Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В то же время, вблизи Луганского и дважды возле Попасной была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

"Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Также сообщиется, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

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С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.