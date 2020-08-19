В Ужгороде и трех районах Закарпатья ужесточили карантинные меры, - замглавы ОГА Коцюба
Ограничить работу бассейнов, а учреждений для массовых мероприятий - свадеб или дней рождений - запретить. Богослужения посещать можно, но только на улице. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей на террасах.
Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Супільне.
Ограничения начинают действовать с завтрашнего дня.
Заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба пояснил: "Следующее - это ограничение в перевозке железнодорожным транспортом отдельных слоев населения. Мы детально проанализировали те группы риска, в первую очередь подпадают под опасность заболеть COVID-19. Мы прекрасно понимаем, что пенсионеры и льготные категории граждан подпадают под эту опасность прежде всего".
Олег Коцюба отметил, что эти ограничительные меры касаются исключительно тех территорий, которые находятся в оранжевой зоне.
К ней сейчас относят город Ужгород, а также Ужгородский, Тячевский и Перечинский районы.
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"Австралії не існує. Насправді п'ятий континент і шоста за розмірами країна світу - вигадка британської влади, яка намагається приховати один з найбільших геноцидів в історії: повідомивши, що відправили десятки тисяч злочинців морем на далекий материк, вони просто викинули їх за борт. Таку заяву на початку 2017 року опублікувала на своїй сторінці в Facebook 17-річна Шеллі Флорид зі Швеції. "Все, що ви називаєте доказами, - добре сфабрикована брехня від провідних урядів світу. А ваші австралійські друзі - це всі актори і комп'ютерні боти", - написала вона. Як би дивно не звучало твердження юної шведки, її дописом незабаром поділилися понад 20 тис. користувачів соціальної мережі. А теорія про неіснуючу Австралію досі поширюється просторами інтернету, розбурхуючи уяву конспірологів по всьому світу і викликаючи обурення самих австралійців, пише НВ."
https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html