Центрами проведения мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь, - Кабмин
Кабмин принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины", разработанное Министерством культуры и информационной политики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, придавая им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь", - сказал на заседании Кабмина первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
В то же время, в рамках празднования запланированы церемонии поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, вручение государственных наград и т.п.
Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические мероприятия с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.
Финансовое обеспечение реализации плана будет осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.
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могу заключить пари
просто куда нибудь подальше от праздника не своего народа..
когда много украинцев собирается, то ему неуютно и страшно..
Питання: а кого саме він повинен боятися?
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https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/fotoreporter-ucciso-ucraina-1.5425115
29.09.2020 состоится слушанье аппелляции по делу Виталия Маркив.
В статье итальянцы пишут, что Роккелли находился в Славянске, чтоб документировать события "о гражданской войне в Украине". Украинское правительство обязано не упустить такое заявление!
А 158 предприятий пущеных на металлолом, в Киеве это новые торговые центры идома
Для кого х. З.
Надеюсь, что в этом году обойдутся без «фишичек».........
вже було-було,але такого......
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!