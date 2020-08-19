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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: "Вагнеровцы": реакции власти / Коронавирус / Реванш бело-синих. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.

- история с "вагнеровцами": реакции Ермака, что такое СБУ сейчас, а был ли мальчик?

- очередной антирекорд по коронавирусу и может ли это повлиять на осенние выборы?

- реванш бело-синих под омофором слабого президента;

- почему Зеленский за год превратился именно в то, против чего выступал.

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Автор: 

реванш (32) цензура (1337) ЧВК Вагнер (1335) Буткевич Богдан (434) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Бутусов молодец, рисковый парень оказался.
Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
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19.08.2020 21:03 Ответить
+4
Он этим и был раньше
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19.08.2020 21:15 Ответить
+3
а от за пряму трансляцию - превиличезне дякую.
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19.08.2020 21:04 Ответить
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Бутусов молодец, рисковый парень оказался.
Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
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19.08.2020 21:03 Ответить
зассыт!
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19.08.2020 21:52 Ответить
всегда лахаю с этого малахольного бутсова, такие истерики закатывает, ржунемогу
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19.08.2020 22:21 Ответить
"Лахаю"- це з якої мови? Лахтінської?
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20.08.2020 08:56 Ответить
а от за пряму трансляцию - превиличезне дякую.
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19.08.2020 21:04 Ответить
...''зеленский превратился именно в то,'' во что вступіл?!
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19.08.2020 21:06 Ответить
Он этим и был раньше
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19.08.2020 21:15 Ответить
БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: "Вагнерівці": реакція влади / Коронавірус / Реванш біло-синіх - Цензор.НЕТ 2498

...
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19.08.2020 21:16 Ответить
смотрите, нормально говорят, правда по-нашему, но все поймут(наши)
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19.08.2020 21:41 Ответить
"мени не до смеху" - и тут я розумию все за их коментарив.
ще раз дякую за "прямий ефир" - хотилося б частише....
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19.08.2020 22:33 Ответить
ого, иди учись
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19.08.2020 22:57 Ответить
Наратив стріму: звичайно не все однозначно у цій спецоперації і є багато запитань, але Арестович сумнівається у версії Бутусова, тому він поганий і взагалі агент мордора.
Це неподобство, коли 2 тилових щура накидають на бойового офіцера.
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20.08.2020 00:06 Ответить
 
 