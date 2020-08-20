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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 137 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 19 августа на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 19 августа на Ривненщине зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 4 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 8090 случаев заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 114 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 5870 человек.

В работе лабораторий области остаются 325 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19, всего - 8090, из них 114 летальных, - ОГА 04

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карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1260)


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Дубинский кричал шо "нам п*", после того как загробитчан пустили, а потом.... сделал вот так: (я-не-я-жёппа-не-моя)
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20.08.2020 08:36 Ответить
 
 