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Новости Революция в Беларуси
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"Марш новой Беларуси", - на выходные белорусская оппозиция анонсировала массовые акции в городах

В Беларуси анонсировали новые масштабные протесты под названием "Марш новой Беларуси". Они должны состояться в это воскресенье, 23 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеграм-канал Nexta Live.

Телеграм-канал призывает белорусов выходить на новые митинги во всех городах страны. В частности, в Минске акция протеста должна начаться на Площади Независимости в 14:00.

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

  • Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
  • Уход президента Александра Лукашенко;
  • Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

"Тот важнейший и исторический день (протесты 16 августа, - ред.) показал, что белорусы готовы жить в другой стране. Пришло время жить по-своему", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

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Беларусь (7937) митинг (2558)


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Топ комментарии
+18
"Марш новой Беларуси", - на выходные белорусская оппозиция анонсировала массовые акции в городах - Цензор.НЕТ 7351
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19.08.2020 21:39 Ответить
+18
Диктатора маршами не скинеш.
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19.08.2020 21:41 Ответить
+14
И что? Ничему их Хабаровск не научил, так можно походить пару месяцев раз в неделю а потом народ просто забьет.
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19.08.2020 21:45 Ответить
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"Марш нової Білорусі", - на вихідні білоруська опозиція анонсувала масові акції в містах - Цензор.НЕТ 653
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19.08.2020 23:14 Ответить
Белорусские протестующие заявили об прекращении протестов до выходных - им нужно отдохнуть, они устали - белорусский протест самый решительный, безкомпромисный и беспощадный ... хорошо хоть не на коленях протестуют как кацапы.....назовём это явление - Белорусский эффект(с)
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19.08.2020 23:15 Ответить
Нет у них лидера. Те кто был- все по тюрьмам сейчас. "Бел.эффект" как раз в этом. Обычно при таких протестных событиях кто-то появляется. А у белорусов никого что-то не видно. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Что-то начинают одолевать сомнения в свержении сумасшедшего диктатора.
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20.08.2020 00:08 Ответить
А вы в курсе, что на беларусском ТВ новости делают российские пропагандоны, которых 2 самолетами привезли в Минск? Да-да, они уже вещают новости! И это - явный признак вторжения: Путин захватывает беларусское ТВ, а Тихановская записывает какие-то обращения... Однако...(Сотник)
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20.08.2020 00:23 Ответить
Интервью видел, где работница Белрадио(или как-то так)..говорила про это. Но дело не в этом. Если бы там массы верили этой пропаганде, то и никакого протестного электорат бы и не родился. Они смотрят ютуб и телеграмм и прочие. Им нужны лидеры "снизу", а иначе все будет затихать.
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20.08.2020 00:34 Ответить
я тоже могу сказать что страну захватили рептилоиды. Без доказательств не катит.
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20.08.2020 01:27 Ответить
"я требую доказательств !!"(с) ... может нужно просто открыть глаза и уши !?
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20.08.2020 12:24 Ответить
давай, я открыл. Что-то есть кроме слов истеричной тетки которая 15 лет лизала дупу Луке и вдруг "прозрела"? Может, хоть 1 фото "завезенных"?
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20.08.2020 12:26 Ответить
ты дурак !? включи новостные каналы РБ
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20.08.2020 12:30 Ответить
И что? Там показывают фото "пришельцев"?
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20.08.2020 12:39 Ответить
так ты ищешь фото пришельцев !? - посмотри в зеркало и увидишь такого с планеты Идиотов
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20.08.2020 12:42 Ответить
а пришельцев якобы из Раши, присланных на Телерадио Беларусь, нет? Ну, я так и предполагал. Спор окончен, давайдосвидания.
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20.08.2020 12:52 Ответить
спор !? да ты даун после этих слов - иди к доктору дебил...
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20.08.2020 18:09 Ответить
