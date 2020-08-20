Самолет с российским оппозиционером Навальным экстренно сел в Омске: у него подозревают токсическое отравление

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", - говорится в сообщении.

Ярмыш добавила, что оппозиционера везут в больницу.

"Навальный пил чай в аэропорту. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" Ярмыш.

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По ее данным, сейчас Навальный без сознания.

По информации "Тайги.инфо", Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.