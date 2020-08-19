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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не рассматриваем закрытие всей страны, - Степанов об отмене местных выборов

Мы не рассматриваем закрытие всей страны, - Степанов об отмене местных выборов

В стране действует адаптивный карантин и в Минздраве не рассматривают закрытия всей страны на карантин. Так прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмену местных выборов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.

"У нас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает различные уровни опасности. То есть, мы не рассматриваем сейчас вопрос или какого-то закрытия всей страны, как некоторые какие-то ужасы нагоняют. Мы говорим именно, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в разном регионе может быть введен разный уровень опасности. Более того, даже если вводится "красный" уровень опасности, то он вводится на две недели. Если за две недели меняется ситуация - то он, конечно, или переходит в "оранжевый", или даже в более легкий такой, "желтый" уровень опасности", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, рассматривают ли они возможность отмены местных выборов из-за распространение COVID-19.

По его словам, сейчас говорить о закрытии чего-то - неуместно.

"Я уверен, что если мы будем двигаться по тем правилам, которые установлены в государстве - у нас все спокойно и вовремя пройдет. И никаких срывов не будет", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы могут перенести, если 50% территории Украины будет в "красной зоне", - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Рейтинг Зебилов и Осла Оманского стремиться к нолю , а может и минусу , по тому то что они говорят вызывает большие сомнения.
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19.08.2020 22:42 Ответить
+11
ЗеГнида решил отменить местные выборы ?
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19.08.2020 22:43 Ответить
+11
У меня только один вопрос. Зеленский специально собрад в свою команду на каждый пост подобных дебилов или он сам дебил и считает всех этих шмыгалей управленцами высокого уровня? Полный провал карантина, экономика в разрухе, страна в долгах.... Катасрофа за 1 год горе - президдента Зеленского
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19.08.2020 22:46 Ответить
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Рейтинг Зебилов и Осла Оманского стремиться к нолю , а может и минусу , по тому то что они говорят вызывает большие сомнения.
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19.08.2020 22:42 Ответить
А Степанов нормальный? Зеленский сделал вместе со Степановым медицину как политический рычаг, то есть манипулируют медициной и здоровьем людей в своих политических целях. Уроды конченые.
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19.08.2020 23:27 Ответить
ЗеГнида решил отменить местные выборы ?
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19.08.2020 22:43 Ответить
А Україні потрібні вибори в цьому сепарсько-колорадському гадюшнику ??)))
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19.08.2020 22:45 Ответить
Они хотят отменить выборы в западной Украине и там, где сн пролетает, мертвяку зе мешать не будет
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20.08.2020 10:17 Ответить
Не везде. В Лугандоне он их как раз проведёт под дулами автоматов }{уйла.
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19.08.2020 22:46 Ответить
Отмена местных выборов, по Конституции возможна только в случае введения Черезвычайного Положения или изменениями в Конституцию (которые тупо не успеют принять и вступить в силу) и уж никак не постановлением Кабмина, которое является даже не законом, а лишь Подзаконным Актом!!!
А вся эта чепуха про "красные зоны" - это только их влажные мечты, они тупо "прощупывают почву"
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20.08.2020 09:27 Ответить
Прифронтова зона--це червона зона !!! Навіть лише тому що московити наполягают на проведенні на Даунбасі виборів !!!))))
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19.08.2020 22:43 Ответить
А з яких таких хрінов в Києві вже заплановані масові заходи, якщо у нас вже щодня зареєстровано критичний рівень заражених?
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19.08.2020 22:44 Ответить
А потому, что там по сути планируется акция "Нет капитуляции" и вам зеленомордым, сходу надают по *********** если попробуете ее отменить!
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20.08.2020 09:29 Ответить
Степанов!!! ВОЗ рекомендации дал?
Выполнять!!! Раз, два. Иначе финансирования Украины не будет никогда.
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19.08.2020 22:45 Ответить
У меня только один вопрос. Зеленский специально собрад в свою команду на каждый пост подобных дебилов или он сам дебил и считает всех этих шмыгалей управленцами высокого уровня? Полный провал карантина, экономика в разрухе, страна в долгах.... Катасрофа за 1 год горе - президдента Зеленского
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19.08.2020 22:46 Ответить
какое закрытие всей страны? вы маски в закрытых помещениях неспособны проконтролировать, к чему тогда эти все понты?
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19.08.2020 23:25 Ответить
сраний торгаш стєпанов нє рассматріваєт закритіє всєй страни. дорвалося бидло до влади.
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20.08.2020 00:12 Ответить
Ми закриємо її лише там, де зелена саранча не пройде.
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20.08.2020 06:25 Ответить
А про законність відміни чи переносу місцевих виборів це опудало нічого не пробелькотіло? Чи головний юрЬІст країни, на ймення "найвеличніший", у черговому відосику знову щось пролепече про "необхідність" та "цєлєсообразность"?
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20.08.2020 07:01 Ответить
Да зачем же "закрывать" всю страну?
"Закроют" те районы, где ЕС получит большинство голосов - вот и все.

Прямо стесняюсь спросить, а с каких это пот Министр Здравоохранения может "закрыть" всю страну? Какой такой закон дает ему эдакие полномочия?
Эй, Степанов, Вам корона не давит?
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20.08.2020 07:13 Ответить
Пля - пипец - Дерьмак - завхоз - управляет внешнеэкономической деятельностью,
Степанов - гавно-министр - разрешает/запрещает экономическую деятельность.

Зе-гавно гуляет на радость 73% дебилов.
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20.08.2020 07:49 Ответить
Мне вот инетересно почему из кореспондентов никто не спросит у этих закрывальщиков почему они когда количество выявленных зараженных было 100ни то закрыли всю страну остановили транспорт закрыли бизнес почти весь, а когда количество выявленных зараженных 10ки тысяч то у них адаптивный карантин! очень интересно посмотреть что эти карантинщики будут врать!!
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20.08.2020 09:54 Ответить
Ну что же, заслушаем клоунов?
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20.08.2020 10:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QZd5OvuzDO0 Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь... Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів - Цензор.НЕТ 1725
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20.08.2020 10:28 Ответить
Степанов ще щось робить в Міністерстві охорони здоров'я крім проводити балачки про коронавірус?
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20.08.2020 10:28 Ответить
Ясно. По виборах.
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20.08.2020 11:37 Ответить
 
 