Все это поствыборное время Лукашенко с Путиным играли в подкидного, показывая друг другу козыря, с которых они могут заходить. Как только они выяснили свои отношения и пришли к консенсусу, который все скоро увидят, заткнулась формальная «оппозиция», да и протесты пошли на убыль.
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20.08.2020 00:30 Ответить
Они не заткнулись, они просто слишком трусливы(оф.лидеры). А нужен "Парасюк". Пу не играл против Луки, а просто не всегда помогал или помогал не явно, как того бы желал лука. Он(моль) сейчас смотрит, эффективно ли такая линия поведения Луки по устранению протеста. Ведь у него это всё впереди. Если лука победит народ РБ, народу РФ не позавидуешь- их будут п@здить еще в три раза жестче.
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20.08.2020 01:05 Ответить
Самое страшное сябры - это недобитый враг!
Потому что, когда он очухается - добьёт вас обязательно!
Не повторяйте ошибок украинцев!
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19.08.2020 23:20 Ответить
А что он был добитый? Такой шанс был буквально только что, когда собралась огромная масса людей с протестом. И разошлись. А могли "решить вопрос" раз и навсегда- против "силы цунами" нет методов.
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20.08.2020 00:14 Ответить
Не національна. Не визвольна. Не боротьба.
Типова картина білоруського протесту. Визвольний рух людей, які все 20-е століття були під гнітом отого болвана і того ідола лисого в граніті, який вивищується над білоруським протестом за свободу.
Національно-визвольна боротьба не може відбуватися під пам'ятником Леніну, національно-визвольна боротьба, якщо вона є національно-визвольною боротьбою, не може відбуватись на вулиці ульяновской, советской і комунаров чи чекістов. Якщо це національно-визвольна боротьба, то болван в центрі міста має перший впасти. Тому шановні сябри, шановні білоруси, не має сенсу скільки людей під пам'ятником Леніна, якщо над вами височіє ваш історичний кат. У 21 столітті не виборюють свободу під пам'ятником Леніну. Свобода не має сенсу коли вся твоя країна обдекорована георгієвською стрічкою…
https://www.youtube.com/watch?v=ZDy9pB1Ghpw&feature=youtu.be
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19.08.2020 23:34 Ответить
И шо, беларкусы наконец поставят рекорд по самому большому хороводу в мире с цветами?
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20.08.2020 01:16 Ответить
Пока не начнут скидывать памятники Ленина и прочую совсковую херню, этот протест не закончится ничем хорошим для народа Беларуси. Останавливать и делать передышки в протестах нельзя, это приводит к еще большим жертвам.
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20.08.2020 03:15 Ответить
100%. Степень осовковелости у сябров такая, что даже в ********** она и то ниже. Поэтому просто плакатиками потрусить там мало. И перевыборы не помогут - сябры таки выберут Таракана т. к. протестует против Таракана хоть и прогрессивная, но меньшая часть населения. А остальные такие же 73% - позорные шкуры. Пример с Украины - Януковища выбрали вполне законно и без накруток - народ упоротый совкосифилисом выбрал. Помогла только революция с выносом тела твари в силовом режиме.
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20.08.2020 03:25 Ответить
Сябры! Плохо майданите - как мухи сонные. С таким усердием вы таки просрете свою страну ***** окончательно.
У украинцев поучитесь как надо вожаков охреневших вперед ногами из страны выносить.
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20.08.2020 03:20 Ответить
Сябры, вам поможет только это:
"Марш нової Білорусі", - на вихідні білоруська опозиція анонсувала масові акції в містах - Цензор.НЕТ 4733
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20.08.2020 03:52 Ответить
Цветочками запаситесь - ОМОНу дарить...
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20.08.2020 04:50 Ответить
Всі попали в цугцванг, розійдуться їх виловлять КДБ Білорусії по одинці і посадять, не розійдуться РФ анексує Білорусь. Опозиції потрібно було прораховувати, що буде і що робити.
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20.08.2020 06:44 Ответить
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

"Марш нової Білорусі", - на вихідні білоруська опозиція анонсувала масові акції в містах - Цензор.НЕТ 3227
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20.08.2020 07:12 Ответить
Стихийный протест без результата держится две недели...
Потом или разойтись, или обком громить.
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20.08.2020 12:48 Ответить
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