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Новости Вмешательство в выборы в США
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Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США

Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США

Юрист по имени Кевин Клайнсмит - первый бывший чиновник, обвиненный в рамках расследования прокурора США Джона Дарема в связи с пересмотром им работы следствия по российскому вмешательству в выборы 2016 года.

Бывший юрист Федерального бюро расследований 19 августа признал себя виновным в том, что внес изменения в документ, который использовался для слежки в рамках расследования сотрудничества России с избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Во время онлайн-слушаний в Окружном суде США в Вашингтоне Клайнсмит признал, что изменил электронное письмо Центрального бюро расследований, который использовало ФБР в 2017 году, когда ходатайствовало в суде по делам по слежке за зарубежными разведками о восстановлении разрешения на сокрытие прослушивания для мониторинга бывшего помощника кампании Трампа Картера Пейджа.

Согласно судебным документам, ФБР запросило четвертый ордер для слежки за Пейджем, опираясь на сфальсифицированный документ. Изменения в документе были обнаружены в прошлом году генеральным инспектором Министерства юстиции Майклом Горовицем, который инициировал дело об уголовном преследовании Клайнсмита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

Хотя слежка за Пейджем началась только после того, как он оставил кампанию Трампа, и была частью более широкого расследования ФБР по российскому вмешательству в выборы, Трамп и его сторонники воспользовались этим как доказательством того, что администрация бывшего президента Барака Обамы "шпионила" за его выборами.

"На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, сначала там не было, и что именно я добавил эти данные", - сказал Клайнсмит во время слушаний.

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили.

В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.

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В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Автор: 

выборы (24766) США (27348) ФБР (220)


