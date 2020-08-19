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Новости Агрессия России против Украины
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Не все на войне зависит от нас, - экс-начальник ГУР Минобороны Бурба

Не все на войне зависит от нас, - экс-начальник ГУР Минобороны Бурба

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016 – 5.08. 2020) Василий Бурба заявил, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по "делу вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", - сказал Бурба.

"Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо", - подчеркнул экс-руководитель ГУР Минобороны.

По его словам, "тем более, являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии Президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным".

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На просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, Бурба ответил: "Такая информация отсутствует".

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно - действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного главнокомандующего", - добавил экс-глава ГУР МО.

Читайте: "Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.

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Автор: 

разведка (4206) ЧВК Вагнер (1335) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+33
Так вроде ж там Ермак спалился, а сопля тока прикрывала.
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19.08.2020 21:20 Ответить
+30
А у нас разве есть верховный гланокомандувач? А хто? Этот?
Версии о возможном участии Президента Украины в помощи "вагнеровцам" являются нелепыми домыслами, - экс-начальник ГУР Минобороны Бураба - Цензор.НЕТ 205
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19.08.2020 21:26 Ответить
+21
Версии о возможном участии Президента Украины в помощи "вагнеровцам" являются нелепыми домыслами, - экс-начальник ГУР Минобороны Бураба - Цензор.НЕТ 1656
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19.08.2020 21:28 Ответить
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Бурба безусловно вояка до мозга костей. Прошел многое... И тут ему "популярно" объяснили,что вся выслуга,надбавки, пенсия пристойная пойдут коту под хвост,если причиной увольнения станет увольнение в связи с неполным служебным соответствием. Без пенсии. Вся жизнь на смарку. Охранником в "Сільпо"? Та ну на.. Вот и поет.
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20.08.2020 01:38 Ответить
Отсоси у пуйла и сдрысни за паребрик,гнида.
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20.08.2020 03:04 Ответить
Порохоботы и Фокина, который топил ща русский Крым,в ТКГ назначили? Слопатоед, садись на бутылку, твой пердеж в лужу не щащитан
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20.08.2020 08:14 Ответить
Круче они Медвечука туда назначили.
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20.08.2020 08:39 Ответить
спочатку всі кричали, що це СБУ готувала, а виявилось, що вояки, а їм більше віри, ніж СБУ, в якій купа мацкальських гнид, крис і кротів. Спочатку подумав, що він спростував версію про спец. операцію, але деякі фрази заставляють задуматись. Хоча все-одно всієї ПРАВДИ МИ ВЖЕ НІКОЛИ НЕ ДІЗНАЄМОСЬ! Точно, як і з польотом Зелен-ого до Оману і збиттям українського літака в ті ж самі дні над Іраном! Хоча доля і карма все-одно ДОЖЕНЕ ТИХ ЖИ ДКІВ!!!!
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20.08.2020 03:41 Ответить
Не все на війні залежить від нас, - ексначальник ГУР Міноборони Бурба - Цензор.НЕТ 8311
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20.08.2020 06:17 Ответить
"... источник в компетентних органах..." Мабуть, "козир".
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20.08.2020 06:18 Ответить
Дуже шкода, що профі немає місця при ЗЕ владі. З ким воно залишиться??
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20.08.2020 08:05 Ответить
Малорос, чем тебе заслуженные пенсионеры кравчук и фокин не устраивают? Вавий сказал, что проверенные кадры
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20.08.2020 08:17 Ответить
а Пшонка, а Саах.. - ах какой великий рыфарматар?
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20.08.2020 09:20 Ответить
О, пане Василь, то тепер звільнення називається ротацією? То виходить, що і мене з роботи два місяці назад (особисто дякую Зеленому Гавну за "економічний ріст") не звільнили, а лише провели ротацію з біржою праці?
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20.08.2020 09:25 Ответить
Бурба все еще не теряет надежды занять какую нибудь приличную должность. Его понять можно.
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20.08.2020 16:48 Ответить
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