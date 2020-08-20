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Новости Коронавирус и карантин Революция в Беларуси
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Меркель и Макрон на встрече в четверг обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, а также восстановление Европы после пандемии

Меркель и Макрон на встрече в четверг обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, а также восстановление Европы после пандемии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг проведут встречу и обсудят ситуацию в Беларуси, а также ряд других вопросов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила канцелярия французского президента.

Встреча пройдет в летней резиденции французских президентов Форт Брегансон на средиземноморском побережье Франции.

"Встреча носит исключительный характер, поскольку президент республики впервые пригласил Меркель в Форт Брегансон", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры государств сверят позиции по теме массовых протестов, которые начались в Беларуси после выборов президента.

Помимо Беларуси Макрон и Меркель затронут проблему роста напряженности между Грецией и Турцией из-за геологоразведывательной деятельности Анкары в водах восточного Средиземноморья. Ранее в августе Макрон сообщал о решении временно усилить французское военное присутствие в этом регионе в связи с возникшей там напряженностью. Тогда же он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

Макрон и Меркель также собираются обсудить Brexit, а именно трудности, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза. Кроме того, на повестке дня - план по восстановлению Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Среди прочих тем - ситуация в Бейруте после разрушительных взрывов и проблемы изменения климата.

Последний раз Макрон и Меркель виделись на саммите ЕС, который завершился 21 июля. Тогда Европейский совет согласовал в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро на восстановление экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса, и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разговора Путина и Меркель в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне

Беларусь (7937) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) Brexit (266) Макрон Эмманюэль (1383) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
проходной вечерняк с бокалом вина....
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20.08.2020 07:12 Ответить
+3
Меркель и Макрон - это два политических импотента)) обсуждать они могут что угодно , от этого ситуация в мире никак не изменится)) предлагаю выразить крайнюю озабоченность))))
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20.08.2020 07:41 Ответить
+2
Ну, здрасьте ...
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.

https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972

У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .

Давайте знову локдаун робіть.

У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
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20.08.2020 07:28 Ответить
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проходной вечерняк с бокалом вина....
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20.08.2020 07:12 Ответить
обсе подключено же?
слепенькие на стреме - шо может быть надежнее?
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20.08.2020 07:16 Ответить
Бацька Макрона уже посылал на три буквы или ограничился брехливой комсомолкой?
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20.08.2020 07:17 Ответить
Ну, здрасьте ...
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.

https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972

У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .

Давайте знову локдаун робіть.

У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
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20.08.2020 07:28 Ответить
Свинячій грип тже колись шухеру наделав.Повирізали свиней.Я правда не чув шоб хтось від сала помер.
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20.08.2020 07:45 Ответить
Тільки салом давились.
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20.08.2020 07:54 Ответить
Ну,так сало без хлеба-это извращение.
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20.08.2020 08:00 Ответить
Недарма ж кажуть - дурне сало без хліба.
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20.08.2020 08:34 Ответить
Меркель и Макрон - это два политических импотента)) обсуждать они могут что угодно , от этого ситуация в мире никак не изменится)) предлагаю выразить крайнюю озабоченность))))
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20.08.2020 07:41 Ответить
Так вони ж стурбовано висловлять чергову стурбованість. Меркель вже все "по барабану", а для Макрона можлива нова загроза "жовтих жилетів".
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20.08.2020 08:41 Ответить
Если внутренних лохов можно разводить бесконечно долго, то в Европе сами кого хочешь разведут. Потому на наших разводил смотрят как на больных детей. Впрочем, они таковыми и являются.
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20.08.2020 07:46 Ответить
В Беларуси настал момент, когда протест остановился и покатился под горочку. Россияне занимают ТВ,осуществляют контроль над бастующими, по сути уже контролируют всю страну. Очень хочу ошибаться, но без немедленной радикализации протестов страна для беларусов скоро будет потеряна
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20.08.2020 07:47 Ответить
Для радикадикализации протестов надо в Бедарусь заслать главного радикала О.Ляшко.
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20.08.2020 08:03 Ответить
вспомните как макрон
подавлял протесты в Франции
люди вышли против поднятия
пенсионного возраста
делал покруче Лукашенко
им можно они эвропа
смертная казнь не отменена и США ,,им можно ,,
каждый пусть оглянется на себя
белорусы сами решат свои вопросы
пока после распада СССР
они лучше решили вопросы для 90% населения
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20.08.2020 13:44 Ответить
 
 