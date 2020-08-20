Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС
19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В то же время, вблизи Луганского и дважды возле Попасной была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.
"Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.
В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.
Также сообщиется, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.
С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
https://censor.net/news/3214840/na_zasedanii_tkg_soglasovano_chetyre_novyh_uchastka_razvedeniya_sil_ofis_prezidenta/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74461127
Тихою сапою....
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера
Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню."Навальний пив чай в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.За її даними, зараз Навальний без свідомості.https://ua.interfax.com.ua/news/general/682266.html Літак Томськ - Москва з Навальним на борту вимушено сів в Омську через отруєння опозиціонера
в целом все соблюдается, падлюки градами не били....