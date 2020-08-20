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Навальный в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь Ярмыш. ВИДЕО

Минздрав Омской области подтверждает госпитализацию оппозиционера Алексея Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили в областном Минздраве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Навальный, госпитализированный в Омске с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала она.

Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.

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отравление (1585) россия (96481) госпитализация (236) Навальный Алексей (856)


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Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 7412
По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай Источник: https://censor.net/n3214853\\\\\\\\\\\
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20.08.2020 08:56 Ответить
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Еще толком не определился чей Крым, а уже отравили.
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20.08.2020 08:50 Ответить
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Вакцина от коронавируса....
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20.08.2020 08:55 Ответить
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Люди,хто хоче в Росію ....будь ласка,вперед,там вас чекають,там вас ждут,там реальні перспективи...для неконституційних осіб зі сходу та півдня України! Валіть до вашого любимця- Упиря роду людського!
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22.08.2020 06:35 Ответить
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