РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5773 посетителя онлайн
Новости
5 602 90

Тарифы на медуслуги будут пересмотрены с учетом справедливой зарплаты для врачей, - Степанов

Тарифы на медуслуги будут пересмотрены с учетом справедливой зарплаты для врачей, - Степанов

Тарифы на медицинские услуги на 2021 год обязательно будут пересматриваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о пересмотре тарифов на медицинские услуги, - конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать. При составлении этих тарифов ... будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей и среднего медицинского персонала, и младшего", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество заболевших коронавирусом медработников составляет 5-6% от общего числа больных в Украине, - Степанов

Автор: 

медицина (2529) врачи (1518) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Я медик но понимаю даже если что-то и подкинут то лишь за счет того что кого-то из несчастных обдерут как липку до трусов. Еще принял бы если бы утилизировали ахметку беню, пороха...
показать весь комментарий
19.08.2020 22:21 Ответить
+13
Зачем зеленым тварям обдирать олигархат, этих бедняг, которые захватили все ресурсы в Украине? Лучше обдирать пенсионеров, онкобольных, хроников, инвалидов, это же не Коломойский и Ахметов, которые кормят наших зеленых ублюдков.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:25 Ответить
+12
Сатана Степанов хочет установить нормальную зарплату врачам за счет больных, за счет повышения тарифов на медуслуги? Эту тварь нужно гнать с Минздрава и Кабмина драным веником, сняв с него штаны и стегая по заду метлой.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я медик но понимаю даже если что-то и подкинут то лишь за счет того что кого-то из несчастных обдерут как липку до трусов. Еще принял бы если бы утилизировали ахметку беню, пороха...
показать весь комментарий
19.08.2020 22:21 Ответить
вот вот врачам будут оправдывать высокой зарплатой..с населения так населению не всем же поднимут доходы особенно зарплаты пенсии стипендии пособия... те кто ворочает миллионами долляров судья прокуроры министра чиновники нардепы к НАШИМ ВРАЧАМ и наши поликлиники не ходют...
показать весь комментарий
19.08.2020 22:24 Ответить
Зачем зеленым тварям обдирать олигархат, этих бедняг, которые захватили все ресурсы в Украине? Лучше обдирать пенсионеров, онкобольных, хроников, инвалидов, это же не Коломойский и Ахметов, которые кормят наших зеленых ублюдков.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:25 Ответить
Ну хорошо, ограбили Ахметку, Беню, Пороха. Баблосы вам раздали. Надолго? А потом кого грабить прикажешь? Или опять зарплату чикать?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:28 Ответить
Пока этих грабят,другиеи успеют наворовать,вот их и окучивать опосля.Ну и так до бесконечности
показать весь комментарий
19.08.2020 22:33 Ответить
А їм що.
«Мужик гол как сокол пойот вєсєлітся !»
«Отнять. Поделить. Просцать.»
Три составних часті марксізма.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:33 Ответить
Ну да, как то так. И дальше котов душить...
показать весь комментарий
19.08.2020 22:35 Ответить
"А потом кого грабить прикажешь? "

