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Новости Правосудие
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Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн

Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн

В полиции пришли к выводу, что запорожское региональное управление Госмолодежьжилья перечисляло значительно большие суммы на кредиты, чем получали заемщики. Куда шли остальные - неизвестно.

Об уголовном производстве стало известно из постановления Октябрьского районного суда Запорожья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожский проект расследований.

Из постановления суда стало известно, что Госмолодежьжилья по документам выдало 751,7 тысяч гривен на кредитование, но к заемщику дошло только 536,8 тысяч гривен. Орган досудебного расследования установил, что сумма неправомерной выгоды составляет 214,9 тысяч гривен. Случай - не единичный. Подобным образом выдали 17 кредитов.

В июле 2020 года правоохранители дополнительно направили запросы в райадминистрации Запорожья, чтобы получить информацию о гражданах, находящихся на квартирном учете и получивших льготные кредиты. Также запросы направлены в "Укргазбанк", чтобы отследить движение средств, перечисленных Госмолодежьжилья. Согласно постановлению Октябрьского районного суда от 4 августа 2020 года, досудебное расследование по этому делу продлили до февраля 2021 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем. ДОКУМЕНТ

Автор: 

жилье (911) Запорожье (2700) Нацполиция (16610) суд (25158) юстиция (758)


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Топ комментарии
+2
...ну, СБУ уже нарезали задачу следить за перегрузом фур на дорогах - чем менты хуже?
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20.08.2020 01:10 Ответить
+2
...тогда тебе пора отключаться от сети...
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5292
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20.08.2020 01:24 Ответить
+1
Заголовок интеррресный- НацПолиция..
А просто полиция-не??
Две полюции??
🤣
Блин....
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20.08.2020 00:58 Ответить
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Заголовок интеррресный- НацПолиция..
А просто полиция-не??
Две полюции??
🤣
Блин....
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20.08.2020 00:58 Ответить
Є місцева поліція, яка створена й підпорядковується органам місцевого самоврядування.
Загальнодержавна (національна) поліція має інші функції, структуру і підпорядкування.
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20.08.2020 01:11 Ответить
ТаВЫшо..
Щось не бачив такого..
Шеріфи, чи що??🤗
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20.08.2020 01:17 Ответить
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5815
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20.08.2020 01:19 Ответить
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5183
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20.08.2020 01:49 Ответить
Муніципальна варта це не поліція. Вони не мають зброї.
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20.08.2020 02:26 Ответить
Тобто зараз поліція займається дрібними справами. Наступними будуть справи щодо трьох колосків.
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20.08.2020 01:07 Ответить
...ну, СБУ уже нарезали задачу следить за перегрузом фур на дорогах - чем менты хуже?
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20.08.2020 01:10 Ответить
Впереди Планеты усей по количеству "органов" по борьбе с херзнаетсчем..
🤣
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20.08.2020 01:14 Ответить
питарасня, отписывающаяся в любой теме и не несущая смысловой нагрузки - отпишется и здесь ) напрягает, реально. генераторы гавнокоментов, скоро и нейросетевые генераторы гавноновостей.
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20.08.2020 01:21 Ответить
...тогда тебе пора отключаться от сети...
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5292
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20.08.2020 01:24 Ответить
Нюю, антенну вставить в ## и люминиевую шапочку..
))
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20.08.2020 01:27 Ответить
Нацполиция расследует дело о выдаче льготных кредитов запорожским управлением Госмолодежьжилья: Размер неправомерной выгоды - более 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9537
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20.08.2020 01:41 Ответить
Почитал…
Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…
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20.08.2020 01:25 Ответить
Вы можете определится- за Белых или Красных, или за прративных,галубых, посередине?? аКВАфреш??🤣
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20.08.2020 01:31 Ответить
а Вас, простите, ипать должно только впн )
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20.08.2020 01:42 Ответить
Вас вже має VPN, таки розслабтеся і не напружуйтеся "нульовочка"...
😁
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20.08.2020 01:54 Ответить
не бачу сенсу викобелюватись, якщо не чіпає. що не так? яка ваду маєте? хворієте на що?)
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20.08.2020 01:57 Ответить
 
 