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Топ комментарии
+10
Лука - уходи!
Рыжий - уходи!
Пуйло - уходи!
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20.08.2020 01:29 Ответить
+6
Вообщем, ФБР получило право на прослушку законно, правда опираясь на письмо "отредактированное" Клайнсмитом. ФБР в этом не виновато.Все претензии к юристу. Важно другое- команда спецпрокурора Роберта Мюллера в ходе расследования подтвердила, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
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20.08.2020 01:47 Ответить
+5
рот закрой.
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20.08.2020 02:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лука - уходи!
Рыжий - уходи!
Пуйло - уходи!
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20.08.2020 01:29 Ответить
лучшв ты уходи
из Харькова
по Сумской и до границы
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20.08.2020 01:49 Ответить
рот закрой.
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20.08.2020 02:06 Ответить
фу ну у вас и манеры
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20.08.2020 02:12 Ответить
хто бы меня упрекал, тока не зеленые манерные....
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20.08.2020 02:19 Ответить
вы меня с кем-то спутали я к зеленым не имею отношения
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20.08.2020 02:30 Ответить
возможно - ни сил ни желания опровергать....
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20.08.2020 02:34 Ответить
Алєнь сохатий, а чого ти своєї гачірки власівської соромишся?....чмо гебняве...
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20.08.2020 04:32 Ответить
ви подумали те ж, що и я?
в мене матюки все скинчилиcя на все це...
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20.08.2020 04:40 Ответить
а мене взагалі дратує коли людина яка не має до Америки ніякого відношення повторює як папуга дурниці позичені з fake news
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20.08.2020 04:56 Ответить
от и мене - зникни.
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20.08.2020 04:59 Ответить
тебе зобидив хтось?
мо я тебе, недолугого, задив чим?
жалийся плакуй давай .... Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США - Цензор.НЕТ 8623
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20.08.2020 05:06 Ответить
Не "плакуй", а "поплач"...
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20.08.2020 05:52 Ответить
Яр - тильки не ти з отим чипляловом....
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20.08.2020 05:57 Ответить
Ну, ти ж мене знаєш... "Отака я падлюка...". Якщо я не "поправлю", то знайдеться якийсь "хитромудрий хахол", з "ВнутріМКАДдя", що тобі "вставить швайку в зад...". Тебе більше влаштовує ТАКИЙ варіант?... Я розумію, що тобі важкувато, без практики - люди, з часом, говорячи мовою іншого народу, починають плутаться... Більш того, вони навіть психологічно, стають "чужими" для власних земляків - вживають "інтернаціональні" синоніми, не розуміють української ідіоматики... Я, коли у Росії вчився, то "пам"ять освіжав", перечитуючи "Кобзаря", подарованого учнями моєї школи (нам забороняли мать купу книжок, крім підручників, у тумбочці... Та й де, в Сибіру, можна було українські книжки знайти?). Так що "не дми губи...".
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20.08.2020 06:40 Ответить
люблю, можу и буду перекручувати слова.....
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20.08.2020 06:03 Ответить
А я буду "поправлять"... Люблю це діло... І можу...
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20.08.2020 06:41 Ответить
за пиндосив шось вхcлюпни, бо нема ж интересу...
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20.08.2020 05:10 Ответить
Зеленый - уходи!
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20.08.2020 12:06 Ответить
ну вот, наконец то те кто фальсифицировал кампанию "Трамп-русский агент", начинают отвечать за это.
Надеюсь что и в Украине те кто запустили кампанию "барыга, мародер на крови, збагатиывся в 1000 раз, липецкая фабрика" - тоже ответят по всей строгости со временем.
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20.08.2020 01:35 Ответить
У нас не Америка. Не в этой жизни.
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20.08.2020 02:10 Ответить
Думаєте в Україні дійсно було 73% за клоуна? ...... чомусь про втручання московії в українськи вибори мовчать як в рот води набрали.... ці цифри були намальовані х#йловською гебньою, а українці мовчки проковтнули цю маячню.
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20.08.2020 04:38 Ответить
"...дійсно було 73% за клоуна? ...... чомусь про втручання московії в українськи вибори мовчать як в рот води набрали..."
А ваша логіка діє на всі вибори?
54% теж треба піддати сумніву?
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20.08.2020 05:45 Ответить
Нажаль, було. Сам рахував.
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20.08.2020 06:47 Ответить
Это единственное, что не подвергается сомнению. Никаких подтасовок и рисования цифр на выборах не было, собственно как и на выборах 2014 года.
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20.08.2020 11:55 Ответить
иноди мени здаеться в нас теж не Америка.
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20.08.2020 04:46 Ответить
Да ладно Вам. Система от того, что рыжий коверный попал в Белый дом, не рухнет. Временное явление. Ну скучно стало народу, решили попробовать - как это будет.
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20.08.2020 11:53 Ответить
У Нас шо не **********, положив лапу на Библию, ваще то
поклялся- уже преступник!
А шо НЕ??
🤣
Ииии НИФИГА..
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20.08.2020 01:38 Ответить
В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Источник: https://censor.net.ua/n3214839
------------------------------------
І який мотив був, щоб Україна займалася подібним?
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20.08.2020 01:39 Ответить
доня сказав, шо категорически нет,
и то все наезды левых, шо бы ему еще четыре года свое иго не по чесать....
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20.08.2020 01:44 Ответить
Мотив один - увести в сторону вопрос пуйла.
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20.08.2020 02:11 Ответить
Тобто це звинувачення України для відбілювання *****, а мотивів втручатися Україна не мала.
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20.08.2020 02:18 Ответить
Начнем с того, что на тот момент Украине своих забот хватало. Да и взламывать демократов уж точно не стали бы. Кстати не факт, что добытая кацапами инфа не легла на стол Трампу.
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20.08.2020 02:38 Ответить
- Что нужно повесить на елке, чтобы следующий год стал годом достатка и процветания?
- Президента с премьером не пробовали?
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20.08.2020 01:44 Ответить
на смереки буть повинни як минимум 4 гилки - *****, буба, лука, ын...
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20.08.2020 01:48 Ответить
Люба гілляка та коляка..
🤗
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20.08.2020 02:02 Ответить
в ваши би вуста та папирця на голосування...
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20.08.2020 02:04 Ответить
Тюю, All is not what it seems..))
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20.08.2020 02:13 Ответить
He is.
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20.08.2020 06:13 Ответить
??
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20.08.2020 06:40 Ответить
а от за вас велики сумниви.....
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20.08.2020 06:18 Ответить
Це добре ...))
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20.08.2020 06:42 Ответить
Главу Парламента забыли с Генпрокурором.
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20.08.2020 02:15 Ответить
Майже(??) всіх їх каденцій...
😁
Форрофка отсиділа..
🤣
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20.08.2020 02:22 Ответить
Ёлка на Майдане большая.
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20.08.2020 02:40 Ответить
Вообщем, ФБР получило право на прослушку законно, правда опираясь на письмо "отредактированное" Клайнсмитом. ФБР в этом не виновато.Все претензии к юристу. Важно другое- команда спецпрокурора Роберта Мюллера в ходе расследования подтвердила, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
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20.08.2020 01:47 Ответить
сумниви якись були з 16го чи тока зара торкнуло?
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20.08.2020 02:01 Ответить
Я и сейчас не понимаю, что они за него впрягались. Трамп заточен на наполнение экономики США деньгами с продаже сырья, где в конкурентах у него в т.ч. рф, и он её двигает, и подвинет ещё. Доля рос.сырья падает неуклонно. Не знаю может вопреки, а не благодаря, но факт остаётся фактом- именно при нём у рф огромные проблемы в экономики, обесценивания нац.валюты, потеря имиджа стабильной страны для инвестиций, и отсутствие перспектив выправления ситуации.
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20.08.2020 02:24 Ответить
трамп заточен сам на себя - обожаю выхлопы дилетантов....
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20.08.2020 02:28 Ответить
как лука и ***** и пельмень...
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20.08.2020 02:32 Ответить
если вы думаете, шо мне его $224 доллара чем то помогли? - думайте дальше...
я ему на $224 чек вышлю, шо бы ето падло уже не видеть и не слышать...
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20.08.2020 02:38 Ответить
Хмык........ Курс доллара США в 2014 году в середине декабря 67,78 руб. В 2015 скатился до 72,88 руб. Архивы с Вами не согласны.
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20.08.2020 02:48 Ответить
Ну и такая мелочь........ в 2015 ЗВР у них был 385 млрд, а при Трампе вырос до 554 млрд. Не слабо так Доня "уронил" их экспорт. Спасибо за смешную сказку на сон грядущий.
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20.08.2020 02:54 Ответить
промолчу.... - когда один за доллары другой за политику - диалогу не быть....