Если убрать тех, кто ежедневно грабит страну - то есть - вышеперечисленных, и не позволить никому занять их место, доходов государства хватит на все.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:34 Ответить
Это все из серии "если". А без если чего то не выходит. Что за притча?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:36 Ответить
Ваш пост из той же серии.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:00 Ответить
Я ничего не предполагаю. "Если" и далее чеши что хочешь... Это только если. То есть ничего. А потом кого грабить?
показать весь комментарий
19.08.2020 23:06 Ответить
Я ответил на вопро, что а потом не нужно будет никого "грабить", если убрать собственно грабителей, коими являются олигархи.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:09 Ответить
Чувак, на Коломойского в США є справи.
Які у тебе питання до Порошенка?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:38 Ответить
Ні, чувак, у мене питання не до Порошенка, а до абсолютно всіх українських олігархів - незалежно від того, є у США на них справи чи немає. Це у тебе чомусь до Порошенка якесь особливе відношення, хоча він нічим принципово від інших олігархів не відрізняється.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:59 Ответить
Зарабатывайте не ценой, а качеством. В результате увеличится количество и в итоге сумма
показать весь комментарий
19.08.2020 23:51 Ответить
правильно, отнять и поделить.
Долго же ещё мы будем колупаться во всём этом с такими совками.
Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 2286
показать весь комментарий
19.08.2020 23:20 Ответить
Сатана Степанов хочет установить нормальную зарплату врачам за счет больных, за счет повышения тарифов на медуслуги? Эту тварь нужно гнать с Минздрава и Кабмина драным веником, сняв с него штаны и стегая по заду метлой.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:22 Ответить
А при чем здесь "эта тварь"? Они же теперь все президенты, кто голосовал за слуг соседнего народа. Так что претензии к ним, пожалуйста.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:56 Ответить
А за счет чего должна быть зарплата врачам? Во всем мире - за счет пациентов. В чем проблема?
показать весь комментарий
20.08.2020 01:07 Ответить
А Конституция Украины, как уже переписали?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:29 Ответить
Да.
Там сталу тяжіння зменшили на 10%.
Так що вже g ≠ 9,8 m/s².
показать весь комментарий
19.08.2020 22:36 Ответить
АааАА гэнка, любитель бесплатной халявы,еще не нажерся кАмьюнизьма, ватный длбб..
показать весь комментарий
19.08.2020 22:39 Ответить
Справедливая зарплата должна быть у всех граждан Украины.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:29 Ответить
Це вже занадто. Перейшли червону лінію.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:30 Ответить
Ще ні...
показать весь комментарий
19.08.2020 23:31 Ответить
Не могут те, кто ничего не производит, получать в два, три раза больше тех, кто производит и на ком держится бюджет Украины.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:32 Ответить
Пролетарий отдельно недоразвитой, ты до сих пор рашпили делаешь?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:41 Ответить
Гаврик, к тому же не инженер заткни свое хлебало, щами поддавись, а борщ все равно лучше.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:04 Ответить
Учителя... Ауууу.... Теперь вы станете чуточку беднее.... А то по 5 штук понимаете.... А медикам ?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:32 Ответить
А у нас Конституція помінялась? Що таке тарифи на медецину? Коли онколог вимагає, за те що б безнадійний пацієнт просто був під наглядом 700 $, чи дитину втратили через те, що гроші на елементарну операцію апендициту не підвезли вчасно, чи бабуся без гіпсу на зламаній нозі ковиляє, бо гіпс 2000, а пенсія 1200.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:33 Ответить
Так у нас вроде как бесплатная медицина, или я что-то пропустил...какие тарифы, альо...
показать весь комментарий
19.08.2020 22:34 Ответить
Тарифы, по которым государство оплачивает работу врачей и расходы медучреждений. Или ты думал, что там все забеплатно работают?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:35 Ответить
ТАРИФЫ ПО КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВО ГРАБИТ ГРАЖДАН!!
показать весь комментарий
19.08.2020 22:43 Ответить
А найдите себе такое государство, в котором граждане не должны платить налоги. Советую поискать на Марсе, тк на Земле таких нет.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:01 Ответить
Если налоги граждан тратятся в интересах граждан то нет проблем! а если налоги граждан нагло разворовываются то какой идет будет их платить!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 00:37 Ответить
Это бла-бла-бла ниачем.
Вы в школе учились? К доктору в поликлинику ходили? Полиция, которая не дает бандидам разгуляться присутствует? Армия страну защищает? Или вы хотите жить как в ОРДЛО?

А откуда на все это деньги берутся? Из воздуха? Нет, из налогов!
показать весь комментарий
20.08.2020 07:47 Ответить
За школу платил мой батя! за мусоров лучше молчи!! армия которая реально в 2014 защищала жила за счет взносов граждан и волонтеров!! так что лучше сказки раскажи ЛОХАМ!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 09:31 Ответить
" армия которая реально в 2014 защищала жила за счет взносов граждан и волонтеров!!"

