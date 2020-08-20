Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США
Юрист по имени Кевин Клайнсмит - первый бывший чиновник, обвиненный в рамках расследования прокурора США Джона Дарема в связи с пересмотром им работы следствия по российскому вмешательству в выборы 2016 года.
Бывший юрист Федерального бюро расследований 19 августа признал себя виновным в том, что внес изменения в документ, который использовался для слежки в рамках расследования сотрудничества России с избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Во время онлайн-слушаний в Окружном суде США в Вашингтоне Клайнсмит признал, что изменил электронное письмо Центрального бюро расследований, который использовало ФБР в 2017 году, когда ходатайствовало в суде по делам по слежке за зарубежными разведками о восстановлении разрешения на сокрытие прослушивания для мониторинга бывшего помощника кампании Трампа Картера Пейджа.
Согласно судебным документам, ФБР запросило четвертый ордер для слежки за Пейджем, опираясь на сфальсифицированный документ. Изменения в документе были обнаружены в прошлом году генеральным инспектором Министерства юстиции Майклом Горовицем, который инициировал дело об уголовном преследовании Клайнсмита.
Хотя слежка за Пейджем началась только после того, как он оставил кампанию Трампа, и была частью более широкого расследования ФБР по российскому вмешательству в выборы, Трамп и его сторонники воспользовались этим как доказательством того, что администрация бывшего президента Барака Обамы "шпионила" за его выборами.
"На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, сначала там не было, и что именно я добавил эти данные", - сказал Клайнсмит во время слушаний.
Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили.
В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.
Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.
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Рыжий - уходи!
Пуйло - уходи!
из Харькова
по Сумской и до границы
в мене матюки все скинчилиcя на все це...
мо я тебе, недолугого, задив чим?
жалийся плакуй давай ....
Надеюсь что и в Украине те кто запустили кампанию "барыга, мародер на крови, збагатиывся в 1000 раз, липецкая фабрика" - тоже ответят по всей строгости со временем.
А ваша логіка діє на всі вибори?
54% теж треба піддати сумніву?
поклялся- уже преступник!
А шо НЕ??
🤣
Ииии НИФИГА..
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І який мотив був, щоб Україна займалася подібним?
и то все наезды левых, шо бы ему еще четыре года свое иго не по чесать....
- Президента с премьером не пробовали?
🤗
😁
Форрофка отсиділа..
🤣
я ему на $224 чек вышлю, шо бы ето падло уже не видеть и не слышать...
прoбачте вже, шановна.
тут либо 4е из 3х - либо американцы работают лучше,
либо в Украине хуже, ну и конечно на бирже ставят на быка....
"не хлебом единым" - но он безусловно должен быть на столе.
"обесценивания нац.валюты" произошло из-за массовых санкций в 2014 и падения цены нефти с 120 долларов до 40.. измения валюты с конца 2014 в пределах. даже падение стоимости нефти до 15 не вызвало резкий скачок. так что тут стабилизировалось и нефть на курс не влияет значительно больше.
"потеря имиджа стабильной страны для инвестиций" с чего это? все рейтинговык агенства ставят инвестиционный рейтинг со "стабильным" прогнозом, Fitch так вообще "позитивный" поставил. не считай себя умнее аналитиков Fitch.
"рф огромные проблемы в экономики," точнее в чем?
на Mount Rushmore его еще отбулавим, бо це по дониному "good idea"..
Какие изменения? Как они повлтяли на решение? Какой текст? Одни секреты и ничего по делу. Информационное событие нелевое.
Источник: https://censor.net/n3214839
О, как.
Сколько интересного мы еще услышим на судебных процессах в будущем.
Они будут плакать, сморкаться в платочек и бормотать, как Министр Здравоохранения штата Виктория, Микакос в прессе (она пока еще не под судом), об их "добрых намерениях".
Сразу вспоминаешь Pulp Fiction и Джулса, которых вопрошал молодых отморозков: "Вы что то там сказали о добрых намерениях (good intentions)?"