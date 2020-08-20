На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 137 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 19 августа на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 19 августа на Ривненщине зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 4 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 8090 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 189 новых случаев COVID-19, - ОГА

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 114 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 5870 человек.

В работе лабораторий области остаются 325 образцов.







