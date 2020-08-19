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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Следователю полиции сообщено о подозрении в фабрикации дел против участников Черкасского евромайдана, - ГБР

Следователю полиции сообщено о подозрении в фабрикации дел против участников Черкасского евромайдана, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смелянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 24 января 2014 г. правоохранитель, выполняя обязанности заместителя начальника следственного отделения Смелянского ГО Управления МВД Украины в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу "Черкасского евромайдана " семерых заведомо невиновных лиц. Пострадавшие были задержаны якобы за организацию массовых беспорядков и захват государственных или общественных зданий или сооружений (ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины).

"На самом деле потерпевшие не совершали указанные правонарушения и были задержаны не на месте их совершения, а рядом с ним. В дальнейшем указанных лиц по ходатайству следователей взяли под стражу", - говорится в сообщении.

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Таким образом, начальник следственного отдела полиции подозревается в:

  • умышленном воздействии на работников правоохранительных органов с целью добиться принятия ими незаконных решений (ч. 2 ст. 343 УК Украины);
  • организации привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенного с фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);
  • организации в личных интересах действий следователей по заведомо незаконному содержанию под стражей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 УК Украины);
  • незаконном препятствовании по предварительному сговору группой лиц проведению собрания граждан (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Также читайте: Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении командира роты "Беркута" и заочно арестовал экс-чиновника МВД

Автор: 

следователь (137) преступления против Майдана (294) ГБР (3083) Черниговская область (1189)


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Топ комментарии
+6
А що робила п"ять років та влада котра прийшла з Майдану ?
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19.08.2020 23:36 Ответить
+5
Вкрала найдорожче-ЧАС!!..П'ЯТЬ років життя..
Жиддя по новому було..
😁
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19.08.2020 23:40 Ответить
+2
Та влада котра прийшла з Майдану визволила Маріуполь і Слов'янськ.
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20.08.2020 02:43 Ответить
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А що робила п"ять років та влада котра прийшла з Майдану ?
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19.08.2020 23:36 Ответить
Вкрала найдорожче-ЧАС!!..П'ЯТЬ років життя..
Жиддя по новому було..
😁
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19.08.2020 23:40 Ответить
Та влада котра прийшла з Майдану визволила Маріуполь і Слов'янськ.
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20.08.2020 02:43 Ответить
Материальный мир устроен из наркотических веществ - иначе как вы объясните происходящую херню ! (с)
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19.08.2020 23:41 Ответить
Не спешили.
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19.08.2020 23:42 Ответить
Не смейте клеветать! То потужно реформированная Петром полиция! На заслуженого человека напраслину возводят клованы зильоные.
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19.08.2020 23:47 Ответить
Толька наггградить!!
Вотт вам мыло душистое и веееррьоовка пушистая!!
))
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19.08.2020 23:54 Ответить
Ну всьо, наконец-то обнаружили последнего нечестного мента. Спасибо партии!
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20.08.2020 00:14 Ответить
Та вы не торопитесь Всего то шесть лет прошло
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20.08.2020 00:35 Ответить
 
 