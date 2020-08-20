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Новости Коронавирус и карантин
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СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 791 тыс., инфицированных - 22,5 млн

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 791 тыс., инфицированных - 22,5 млн

По состоянию на утро 20 августа в мире зарегистрировали 271 795 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 676 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 580 244 случая инфицирования, из них 271 795 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 791 002 пациента, из них 6 676 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 15,3 млн человек.

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 791 тыс., инфицированных - 22,5 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 176 337 (+ 1 263 за сутки), заболевших - 5 700 931 (+ 44 957 за сутки). 

В Бразилии зафиксировано 3 460 413 инфицированных (+ 48 541 за сутки) и 111 189 (+ 1 170 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированны 2 835 822 человек (+ 69,196 за сутки), количество смертей - 53 994 (+ 980 за сутки).

В России 937 321 заболевший (+ 4 828 за сутки) и 15 989 летальных случаев (+ 117 за сутки).

В Южной Африке количество заболевших достигло 596 060 человек (+ 3 916 за сутки), количество смертей - 12 423 (+ 159 за сутки).

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 791 тыс., инфицированных - 22,5 млн 02

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та ты шоооо... Прям ужасть какой то
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20.08.2020 08:33 Ответить
ось зараз проснуться всі дурантнинофіли і розкажуть,як воно є все насправді..
Яе обманюють трудящий народ..

Яка страшна вона -всесвітня змова продавців масок...
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20.08.2020 09:25 Ответить
 
 