Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times

Американские разведслужбы пришли к выводу, что чиновники города Ухань и провинции Хубэй скрыли важную информацию о коронавирусе от центрального правительства Китая из-за страха наказания.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Докладе, который впервые был обнародован в июне, имеет засекреченную и незасекреченную части, и представляет общую позицию ЦРУ и других разведывательных агентств. Она все еще поддерживает общую идею, что чиновники Коммунистической партии скрывали от мира важную информацию, рассказал американский чиновник. И чиновники в Пекине, хотя и сталкивались с проблемой получения информации от чиновников в центральном Китае, сыграли роль в сокрытии всплеска болезни, потому что не предоставляли информацию ВОЗ", - пишет издание.

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Напомним, мировая пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.