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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с "Крымского титана", российские власти города объясняют это пуском производства

Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с

На севере оккупированного Крыма произошел выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". На неприятный запах жалуются жители оккупированного Армянска.

Об этом сообщил в Facebook "глава администрации" города Василий Телиженко, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации АФ ООО "Титановые Инвестиции" 19.08.2020 после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства. В момент перевода системы с режима разогрева технологическим воздухом в рабочий режим на сере в 7.20 в результате взаимодействия плавленой серы с атмосферным воздухом от основного источника сернокислотного производства трубы технологической произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в приделах только предприятия). Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет. По состоянию на 9.00 концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышает допустимые", - написал он.

Также Телиженко сообщил, что ближайшие три дня четырежды в сутки будут делать замеры воздуха - ПДК вредных веществ в воздухе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии

Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с Крымского титана, российские власти города объясняют это пуском производства 01

Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

В июне 2019 года жители Армянска вновь жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. В начале августа специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в оккупированных Армянске и Красноперекопске.

Также читайте: Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана"

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

Автор: 

экология (1611) Крымский титан (33) Армянск (30)


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Топ комментарии
+17
Это точно - кацапам в Украине плохо дышется...
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19.08.2020 21:50 Ответить
+13
А шо такое? Мало камней с неба? Просят добавить?
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19.08.2020 21:48 Ответить
+9
Жители газовой камеры жалуются на загазованность, оккупационные власти объясняют это запуском газовой камеры.
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19.08.2020 21:50 Ответить
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А шо такое? Мало камней с неба? Просят добавить?
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19.08.2020 21:48 Ответить
Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с "Крымского титана", российские власти города объясняют это пуском производства - Цензор.НЕТ 3832
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19.08.2020 22:06 Ответить
И что? У нас в Украине полно городов, где не продохнёшь.
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19.08.2020 21:50 Ответить
Это точно - кацапам в Украине плохо дышется...
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19.08.2020 21:50 Ответить
Это и есть у нас в Украине, лапоть перекрашенный!
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19.08.2020 21:54 Ответить
«19 августа 2020
Посольство России в Северной Корее прокомментировало слухи о конфискации собак
Посольство России в Северной Корее прокомментировало появившиеся ранее слухи о массовом изъятии домашних собак...
Дипломаты рассказали, что зарубежные СМИ и эксперты-самозванцы распространяют недостоверные истории о происходящем в стране. В частности, речь идет о том, что собак якобы изымают у хозяев как буржуазный излишек, усыпляют или сдают в зоопарк, а то и пускают на мясо в свете нехватки еды.
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19.08.2020 22:02 Ответить
Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе идти.
Крым был есть и будет Украиной!
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19.08.2020 22:05 Ответить
но не когда речь идет о днепровской воде, тогда он сразу не украинский.
так и живем: тут так, а тут не так.
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20.08.2020 09:06 Ответить
Зачем врешь? Крым всегда украинский, о чем бы ни шла речь. И подачу днепровской воды на Крым Украина не прекращала. Вода предназначенная на Крым постоянно передается надлежащему поставщику и постоянно транспортируется в направлении Крыма. Она не доходит до домов конечных потребителей лишь из-за захвата оккупантами транспортных объектов украинского поставщика. Как только оккупанты освободят Крым, вода начнет подаваться в дома Крымчан. А до этих пор крымчане могут свободно получать эту воду в месте ее выдачи в Херсонской области, рассчитываясь за нее на месте украинскими деньгами по украинскому тарифу.
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20.08.2020 10:21 Ответить
зачем врешь? секретарь снбо украины сказал, что подачи воды в крым не будет пока крым не станет украинским. тут кто-то брехун, кого-то мамка научила врать и изворачиваться, либо тебя, либо секретаря снбо украины...
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20.08.2020 11:45 Ответить
Зєльониє - дєбіли нє умєющіє правільно формуліровать мислі. Оні пастаянно городят дічь, а потом ізвіняются за сказаноє.
Данілов - дєбіл которий находясь на посту секретаря РНБО України нє понімаєт что Крим продолжаєт бить украінскім нє завісімо от оккупации.
