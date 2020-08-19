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Новости Коронавирус и карантин
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В Ужгороде и трех районах Закарпатья ужесточили карантинные меры, - замглавы ОГА Коцюба

В Ужгороде и трех районах Закарпатья ужесточили карантинные меры, - замглавы ОГА Коцюба

Ограничить работу бассейнов, а учреждений для массовых мероприятий - свадеб или дней рождений - запретить. Богослужения посещать можно, но только на улице. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей на террасах.

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Супільне.

Ограничения начинают действовать с завтрашнего дня.

Заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба пояснил: "Следующее - это ограничение в перевозке железнодорожным транспортом отдельных слоев населения. Мы детально проанализировали те группы риска, в первую очередь подпадают под опасность заболеть COVID-19. Мы прекрасно понимаем, что пенсионеры и льготные категории граждан подпадают под эту опасность прежде всего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не рассматриваем закрытие всей страны, - Степанов об отмене местных выборов

Олег Коцюба отметил, что эти ограничительные меры касаются исключительно тех территорий, которые находятся в оранжевой зоне.

К ней сейчас относят город Ужгород, а также Ужгородский, Тячевский и Перечинский районы.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2619)


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карантин - или до последнего пере-переболевлешего или до последнего живого...
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19.08.2020 23:26 Ответить
Нюю, и пральна!!
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19.08.2020 23:26 Ответить
Ну что, ребята, как вам ротшильдовский "новый мировой порядок" ?
Президент Степанов делает всё что ему приказано.

Держитесь. К вам идёт "вакцинация от ковида". Украинцев на планете остаться не должно. Так решили Хозяева.

"Аби не Порох. Гiрше не буде." (С)
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19.08.2020 23:57 Ответить
Якщо кидатися в конспірологію, то на половині шляху зупинятися не можна...
"Австралії не існує. Насправді п'ятий континент і шоста за розмірами країна світу - вигадка британської влади, яка намагається приховати один з найбільших геноцидів в історії: повідомивши, що відправили десятки тисяч злочинців морем на далекий материк, вони просто викинули їх за борт. Таку заяву на початку 2017 року опублікувала на своїй сторінці в Facebook 17-річна Шеллі Флорид зі Швеції. "Все, що ви називаєте доказами, - добре сфабрикована брехня від провідних урядів світу. А ваші австралійські друзі - це всі актори і комп'ютерні боти", - написала вона. Як би дивно не звучало твердження юної шведки, її дописом незабаром поділилися понад 20 тис. користувачів соціальної мережі. А теорія про неіснуючу Австралію досі поширюється просторами інтернету, розбурхуючи уяву конспірологів по всьому світу і викликаючи обурення самих австралійців, пише НВ."
https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html
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20.08.2020 07:30 Ответить
Я рад что вам понравилась информация, которую я сообщил.
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20.08.2020 11:06 Ответить
Не хотел Вас расстраивать, но Антип61 и Максим Атаманюк - это ники разных людей.
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20.08.2020 11:10 Ответить
Здесь публичный форум. Все читают, все комментируют.
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20.08.2020 14:23 Ответить
Вы это удивительно тонко подметили. А теперь попытайтесь также тонко подметить, ставил ли я лайк под Вашим постом.
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20.08.2020 14:32 Ответить
Дурнуватий замглавы ОГА Коцюба. "Подпадают под опасность заболеть COVID-19" всі люди однаково, а не тільки пенсіонери і пільговики.
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20.08.2020 02:47 Ответить
 
 