В Ужгороде и трех районах Закарпатья ужесточили карантинные меры, - замглавы ОГА Коцюба

Ограничить работу бассейнов, а учреждений для массовых мероприятий - свадеб или дней рождений - запретить. Богослужения посещать можно, но только на улице. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей на террасах.

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Супільне.

Ограничения начинают действовать с завтрашнего дня.

Заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба пояснил: "Следующее - это ограничение в перевозке железнодорожным транспортом отдельных слоев населения. Мы детально проанализировали те группы риска, в первую очередь подпадают под опасность заболеть COVID-19. Мы прекрасно понимаем, что пенсионеры и льготные категории граждан подпадают под эту опасность прежде всего".

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Олег Коцюба отметил, что эти ограничительные меры касаются исключительно тех территорий, которые находятся в оранжевой зоне.

К ней сейчас относят город Ужгород, а также Ужгородский, Тячевский и Перечинский районы.