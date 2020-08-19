Не все на войне зависит от нас, - экс-начальник ГУР Минобороны Бурба

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016 – 5.08. 2020) Василий Бурба заявил, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по "делу вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", - сказал Бурба.

"Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо", - подчеркнул экс-руководитель ГУР Минобороны.

По его словам, "тем более, являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии Президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов

На просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, Бурба ответил: "Такая информация отсутствует".

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно - действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного главнокомандующего", - добавил экс-глава ГУР МО.

Читайте: "Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте также: Украина предоставила Беларуси доказательства участия "вагнеровцев" в войне на Донбассе, - МИД

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе. АУДИО