Но умний чєловєк может понять гдє ошибся дєбіл і что он хотєл сказать.
Данілов хотєл сказать, что пункта прийома-пєрєдачі води от украінского поставщіка кримскому потрєбітєлю пєрєносітся в Хєрсонскую область до освобождєнія оккупірованого Крима от російско-фашистскіх захватчіков. Вот так-то
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20.08.2020 13:50 Ответить
Почему тебе пришло на "ум" именно это?
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19.08.2020 22:02 Ответить
Валера. это у тебя "ум". Если бы был ум, то запросто предположил бы. что я живу в таком городе.
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19.08.2020 22:07 Ответить
Спасибо, дорогой. Косточку тоже можешь съесть.
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19.08.2020 22:20 Ответить
Жители газовой камеры жалуются на загазованность, оккупационные власти объясняют это запуском газовой камеры.
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19.08.2020 21:50 Ответить
Хех, а где они интересно сырье взяли, раньше то им с Украины шло, возможно и сейчас идет потихоньку.
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19.08.2020 21:50 Ответить
Без воды - не туды и не сюды .
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19.08.2020 22:26 Ответить
Тоже посетила эта мысль, хотя сейчас есть ЖД дорога через мост. Только вот экономическая целесообразность такой логистики сомнительна. Еще хуже с технологической водой...
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20.08.2020 01:18 Ответить
оун, упа, пс, всу будут входить в пустой Крым
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19.08.2020 21:53 Ответить
А пьяные негры, танцующие на "Абрамсах"?
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19.08.2020 23:22 Ответить
Я чего то не понял , это мудачье в 14 году все поголовно мечтали сдохнуть в Мордоре , теперь когда ***** и Ко воплощает их мечту в жизнь они какого то хера стали всем недовольны.
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19.08.2020 21:54 Ответить
Неблагодарные какие жители.Никакой это не серный запах.Это самый что ни на есть настоящий запах "русского мира".Теперь каждый житель Армянска может с гордостью сказать-"Здесь русский дух,здесь Русью пахнет." Мечты имеют свойство сбываться.
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19.08.2020 22:00 Ответить
Пусть крысчане обратятся во всемирную лигу сексуальных реформ.
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19.08.2020 22:00 Ответить
Должны не жаловаться а гордиться.
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19.08.2020 22:02 Ответить
Это украинский олигарх Фирташ травит подлецов за измену.
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19.08.2020 22:02 Ответить
В смысле Пуском? Пёрднул что ли?
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19.08.2020 22:04 Ответить
Если крымский титан заработал значит опять наши падлы втихаря поставили нашу руду окупантам.
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19.08.2020 22:04 Ответить
І воду...
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19.08.2020 22:07 Ответить
воду невозможно поставлять незаметно.
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20.08.2020 08:02 Ответить
Це ще не камні, дихайте глибше.
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19.08.2020 22:06 Ответить
За-то в родной гавени.... Дышите глубже крЫсчане !!!
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19.08.2020 22:09 Ответить
Живут же люди. Без воды, электричества, продуктов запускают производство. А мы похоже производство настолько запустили, что вряд ли уже запустим...
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19.08.2020 22:10 Ответить
А нафиг оно нужно,если Запад помогает деньнами
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19.08.2020 22:29 Ответить
Вот блин , снова жалуются и так из года в год .
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19.08.2020 22:10 Ответить
Це кацапня старається обісрати нам свято. В тому році теж влаштували якийсь викид до дня Незалежності що дістало аж до Херсонської області.
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19.08.2020 22:11 Ответить
"Да нам по хер,главное что мы в России"- вспоминайте кацапы.
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19.08.2020 22:17 Ответить
А як же референдум?
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19.08.2020 22:24 Ответить
путєн,путєн,ввєді камней пабольше,вот чтоб здохнуть в руцкам міре Зато ж нікто же ж не запрісчаєт гаваріть парускі. Так пабедімъ,***....
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19.08.2020 22:25 Ответить
Фирташу пофигу кого травить, в данном регионе за народ вряд ли кто заступится, если ошибся с фамилией главного поправьте
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19.08.2020 23:30 Ответить
Велика подяка Кримському Тiтану за таку роботу

Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з "Кримського титану", російська влада міста пояснює це запуском виробництва - Цензор.НЕТ 2026
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20.08.2020 01:17 Ответить
Если крымчанам не нравится аромат "родной гавани", то их ждет дальневосточный гектар.
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20.08.2020 07:39 Ответить
Не жалійтеся крисчани, ви у своїй гавані. Чекайте каміння з неба. Амінь.
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20.08.2020 08:37 Ответить
 
 