прoбачте вже, шановна.
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20.08.2020 03:19 Ответить
Да посмотрите уже с чего я вообще вспомнила всё это и кому на что отвечала.
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20.08.2020 12:03 Ответить
"Курс доллара США в 2014 году в середине декабря 67,78 руб" ... - вы от зерьезно сейчас?
тут либо 4е из 3х - либо американцы работают лучше,
либо в Украине хуже, ну и конечно на бирже ставят на быка....
"не хлебом единым" - но он безусловно должен быть на столе.
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20.08.2020 03:31 Ответить
Посмотрите на пост, на который я отвечала этими цифрами. Человек утверждал, что именно при Трампе рухнула экономика кацапов, рухнул рубль и сократился экспорт. Что это всё его заслуга. Это курс запоребрика. При чем тут Украина?
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20.08.2020 12:01 Ответить
"Доля рос.сырья падает неуклонно" но при этом жкономика растет. значит жкономика перестает быть сырьевой. это отнюдь не проблема рф, а ее плюс.
"обесценивания нац.валюты" произошло из-за массовых санкций в 2014 и падения цены нефти с 120 долларов до 40.. измения валюты с конца 2014 в пределах. даже падение стоимости нефти до 15 не вызвало резкий скачок. так что тут стабилизировалось и нефть на курс не влияет значительно больше.
"потеря имиджа стабильной страны для инвестиций" с чего это? все рейтинговык агенства ставят инвестиционный рейтинг со "стабильным" прогнозом, Fitch так вообще "позитивный" поставил. не считай себя умнее аналитиков Fitch.

"рф огромные проблемы в экономики," точнее в чем?
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20.08.2020 09:01 Ответить
Чем ближе выборы, тем больше будет информации.
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20.08.2020 02:13 Ответить
срача больше будет, дониной желчи больше будет....
на Mount Rushmore его еще отбулавим, бо це по дониному "good idea"..
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20.08.2020 04:32 Ответить
Предвыборный срач никогда не был чем-то удивительным. Нигде.
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20.08.2020 11:57 Ответить
Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США - Цензор.НЕТ 1145
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20.08.2020 02:14 Ответить
Новость ни о чем.
Какие изменения? Как они повлтяли на решение? Какой текст? Одни секреты и ничего по делу. Информационное событие нелевое.
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20.08.2020 03:51 Ответить
""На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, сначала там не было, и что именно я добавил эти данные"
Источник: https://censor.net/n3214839

О, как.

Сколько интересного мы еще услышим на судебных процессах в будущем.
Они будут плакать, сморкаться в платочек и бормотать, как Министр Здравоохранения штата Виктория, Микакос в прессе (она пока еще не под судом), об их "добрых намерениях".
Сразу вспоминаешь Pulp Fiction и Джулса, которых вопрошал молодых отморозков: "Вы что то там сказали о добрых намерениях (good intentions)?"
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20.08.2020 07:34 Ответить
Стесняюсь спросить, а заведомо преднамеренная фальсификация информации государственным чиновником, фальсификация, которая непосредственно влияет на гос. политику - это какая статья?
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20.08.2020 07:36 Ответить
Тайное потихоньку становится явным .....
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20.08.2020 10:02 Ответить
говно когда-то всплывает - история остается!
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20.08.2020 11:51 Ответить
 
 