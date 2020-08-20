Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц
Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Александр Лукашенко потерял легитимность.
Об этом Шольц, который в правительстве Германии также занимает должность министра финансов, в интервью изданию Funke Mediengruppe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния". - заявил он.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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а ну ще розкажіть,в результаті якої революції прийшов до влади Зе ?
в результаті якої революції прийшов до влади Зе ?
я не запитую про події річної давності.
"Штаб революції домогосподарок" висрав пункт програми,де прописано переговори з Владою.
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До речі.на цю "слизьку доріжку " вступає Штаб Тіхановської...
ВЖе з"явився пункт про переговориз Владою.
Дивно,що Бацька "строит целку"...
ТАким чином найпростіше ЗЛИТИ ЕНТУЗІАЗМ НАРОДУ....
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----------з Хартия97
https://www.facebook.com/sergei.ferder.5?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3NzA0MjIxMTUyMTA%3D Sergey Ferder Где пропавшие люди, кто ответит за это?
https://www.facebook.com/boris.idelchik?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3ODM5OTg3ODA1MTk%3D
https://www.facebook.com/boris.idelchik?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3ODM5OTg3ODA1MTk%3D Boris Idelchik А кто ответил за миллионы сталинских жертв? То же и здесь ждёт
https://www.facebook.com/olya.matushonok?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDY2ODI3OTg2OTA2Mzk%3D
https://www.facebook.com/olya.matushonok?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDY2ODI3OTg2OTA2Mzk%3D Matushonok Olga https://www.facebook.com/sergei.ferder.5?hc_location=ufi Sergey Ferder Пока Лукашенко у власти, правды не добьёшься ((
https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDg1NzU2NzE4MzQ2ODU%3D
https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDg1NzU2NzE4MzQ2ODU%3D Pavlo Dudra https://www.facebook.com/olya.matushonok?hc_location=ufi Matushonok Olga ,непонятний пункт появился в программе Штаба Тихановской.О переговорах с Властью.ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА... ТАК БаЦЬКА МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬ ВРЕМЯ... И масовость протестов упадет на порядок..А дальше "сработают" силовики... поетому 50 пропавших за время "горячей фази протестов" окажутся только "цветочками"..
Вместо того шоп искоренить Источник терроризма - тупо обеспокаиваются и озабочиваются - а кто там в Ливии воюет то?.....
жаль что Сралин не бомбанул их там - "прививка" была бы на 100 лет. чмо уссатое
Шо ж ЗЕ может сказать под таким нечеловеческим давлением...
За Европейский вектор движения, НИКТО из «оппозиции» Беларуси не выступал.
Говорят, когда на митинге появились флаги ЕвроСоюза, митингующие гневно требовали убрать эти флаги.
И вот, вишенка на тортике - «оппозиция» выступила за дружбу с Кацапией.
Сливайте воду - от этой «оппозиции» воняет портянками и лаптями Кремля!
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Координационный совет белорусской оппозиции https://www.obozrevatel.com/abroad/oppozitsiya-belarusi-vyistupila-za-druzhbu-s-rossiej-i-es.htm?fbclid=IwAR1Rd2iWoFLatayT08NvDuVGr1evEKg1pp6o6kpJBm5fPCMFGoFmqvqzHI8 выступает за сохранение дружеских отношений и с Россией, и с Европейским Союзом.
Об этом заявили члены совета на пресс-конференции 18 августа. Они также призвали Москву и Брюссель выступить гарантом безопасности оппозиции.
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что Координационный совет создан для передачи власти и действует согласно Конституции.
"Мы действуем только законными ненасильственными методами", - подчеркнула она.
В свою очередь, белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, отметил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией.
"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также, как и сотрудничество с Европейским Союзом", - сказал он.
Латушко призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности Координационного совета.
"Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - пояснил он.
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Относительно протестов в Беларуси напишу только раз. Потом буду просто перепощивать...
Я не помню ни одного кадра с нашего Майдана, который перерос в Революцію Гідності, чтоб на нем стояли наши хлопцы снимая на мобильники как бьют их побратимов, девчат, пихают в автозаки...
Я также не нашла ни одного кадра нас "майданутых" с поднятыми вверх мобильниками, чтоб запостить отпевание, похороны нашей Небесной Сотни под "Пливе кача"...
Не помню, чтоб мы мирно стояли и снимали на мобильники при попытке "зачистки" Майдана беркутом..
Нам не до этого было. Не до селфи, не до постов в ФБ.. Мы жгли шины, чтоб максимально, насколько это было возможно, защитить наших смелых майдановцев, мы разбирали брусчатку, делали коктейли молотова, чтоб хоть как-от отбиться от Беркута, мы строили баррикады, чтоб оградить наш палаточный городок... наш островок свободы, надежды и гордости...
Мы защищались, мы отбивались и спасали наших ребят, но не пиарились на них.. Мы не снимали на камеры, чтоб зафиксировать момент беззакония и показать всему миру, а дрались, чтоб освободить ребят и не дать этому беззаконию свершиться..
Поэтому, простите..
То, что сейчас происходит в Беларуси - это не Майдан. Это всереспубликанский страйк и акция протеста.
