Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн

В полиции пришли к выводу, что запорожское региональное управление Госмолодежьжилья перечисляло значительно большие суммы на кредиты, чем получали заемщики. Куда шли остальные - неизвестно.

Об уголовном производстве стало известно из постановления Октябрьского районного суда Запорожья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожский проект расследований.

Из постановления суда стало известно, что Госмолодежьжилья по документам выдало 751,7 тысяч гривен на кредитование, но к заемщику дошло только 536,8 тысяч гривен. Орган досудебного расследования установил, что сумма неправомерной выгоды составляет 214,9 тысяч гривен. Случай - не единичный. Подобным образом выдали 17 кредитов.

В июле 2020 года правоохранители дополнительно направили запросы в райадминистрации Запорожья, чтобы получить информацию о гражданах, находящихся на квартирном учете и получивших льготные кредиты. Также запросы направлены в "Укргазбанк", чтобы отследить движение средств, перечисленных Госмолодежьжилья. Согласно постановлению Октябрьского районного суда от 4 августа 2020 года, досудебное расследование по этому делу продлили до февраля 2021 года.

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