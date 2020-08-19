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Новости День Независимости
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Центрами проведения мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь, - Кабмин

Центрами проведения мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь, - Кабмин

Кабмин принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины", разработанное Министерством культуры и информационной политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, придавая им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь", - сказал на заседании Кабмина первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В то же время, в рамках празднования запланированы церемонии поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, вручение государственных наград и т.п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского

Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические мероприятия с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Финансовое обеспечение реализации плана будет осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.

Автор: 

День Независимости (1196) Кабмин (14045) план (189)


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Топ комментарии
+9
сказали ж - нестандартно подошли (опять кордебалет и ...шарики))))
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19.08.2020 20:44 Ответить
+8
Корабельні сосни будуть танцювати з тими "шариками"?🧐
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19.08.2020 20:47 Ответить
+6
Ці дві площі недалеко одна від одної. Яке ж тепер святкування Дня Незалежності при зовсім не святковому настрої?
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19.08.2020 20:44 Ответить
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хотелось бы конкретней по празднику
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19.08.2020 20:41 Ответить
сказали ж - нестандартно подошли (опять кордебалет и ...шарики))))
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19.08.2020 20:44 Ответить
Корабельні сосни будуть танцювати з тими "шариками"?🧐
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19.08.2020 20:47 Ответить
НЕСТАНДАРТНО -это как ? зелено-оманский осел будет стучать членом по голове ермака ????
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19.08.2020 21:49 Ответить
Ці дві площі недалеко одна від одної. Яке ж тепер святкування Дня Незалежності при зовсім не святковому настрої?
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19.08.2020 20:44 Ответить
л
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19.08.2020 20:46 Ответить
Зеля опять сбежит куда - нибудь с Киева..
могу заключить пари
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19.08.2020 20:44 Ответить
Оман?
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19.08.2020 20:51 Ответить
не обязательно...
просто куда нибудь подальше от праздника не своего народа..
когда много украинцев собирается, то ему неуютно и страшно..
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19.08.2020 20:53 Ответить
Щоб і в церкву не ходити..., бо чужа віра... Що не кажи, а наш президент не в теплій ванні.
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19.08.2020 22:14 Ответить
Обратите внимание што между площядями.
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19.08.2020 20:52 Ответить
Там точно нет администрации вiслюка И это решающий фактор.
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19.08.2020 20:55 Ответить
І як це корелюється з щоденними зведеннями щодо зростання в столиці випадків ковіду? На свято він не активний?
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19.08.2020 20:53 Ответить
Тока шоб подальше от Банковой Подсцыкает вiслюк зеленосопельный
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19.08.2020 20:54 Ответить
Тут всі пишуть, що Зе' сцикун...
Питання: а кого саме він повинен боятися?
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19.08.2020 21:00 Ответить
Должен? У наркоманов это спонтанное состояние, не вызванное ничем, кроме химических процессов в их организме.
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19.08.2020 21:01 Ответить
Ви наркоман?
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19.08.2020 21:08 Ответить
Нет. А вы?
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19.08.2020 21:08 Ответить
Мова не про мене!
Ви свій коментар читали?
Розумієте, чому запитав?
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19.08.2020 21:11 Ответить
Ну почему же не про вас? Чем больше вы пишете, тем больше и про вас тоже, на пару с зеленой соплёй.
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19.08.2020 21:12 Ответить
Пардон, не по теме.
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/fotoreporter-ucciso-ucraina-1.5425115
29.09.2020 состоится слушанье аппелляции по делу Виталия Маркив.
В статье итальянцы пишут, что Роккелли находился в Славянске, чтоб документировать события "о гражданской войне в Украине". Украинское правительство обязано не упустить такое заявление!
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19.08.2020 21:00 Ответить
Это как по телику нужно делать керамику бо це история, варить варенье это бизнес.
А 158 предприятий пущеных на металлолом, в Киеве это новые торговые центры идома
Для кого х. З.
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19.08.2020 21:01 Ответить
Гимн Украины будет в стиле хип-хоп под аккомпанимент гуслей, балалаек, жалеек.
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19.08.2020 21:03 Ответить
О Господи! Еще один Праздник псу под хвост! Зелебобы, вы щщщасливы???
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19.08.2020 21:04 Ответить
Сейчас в Италии закрыли все дискотеки, не проводятся праздники и манифестации. С 18-00 до 6-00 все обязаны носить маски на улице! Но в Италии новых случаев и смертей от ковид меньше, чем в Украине.
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19.08.2020 21:46 Ответить
Ну там же люди ,живут.А у нас его нет у нас одни зедебилы.
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19.08.2020 22:12 Ответить
Лукашенко заборонив на Майдані святкувати, чи ОРДЛО?
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19.08.2020 21:07 Ответить
Дыр -дыров,овце -об.
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19.08.2020 22:10 Ответить
Знов буде шоу 95 кварталу.
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19.08.2020 21:15 Ответить
а я поминати загиблих в Іловайську буду..
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19.08.2020 21:18 Ответить
Прошлогодним «празднованием с фишичками» преЗедент все спаскудил........😡
Надеюсь, что в этом году обойдутся без «фишичек».........
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19.08.2020 21:23 Ответить
специально поехала посмотреть на тот "парад"
вже було-було,але такого......
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19.08.2020 21:53 Ответить
Про іловайську трагедію ніхьто й не згадає - то були суцільні перемоги!
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19.08.2020 21:42 Ответить
І хто винен у цій трагедії?
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19.08.2020 21:59 Ответить
Пи-дар пид-рович,известно кто тви кацарылые твари.
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19.08.2020 22:09 Ответить
Не підказуй!
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19.08.2020 22:16 Ответить
Тебе зачем ,мурка помойная?
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19.08.2020 22:07 Ответить
Так а что слышно на счёт парада?
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19.08.2020 21:45 Ответить
марш ветеранов будет,как и в прошлом году отдельно от клована
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19.08.2020 21:53 Ответить
ЕСЛИ МАЙДАНА БОЯТСЯ, ТО ОН НЕИЗБЕЖЕН !)
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
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19.08.2020 22:01 Ответить
95 анал будет ,всех на всех площадях веселить!
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19.08.2020 22:06 Ответить
В гидропарке для терпил
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19.08.2020 22:07 Ответить
Майдан будет . но попозже . после Бубочки прийдет опять какая то мразь ,будут воровать . разворачивая вектор страны, вот потом и народ наберется сил и замайданит .Хотя пора уже вчера . сегодня и завтра .
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19.08.2020 22:09 Ответить
Зелена сволота хоче зірвати марш. Минулого разу українці збирались на Володимирській біля Михайлівського, і пішли потім до Європейської площі, далі по Грушевського і до адміністрації, скандуючи "Зєлю - геть"
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19.08.2020 22:31 Ответить
Вже зелень перелякана, що хтось їм стільчик виб'є з під ніг. Хочуть день Незалежності щоб святкували як індіанці в резервації, а чому не на Банковій?
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20.08.2020 07:01 Ответить
Пох, что там решил этот "кабмин". 24 авг 2020 г. в 10.00 начинается Марш Ветеранов от парка Шевченко, вниз до Крещатика, по Крещатику до Майдана. И пусть попробуют помешать.
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20.08.2020 08:35 Ответить
 
 