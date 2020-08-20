Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США

Юрист по имени Кевин Клайнсмит - первый бывший чиновник, обвиненный в рамках расследования прокурора США Джона Дарема в связи с пересмотром им работы следствия по российскому вмешательству в выборы 2016 года.

Бывший юрист Федерального бюро расследований 19 августа признал себя виновным в том, что внес изменения в документ, который использовался для слежки в рамках расследования сотрудничества России с избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Во время онлайн-слушаний в Окружном суде США в Вашингтоне Клайнсмит признал, что изменил электронное письмо Центрального бюро расследований, который использовало ФБР в 2017 году, когда ходатайствовало в суде по делам по слежке за зарубежными разведками о восстановлении разрешения на сокрытие прослушивания для мониторинга бывшего помощника кампании Трампа Картера Пейджа.

Согласно судебным документам, ФБР запросило четвертый ордер для слежки за Пейджем, опираясь на сфальсифицированный документ. Изменения в документе были обнаружены в прошлом году генеральным инспектором Министерства юстиции Майклом Горовицем, который инициировал дело об уголовном преследовании Клайнсмита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

Хотя слежка за Пейджем началась только после того, как он оставил кампанию Трампа, и была частью более широкого расследования ФБР по российскому вмешательству в выборы, Трамп и его сторонники воспользовались этим как доказательством того, что администрация бывшего президента Барака Обамы "шпионила" за его выборами.

"На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, сначала там не было, и что именно я добавил эти данные", - сказал Клайнсмит во время слушаний.

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили.

В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.

Также читайте: Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину

В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.