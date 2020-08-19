Тарифы на медуслуги будут пересмотрены с учетом справедливой зарплаты для врачей, - Степанов

Тарифы на медицинские услуги на 2021 год обязательно будут пересматриваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о пересмотре тарифов на медицинские услуги, - конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать. При составлении этих тарифов ... будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей и среднего медицинского персонала, и младшего", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

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