Ой дураак...сколько лично ты внес на содержание армии в 2014м? 10 тысяч? 100 тысяч? Миллион?
Или дал сотню-другую грн в лучшем случае?
А знаешь, сколько стоит один день боевых действий?

Волонтеры собирали и обеспечивали, и продолжают обеспечивать то, чего не давало МО, но волонтеры никогда не обеспечивали армию полностью - это не под силу никаким волонтерам.

"За школу платил мой батя!"
Полностью платная частная школа? Таких по стране единицы.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:41 Ответить
Какая разница скоко я лично внес! проблема в том что твое воровское государство оказалось в жопе при том что налоги с населения содрало!!

какая разница скоко платил мой батя за школу проблема в том что твое воровское государство оказалось в жопе хотя налоги с моего бати содрало!!
показать весь комментарий
20.08.2020 09:47 Ответить
"Какая разница скоко я лично внес! "

Как это какая? Ты же утверждаешь, что граждане и волонтеры полностью обеспечили армию. Ты ведь гражданин? Так на сколько ты лично обеспечил армию?
Впрочем - можешь не отвечать, и так понятно, что ни на сколько - подобные тебе жлобы с формулировками "налоги платят только лохи" никогда и ничем своей стране не помогут в реальности. Такие как ты - паразиты, мусор для любого государства.
И для своего личного жлобства ты ищешь оправдания - государство не такое, то не то, это не то.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:59 Ответить
Пока государство ворует токо дебил будет платить такому государству! прикрываясь сказками кто кому скоко должен!!!! ЕСЛИ ТЫ ДЕБИЛ ТО ПЛАТИ ВЫБОР ТВОЙ!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 10:03 Ответить
Государство не ворует - воруют люди - такие же как ты.
Ты же - жлоб, который просто ищет оправдания своим личным преступлениям (а неуплата налогов - это тоже преступление)
показать весь комментарий
20.08.2020 10:05 Ответить
А что такое по твоему государство? мифический 9ти головый зверь? государство жто чиновники которые делают дела и делишки именем государства! а для того чтобы чиновники делали по закону есть куча силовых и контролирующих органов!! но почему то эти органы гоняются за гражданами а не за ворами чиновниками не знаешь пчему? ты млять умный шо бревно!!
показать весь комментарий
20.08.2020 10:20 Ответить
И да, по-твоей "логике" Украина существует только благодаря "дебилам", которые платят налоги, ибо без уплаты налогов ни одно государство существовать не может.
То есть ты по сути - враг Украины, тк выступаешь против ее существования.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:06 Ответить
Почему Украина существует я бы тебе расказал но много печатать придется!! и поверь не потому что ДЕБИЛЫ платят налоги к твоему свденью ворам даже тех налогов от ДЕБИЛАМ не хватает про закридитованость я думаю ты в курсе!!! так что особо не расчитывай что такие ДЕБИЛЫ как ты что тут значат!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 10:21 Ответить
Любое государство существует исключительно на налоги - и если ты этого не понимаешь - значит ты и есть реальный 100%й дебил.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:33 Ответить
Ответь себе навопрос ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН ИЛИ ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!! Судя по твоим писулькам ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 11:22 Ответить
Еще раз для дебила: ЛЮБОЕ современное государство существует на налоги, которые платят граждане этого государства.
Нет и быть не может государства, которое "для людей" при том, что люди этому государству налоги не платят.
А потому выступая против уплаты налогов - ты тем самым выступаешь против государства Украина!
показать весь комментарий
20.08.2020 13:08 Ответить
когда государство перестанет разграблять мои налоги тогда и поговорим про их оплату! и мне похеру существует ли воровское государство или нет!! пока мне лично от него (государства) нет никакой пользы то пошло такое государство в жопу!!
показать весь комментарий
20.08.2020 13:27 Ответить
Ага, вот мы и пришли к сути. Ты сам признался, что являешься врагом государства Украина.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:36 Ответить
Да я являюсь врагом государства которое гарбит своих граждан своих пенсионеров обрекает на нищету своих детей держит на голодном пайке! а силовые органы занимаются подавлением и приследованием сознательных граждан которые так сказать посмели что то вякнуть против государства!! ДА ТАКОМУ ГОСУДАРСТВУ Я ВРАГ!!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:09 Ответить
Ваша мотивация - дело вторичное и спекулятивное.
Суть в том, что вы прежде всего:
1. Жлоб.
2. Враг Украины.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:26 Ответить
