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Новости Коронавирус и карантин
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Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times

Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times

Американские разведслужбы пришли к выводу, что чиновники города Ухань и провинции Хубэй скрыли важную информацию о коронавирусе от центрального правительства Китая из-за страха наказания.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб Соединенных Штатов Америки, информирует Цензор.НЕТ.

"Докладе, который впервые был обнародован в июне, имеет засекреченную и незасекреченную части, и представляет общую позицию ЦРУ и других разведывательных агентств. Она все еще поддерживает общую идею, что чиновники Коммунистической партии скрывали от мира важную информацию, рассказал американский чиновник. И чиновники в Пекине, хотя и сталкивались с проблемой получения информации от чиновников в центральном Китае, сыграли роль в сокрытии всплеска болезни, потому что не предоставляли информацию ВОЗ", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

Напомним, мировая пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в провинции Хубэй.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3070) разведка (4206) США (27348) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
США секретно перетерли с Китаем и что-то выторговали за отмазку.
Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
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20.08.2020 03:47 Ответить
+4
як у бацьки там вийна на западных фронтах?
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
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20.08.2020 05:40 Ответить
+4
Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9476
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20.08.2020 06:42 Ответить
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Кто-то получил индульгенцию..
😎
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20.08.2020 02:17 Ответить
Дворники будут крайними..или..**********!!)))
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20.08.2020 02:29 Ответить
Весь мир на второй неделе обо всём знал, а пиндосам в мае дошло и то - невсем...
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20.08.2020 02:30 Ответить
США секретно перетерли с Китаем и что-то выторговали за отмазку.
Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
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20.08.2020 03:47 Ответить
Не «уволілі», а вбили.Є різниця.
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20.08.2020 05:07 Ответить
Не придирайся. В Китаі це така форма звільнення.
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20.08.2020 07:31 Ответить
🤣
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20.08.2020 11:18 Ответить
китайцы конечно последние падлюки, шо не отменяет рыжей сволочности...
"мы китайчат и в то и в ето", и братья навек и отношения и взасос с ихним ыном - цыном......
а оказывается они тупо смеются над рыжим?
и шо то мне мне подсказывает, шо не тока они одни, а все....
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20.08.2020 03:52 Ответить
1300 + за вчера у нас в землю ушли...
и дети в школу no matter what?
за ухо казла рыжего и без охраны в любую школу привести - нехай учится...
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20.08.2020 04:15 Ответить
як у бацьки там вийна на западных фронтах?
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
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20.08.2020 05:40 Ответить
А как там девушка з собачкой,живы?
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20.08.2020 06:30 Ответить
Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9476
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20.08.2020 06:42 Ответить
Шалом,шалом...
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20.08.2020 07:30 Ответить
шось салат з картопли не гарный....
мамцю перероби - ни картопли и укропа не жалий... - кроши все в одну судину!
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20.08.2020 06:50 Ответить
и так каждый долбаный день......
хорошо говорить за дятла, шо его нет, когда он не твою тыкву долбит..
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20.08.2020 07:42 Ответить
Боялися..ага..))
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20.08.2020 07:50 Ответить
Десяток водородных бомб поставят на место узкоглазых обезьян
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20.08.2020 08:09 Ответить
Читайте уважно посеред строк: доклад ділиться на несекретну і секретну частини. Шо в не секретній - обговорюється на форумі. А що в секретній? - пробую вгадати. Уряд китаю все знав, і використав кінокартинку з супер епідемії в Ухані для залякування всього світу. Цю істерику підхопили політичні противники американського президента. І не дивно, що вірус і підвищена смертність от ковіду бушує саме в штатах, де при владі демократи. Де республіканці - в рази менше. На війні всі засоби хороші. Але не у випадку війни з китаєм. Замість консолідації противники Трампа готові використовувати ситуацію на шкоду всій країні. А в підсумку на шкоду всьому світу. Виграють лише виробники вакцин.
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20.08.2020 11:32 Ответить
Коронавирус дело рук и дури человеческой. Поражает живую силу в местах скопления. А если надо то может "освобождать" от народонаселения жителей стран с большой плотностью проживания. Вот и догадайтесь - Кому это выгодно и посему у них первыми зарегили вакцину от этой гадости. И как дополнение "Новичок" Навальному в расчёте на то что пока сядут его уже не будет в живых.
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20.08.2020 12:37 Ответить
 
 