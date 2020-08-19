Следователю полиции сообщено о подозрении в фабрикации дел против участников Черкасского евромайдана, - ГБР
Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смелянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, 24 января 2014 г. правоохранитель, выполняя обязанности заместителя начальника следственного отделения Смелянского ГО Управления МВД Украины в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу "Черкасского евромайдана " семерых заведомо невиновных лиц. Пострадавшие были задержаны якобы за организацию массовых беспорядков и захват государственных или общественных зданий или сооружений (ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины).
"На самом деле потерпевшие не совершали указанные правонарушения и были задержаны не на месте их совершения, а рядом с ним. В дальнейшем указанных лиц по ходатайству следователей взяли под стражу", - говорится в сообщении.
Таким образом, начальник следственного отдела полиции подозревается в:
- умышленном воздействии на работников правоохранительных органов с целью добиться принятия ими незаконных решений (ч. 2 ст. 343 УК Украины);
- организации привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенного с фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);
- организации в личных интересах действий следователей по заведомо незаконному содержанию под стражей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 УК Украины);
- незаконном препятствовании по предварительному сговору группой лиц проведению собрания граждан (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).
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Жиддя по новому було..
😁
Вотт вам мыло душистое и веееррьоовка пушистая!!
))