ЖЛОБ ЭТО ТОТ КТО ГРЕБЕТ ИЗ БЮДЖЕТА!! А ТОТ КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ САМ СВОИМИ РУКАМИ ГОЛОВОЙ ТОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!! ТАК ЧТО У ВАС ПРОБЛЕМЫ С БАЗИСНЫМИ ПОНЯТИЯМИ!!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:29 Ответить
Да одинаковые вы жлобы - и ты, и он. Неуплата налогов - такое же ограбление бюджета государства.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:41 Ответить
Еще сентябрь не начался, в школе у родительской тройки уже просят деньги. Повесили в каждом классе дезинфекторы по 350 грн(!), нужны термометры, перчатки, маски и др.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:11 Ответить
есть. Сомали.
Совки мечтают платить налоги как в Сомали, а жить как в Германии.
показать весь комментарий
20.08.2020 01:09 Ответить
ЛОХИ платят налоги как в Швеции а живут как в сомали!!
показать весь комментарий
20.08.2020 09:32 Ответить
Просто работать надо меньше,а получать больше.Скоро придет Запад с инвестициями,а рашка с контрибуциями
показать весь комментарий
19.08.2020 22:35 Ответить
Тарифов не будет Степанов и тебя во главе Минздрава тоже не будет, вы не далёкие ничего не поняли из читайте историю, может мозгов хватит вовремя удрать.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:35 Ответить
Так ,как экономика в стране не растер,а наоборот падает,то военным , врачам и учителям,поднимать зарплату могут,только за счет увеличения налогов и иных поборов с населения.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:36 Ответить
А ведь дешевого газа полны хранилища.Его бы в экономику направить,но похоже его куда то направляют и без экономики.Сама выживет
показать весь комментарий
19.08.2020 22:39 Ответить
"в экономику" - это как, на прожрать люмпенам? Газ прожрем, что дальше прожирать будем?
показать весь комментарий
20.08.2020 01:10 Ответить
необходимо вводить страховую медицину, а не кастрированное американской санитаркой черт знает что
показать весь комментарий
19.08.2020 22:38 Ответить
Чувак, ти що півтора року був у комі ?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:42 Ответить
так зеленые не отменили "реформу", уважаемый, а продолжают в том же духе
показать весь комментарий
19.08.2020 23:05 Ответить
а ты готов платить страховку, как в Германии?
показать весь комментарий
20.08.2020 01:11 Ответить
ХА ХА ХА
Реформа продолжается! ЧХАЛА ВЛАСТЬ НА ЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ ВРАЧЕЙ ГЛАВНОЕ БАБКИ МВФ! А МВФ СКАЗАЛО РЕФОРМУ ПО СОКРАЩЕНИЮ МЕДУСЛУГ ПРОДОЛЖАТЬ!!
показать весь комментарий
19.08.2020 22:42 Ответить
в концлагері зарплати ? бикота дає громадянам костомаху і ту обсмоктану , мало того що обсмоктану то і ще за те що шакали обсиоктали ще ми маємо податок заплатити ? а де взяти податок на обсмоктану костомаху ?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:48 Ответить
Чем дальше-тем чудддесатее..))
показать весь комментарий
19.08.2020 23:07 Ответить
Для Степанова Конституция Украины - ничто.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:14 Ответить
Справедливая оплата у нас положена не всем.
Так что после пересмотра тарифы на медуслуги, готовтесь граждане с несправедливой оплатой просто подыхать...
показать весь комментарий
19.08.2020 23:19 Ответить
а что, медицина платная по конституции?
показать весь комментарий
19.08.2020 23:23 Ответить
это просто перешло из советской конституции
всем понятно что у государства денег на больше чем дышите - не дышите и валидол нет
показать весь комментарий
20.08.2020 02:09 Ответить
Медицина станет не доступна получается для бедных, коих в Украине тотальное большинство. А если еще учесть всяких больных заразными болезнями, которые не смогут позволить себе лечение, то они будут ходить среди людей больными и заражать людей других. Эти менеджеры Бени делая одно, не видят другой стороны медали и последствий. А так, как медицина станет не доступнее в силу расценков, то и спрос на нее снизится и в последствии врачи будут получать меньше доходы. Нужно делать медицину наоборот дешевле по тарифам для людей и тогда к врачам будет больше людей ходить и они будут меньше денег платить за услуги, но в силу того, что медицина будет доступна, то людей будет ходить больше и денег будет в медицину поступать больше и тогда зарплата у врачей вырастет.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:24 Ответить
А треба "с учётом" рівня зарплат і пенсій ПАЦІЄНТІВ. Наша пришелепувата влада цього рівня не хоче враховувати.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:29 Ответить
Наша влада живет в параллельном мире
показать весь комментарий
19.08.2020 23:34 Ответить
а в Конституции написано что мед. обслуживание бесплатное... .

