого президента;

- почему Зеленский за год превратился именно в то, против чего выступал.

Оставляйте свои вопросы в комментариях, а если вы впервые на канале - подписывайтесь на обновления и не забудьте нажать на звоночек, чтобы получать уведомления!