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На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 137 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 19 августа на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 19 августа на Ривненщине зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 4 до 82 лет.
Всего в области зарегистрированы 8090 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 114 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 5870 человек.
В работе лабораторий области остаются 325 образцов.
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Yuriy Smith
показать весь комментарий20.08.2020 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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