Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с "Крымского титана", российские власти города объясняют это пуском производства
На севере оккупированного Крыма произошел выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". На неприятный запах жалуются жители оккупированного Армянска.
Об этом сообщил в Facebook "глава администрации" города Василий Телиженко, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации АФ ООО "Титановые Инвестиции" 19.08.2020 после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства. В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7.20 в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства трубы технологической произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в приделах только предприятия). Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет. По состоянию на 9.00 концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышает допустимые", - написал он.
Также Телиженко сообщил, что ближайшие три дня четырежды в сутки будут делать замеры воздуха - ПДК вредных веществ в воздухе.
Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.
В июне 2019 года жители Армянска вновь жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. В начале августа специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в оккупированных Армянске и Красноперекопске.
Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.
В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".
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Крым был есть и будет Украиной!
так и живем: тут так, а тут не так.
Данілов - дєбіл которий находясь на посту секретаря РНБО України нє понімаєт что Крим продолжаєт бить украінскім нє завісімо от оккупации.
Но умний чєловєк может понять гдє ошибся дєбіл і что он хотєл сказать.
Данілов хотєл сказать, что пункта прийома-пєрєдачі води от украінского поставщіка кримскому потрєбітєлю пєрєносітся в Хєрсонскую область до освобождєнія оккупірованого Крима от російско-фашистскіх захватчіков. Вот так-то