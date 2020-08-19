Центрами проведения мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь, - Кабмин

Кабмин принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины", разработанное Министерством культуры и информационной политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, придавая им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь", - сказал на заседании Кабмина первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В то же время, в рамках празднования запланированы церемонии поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, вручение государственных наград и т.п.

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Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические мероприятия с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Финансовое обеспечение реализации плана будет осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.