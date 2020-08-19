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"Марш новой Беларуси", - на выходные белорусская оппозиция анонсировала массовые акции в городах
В Беларуси анонсировали новые масштабные протесты под названием "Марш новой Беларуси". Они должны состояться в это воскресенье, 23 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеграм-канал Nexta Live.
Телеграм-канал призывает белорусов выходить на новые митинги во всех городах страны. В частности, в Минске акция протеста должна начаться на Площади Независимости в 14:00.
Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:
- Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;
- Уход президента Александра Лукашенко;
- Правосудие над виновными в убийствах и пытках.
"Тот важнейший и исторический день (протесты 16 августа, - ред.) показал, что белорусы готовы жить в другой стране. Пришло время жить по-своему", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 Eispickel
показать весь комментарий19.08.2020 21:39 Ответить Ссылка
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+14 Игорь Ермоленко.
показать весь комментарий19.08.2020 21:45 Ответить Ссылка
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Потому что, когда он очухается - добьёт вас обязательно!
Не повторяйте ошибок украинцев!
Типова картина білоруського протесту. Визвольний рух людей, які все 20-е століття були під гнітом отого болвана і того ідола лисого в граніті, який вивищується над білоруським протестом за свободу.
Національно-визвольна боротьба не може відбуватися під пам'ятником Леніну, національно-визвольна боротьба, якщо вона є національно-визвольною боротьбою, не може відбуватись на вулиці ульяновской, советской і комунаров чи чекістов. Якщо це національно-визвольна боротьба, то болван в центрі міста має перший впасти. Тому шановні сябри, шановні білоруси, не має сенсу скільки людей під пам'ятником Леніна, якщо над вами височіє ваш історичний кат. У 21 столітті не виборюють свободу під пам'ятником Леніну. Свобода не має сенсу коли вся твоя країна обдекорована георгієвською стрічкою…
https://www.youtube.com/watch?v=ZDy9pB1Ghpw&feature=youtu.be
У украинцев поучитесь как надо вожаков охреневших вперед ногами из страны выносить.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Потом или разойтись, или обком громить.