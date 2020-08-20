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Новости Убийство Гандзюк
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Дело Гандзюк: Мангера и Левина арестовали до октября без права внесения залога. ВИДЕО

Днепровский райсуд Киева арестовал на два месяца без права залога фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания, которую вел в Facebook адвокат Маси Найем.

По решению судьи Мангер и Левин арестованы до 18 октября 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в "аквариуме". ФОТО

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

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Автор: 

арест (10465) Киев (25800) суд (25158) юстиция (758) Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


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Із статті незрозуміло що нового стосовно обвинувачення Мангера і Левіна побачив суд.
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20.08.2020 02:03 Ответить
Как раз єтим ублюдкам -- заказчикам нужно дать по полной !!! Из за таких (царьков) которые считают что схватили бога за бороду у нас безвластие
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20.08.2020 05:26 Ответить
Можливо, але треба говорити за що раніше випустили, а тепер утримують.
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20.08.2020 07:23 Ответить
Скаженому звіру місце тільки за гратами.
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20.08.2020 06:45 Ответить
Шо там Свинарчуки през? А?
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20.08.2020 12:23 Ответить
Зачем снимать беззвучную глухоту? От Герасима..
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20.08.2020 13:48 Ответить
 
 