Работы и исследования Патона изменили жизнь всего человечества, - в Минобразования выразили соболезнования в связи с кончиной президента НАНУ

В Минобразования выразили соболезнования в связи с кончиной президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в Facebook.

"Выражаем искренние соболезнования по поводу смерти Бориса Евгеньевича Патона - выдающегося украинского ученого, первого Героя Украины, президента Национальной академии наук, автора более 400 изобретений. Сегодня мы потеряли великого ученого и великого человека. Без преувеличения, работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Патон - легенда украинской и мировой науки.

"Его называют "отцом сварки", ведь именно в этой сфере он совершил главные открытия. Ему принадлежат исследования и разработки в области сварки в космосе и под водой, внедрение сварки в медицину. В частности, именно по его инициативе было проведено первая в мире сварка живых тканей, и эту технологию используют сегодня для проведения тысяч операций", – подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, под руководством Патона создали новый способ сварки - электрошлаковый. Его используют в тяжелом машиностроении.

Также Патоном была основана новая отрасль металлургии - спецэлектрометаллургия.

14 ноября Патону исполнилось бы 102 года.

Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 года. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.

Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.





