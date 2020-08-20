Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times
Американские разведслужбы пришли к выводу, что чиновники города Ухань и провинции Хубэй скрыли важную информацию о коронавирусе от центрального правительства Китая из-за страха наказания.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.
"Докладе, который впервые был обнародован в июне, имеет засекреченную и незасекреченную части, и представляет общую позицию ЦРУ и других разведывательных агентств. Она все еще поддерживает общую идею, что чиновники Коммунистической партии скрывали от мира важную информацию, рассказал американский чиновник. И чиновники в Пекине, хотя и сталкивались с проблемой получения информации от чиновников в центральном Китае, сыграли роль в сокрытии всплеска болезни, потому что не предоставляли информацию ВОЗ", - пишет издание.
Напомним, мировая пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.
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Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
"мы китайчат и в то и в ето", и братья навек и отношения и взасос с ихним ыном - цыном......
а оказывается они тупо смеются над рыжим?
и шо то мне мне подсказывает, шо не тока они одни, а все....
и дети в школу no matter what?
за ухо казла рыжего и без охраны в любую школу привести - нехай учится...
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
мамцю перероби - ни картопли и укропа не жалий... - кроши все в одну судину!
хорошо говорить за дятла, шо его нет, когда он не твою тыкву долбит..