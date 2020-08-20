Меркель и Макрон на встрече в четверг обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, а также восстановление Европы после пандемии
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг проведут встречу и обсудят ситуацию в Беларуси, а также ряд других вопросов
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила канцелярия французского президента.
Встреча пройдет в летней резиденции французских президентов Форт Брегансон на средиземноморском побережье Франции.
"Встреча носит исключительный характер, поскольку президент республики впервые пригласил Меркель в Форт Брегансон", - говорится в сообщении Елисейского дворца.
Сообщается, что в ходе встречи лидеры государств сверят позиции по теме массовых протестов, которые начались в Беларуси после выборов президента.
Помимо Беларуси Макрон и Меркель затронут проблему роста напряженности между Грецией и Турцией из-за геологоразведывательной деятельности Анкары в водах восточного Средиземноморья. Ранее в августе Макрон сообщал о решении временно усилить французское военное присутствие в этом регионе в связи с возникшей там напряженностью. Тогда же он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.
Макрон и Меркель также собираются обсудить Brexit, а именно трудности, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза. Кроме того, на повестке дня - план по восстановлению Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Среди прочих тем - ситуация в Бейруте после разрушительных взрывов и проблемы изменения климата.
Последний раз Макрон и Меркель виделись на саммите ЕС, который завершился 21 июля. Тогда Европейский совет согласовал в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро на восстановление экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса, и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро.
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слепенькие на стреме - шо может быть надежнее?
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.
https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972
У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .
Давайте знову локдаун робіть.
У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
подавлял протесты в Франции
люди вышли против поднятия
пенсионного возраста
делал покруче Лукашенко
им можно они эвропа
смертная казнь не отменена и США ,,им можно ,,
каждый пусть оглянется на себя
белорусы сами решат свои вопросы
пока после распада СССР
они лучше решили вопросы для 90% населения