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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В то же время, вблизи Луганского и дважды возле Попасной была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

"Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Также сообщиется, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС 01

обстрел (28290) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Знову несистемні провокації?
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20.08.2020 07:22 Ответить
+10
Про що мова знову: зе-"перемир*я" і зе-"припинення" вогню, про яке верещать з кожної праски, вже давним давно порушене.
Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
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20.08.2020 07:36 Ответить
+8
20.08.20 01:38 На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера


Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
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20.08.2020 07:45 Ответить
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Знову несистемні провокації?
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20.08.2020 07:22 Ответить
Та ні, середа. Можна полювати на качок.
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20.08.2020 09:08 Ответить
Про що мова знову: зе-"перемир*я" і зе-"припинення" вогню, про яке верещать з кожної праски, вже давним давно порушене.
Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
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20.08.2020 07:36 Ответить
А ти розкажеш?
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20.08.2020 07:46 Ответить
Воно яблук пересвятило. Бухе як кацап.
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20.08.2020 07:47 Ответить
Ти про те як твої брати по розуму запросили перемир'я, щоб забрати трупаки своїх руссо-собак і замінували будівлю?
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20.08.2020 08:00 Ответить
Ну ти і гівно...
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20.08.2020 08:14 Ответить
Та тут ось де реально Зрада:
https://censor.net/news/3214840/na_zasedanii_tkg_soglasovano_chetyre_novyh_uchastka_razvedeniya_sil_ofis_prezidenta/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74461127
Тихою сапою....
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20.08.2020 07:46 Ответить
Так отож. Під казочки про =всьо харашо= відводять наші війська.
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20.08.2020 07:49 Ответить
Единственное, что радует на данный(!!!) момент - погибших и раненных среди украинских военных нет........
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20.08.2020 07:43 Ответить
20.08.20 01:38 На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера


Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
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20.08.2020 07:45 Ответить
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9541
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20.08.2020 07:46 Ответить
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 177 Опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у соцмережах.
"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню."Навальний пив чай в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.За її даними, зараз Навальний без свідомості.https://ua.interfax.com.ua/news/general/682266.html Літак Томськ - Москва з Навальним на борту вимушено сів в Омську через отруєння опозиціонера
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20.08.2020 07:49 Ответить
Знову полоній?..
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20.08.2020 08:15 Ответить
Тим часом Кравчук з Фокіним домовилися з росіянами про відведення ВСУ ще з чотирьох пунктів та погодилися змінити Конституцію. А улюбленець зебілів Лукашенко назвав Зеленського ;Какім-то чмом;. Ну що, хаваємо далі?

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2620
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20.08.2020 07:48 Ответить
А може по словам Луки якесь чмо?
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20.08.2020 09:10 Ответить
А відносно домовленності, то Кравчуку і Фокіну слід домовлятися зі святим Петром за пропуск в рай, а не за Донбас.
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20.08.2020 09:14 Ответить
трижды нарушение - не нарушение....
в целом все соблюдается, падлюки градами не били....
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20.08.2020 07:51 Ответить
на восточном фронте без перемен - ремарк
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20.08.2020 07:53 Ответить
Нагадаємо, минулого року довкола президента США Дональда Трампа розв'язався скандал, пов'язаний з Україною. Так, в американських ЗМІ повідомили, що Трамп під час розмови із президентом Володимиром Зеленським https://tsn.ua/politika/tramp-namagayetsya-zmusiti-zelenskogo-vtrutitisya-u-vibori-u-ssha-the-washington-post-1407216.html тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена - його конкурента на президентських виборах 2020 року.Також Трамп нібито наказав https://tsn.ua/politika/u-the-washington-post-rozpovili-novi-podrobici-skandalu-z-telefonnoyu-rozmovoyu-trampa-ta-zelenskogo-1415940.html заморозити 400 мільйонів доларів військової допомоги для України за тиждень до телефhttps://tsn.ua/********/tramp-vvazhav-********-chastinoyu-rosiyi-bolton-1609711.html Трамп вважав Україну частиною Росії - Болтон - Укрaїнa - TCH.ua
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20.08.2020 07:54 Ответить
Відводьте вже війська до Кривого Рогу, а ще краще їх роспутити до домах і не прийдеться платити їм гроші. Хай переодягаються і їдуть відбудовувати доунбас. Жити будуть в окопах,зарплати не потрібно, їх не привикати. Вони ж також правильно голосували, аби не Порох. Хавайте і сидіть тихенько.
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20.08.2020 08:04 Ответить
А шо говорит зельц?
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20.08.2020 08:24 Ответить
Він не знає. Йому інтернет відключили, щоб мальчІк не нервував. А хомчак- іловайський докладає про ПОВНЕ припинення вогню.
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20.08.2020 09:34 Ответить
ЗЕмир.
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20.08.2020 08:33 Ответить
Ніякі постреліванія не завадять зеленському здати кацапам Україну.
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20.08.2020 09:33 Ответить
 
 