.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:36 Ответить
ну вот и лечитесь отваром Конституции
показать весь комментарий
20.08.2020 02:10 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2020 18:40 Ответить
млятть!!!
Украинцы отдают в госбюджет в виде налогов около 50% своих доходов. Такие расчеты обнародовал проект "Ціна держави" аналитического центра Case Украина.

Так на что идёт моё бабло ?
показать весь комментарий
19.08.2020 23:45 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/skolko-nalogov-platit-kazhdyj-ukrainec-349472/

.
показать весь комментарий
19.08.2020 23:46 Ответить
Т. е с учетом справедивого повышения как для врачей, так и для пациентов. Рэхвормы нэ спыныты!
показать весь комментарий
19.08.2020 23:52 Ответить
Вряд-ли за счёт моих 1700 врачи обогатятся.
показать весь комментарий
20.08.2020 00:00 Ответить
Наконец-то хоть одна верная мысль. Я давно про это говорю - чтобы были большие зарплаты, должны быть сначала высокие цены, а не наоборот.
Чтобы водитель автобуса получал 1000 Евро, билет на проезд должен стоить 1 Ево и платить должны все, никаких льготников.
То же и по врачам, и по всем остальным.
показать весь комментарий
20.08.2020 01:13 Ответить
Вам объяснить упрощенно на пальцах почему это не будет работать?
Представьте - средняя ЗП в Украине резко увеличилась. Что начнут люди делать? Пойдут купят импортных холодильник побольше, импортный телевизор побольше, авто побольше....
Чувствуете как евры и баксы потекли из страны? Что происходит с курсом? Правильно! Он выравнивает баланс между производимой в стране добавленной стоимостью и выданнвми зарплатами Гривня падает и у вас в кармане примерно те же 300-400 баксов (в среднем, в зависимости от состояния внешних рынков), которые может обеспечить украинская экономика.
Поэтому все это ничем не подкрепленные мечты А ЗП поднимется тогда когда ВВП на душу населения это позволит
показать весь комментарий
20.08.2020 01:27 Ответить
во всем мире это работает, а в Украине "не сработает". Мантры совков.
показать весь комментарий
20.08.2020 01:28 Ответить
В общем, медицина будет платной...
показать весь комментарий
20.08.2020 01:19 Ответить
Тк стоимость мед услуг закладывается в бюджете, те бабла хватит на меньшее кол-во мед услуг Все остальное за свои
показать весь комментарий
20.08.2020 01:21 Ответить
Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6502
показать весь комментарий
20.08.2020 04:01 Ответить
Пришли к власти подонки которые свою некомпетентность прикрывают применением метода отъёма у одних добавить другим и про себя милых не забыть.Клоунесса у руля государства-конец Украины!!!.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:04 Ответить
 
 