Поэтому, сорри..
Ничего у них не выйдет. Пока они не научатся драться и давать отпор - они обречены.
Я все сказала...
Elvira Bulat
во-вторых, на оранжевом Майдане шин не жгли, а суть его была такая же, как сейчас в Беларуси.
АЛЕ перелом масової свідомості не відбувається за 10 днів...
В Україні теж до російської агресії і окупаціїї частини України БІЛЬШІСТЬ була за дружбу з росією...
ТУПА ПІДЛА БРЕХНЯ.
НЕ дивно,що з Лахті...
Як би так було,не дзвонив би Бацька 4 рази за 5 днів ХУ%ЛУ,не літав би в мацкву "на консультації",на повернув би різко звинувачення Штабу Тіхановської у "руці Москви "на "західних ляльководів",не отримав би літак ФСБ з "подаруночком" -російськими умільцями пропагандистського фронту для БТ...
По-моему, этот флешмоб запустили продавцы цветов. Гениальный ход.
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»…
Сябры, хоть люди они в общем хорошие, всегда меня удивляли своей умственной неполноценностью.
Неужели трудно допереть с кем и с ЧЕМ вы схлестнулись???
Неужели нагляднейших примеров Молдовы, Ичкерии, Татарстана, Грузии, Украины, Сирии, вам мало???
Сябры, от скудоумия своего, решили с мухобойкой броситься на танк ***** - и в серьез верят, что это поможет
Враг сябров не никчемная шавка Таракан, а *********, который не дас им разогнуться из позы рака, ибо это огромный риск, что и смерды *********а того же захотят. Именно по этому ***** напал на Украину, хоть и обломал себе зубья.
***** ничто не помешает дать приказ давить сябров танками как клопов и все *********** его хором поддержат, как поддержали, когда ***** дал приказ своим войскам убивать украинцев.
Сябры всего этого или не могут осознать из-за генетического скудоумия смердов, или не хотят вилеть реальность, предпочитая пребывать в позорной, но более безопасной позе загнутого рака как ***********.
А, может, Трамп?
А чтобы стать людьми, просто плакатиками потрусить один единый раз за всю вашу холопско-крепостную историю, это очень и очень мало. Не высунут совки из вас член от такого усилия.
От такого вашего смердского трепыхания вас только еще сильнее на член натянут, чтобы не болтались вы на кую и не трепыхались в будущем никогда.
Если решил добиться справведливости от мразей, то добивайся так, чтобы эта мразь обоссалась и обосралась от страха и само смылось, а не ***** позвало вас опетушков помогать насиловать.
Смотрю на ваши недопотуги и прям жалость берет за вас убогих.
И гоню я не на народ, какой вы народ?? Кучка крепостных смердов. Вот когда вы СТАНЕТЕ в реальности народом, тогда и только тогда вас зауважаютют.
На Украине сейчас ваши типа братья-хуйлостанцы разговаривают с гражданами Украины уважительно-придыхательно, на вы и шепотом. А еще в 2014 г. они вели себя как те барины со смердами в колонии.
Вот как все меняется.
А у вас пока что нихрена не меняется и, судя по вашим недопотугам, не изменится никогда.
Соответственно и уважения к вам, совкам упоротым, никакого.
Тем более, что вы, мрази крепостные, в 2014 году встали на сторону *****, напавшего на Украину! Присылали к нам своих головорезов убивать наших детей!
И этого предательства вам народ Украины не забудет НИКОГДА!
И когда теперь уже вас ***** разотрет своим кремлядским лаптем, мы вам, как вы совки любите мычеть "ЗЕРКАЛЬНО" не посочувствуем.
Это в, как вы любите мычеть "в Гейропе", вам пусть в долг сочувствуют.
Ты, вероятно, историю не знаешь.
А у вас сейчас нет ни одной победы, ни своего государства, ни свободы от позорных кандалов, а только бунт на коленях, который описывали для вас же ваши классики. И бунт этот вы же сами и назвали "Революция Лаптей". Очень метко и образно. Молодцы.
За страну надо начинать бороться тога, когда она хоть не окончательно просрана.
Ты лучше на флаг свой совковый посмотри и на герб осовковелый. Не стыдно в такой чмошной стране жить крепостным и бесправным упорком?
Таким как ты совкосмердам вопросы не полагаются - вам полагается кнут ваших жидокремлядских хозяев и член совковый вам в очко и в ваш скукоженный с 1917 г. мозжечок.
Так что ты не удивил тем, что вопросов у тебя нет.
Можете Квенья взять - очень красивый язык.
Или сверхпопулярный Эсперанто, усовершенствованный Идо или вообще безупречный Ложбан т. д.
Вы выбрали белорусский - ваше право. Но также полное право всех людей ржать тогда, когда им смешно, а ваш язык первое что вызывает у всех славян - это острый приступ ржачки.
Но я вам тут не могу помочь - лечитесь самостоятельно.
ВООЩЕ.Капитально.ОКОНЧАТЕЛЬНО...
РАБОТА ТАКАЯ )))
Лукашенко поручил своему МИД предупредить Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков». Видео.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80.html#more-110982
тому що тупі )
у конторі порохоботів щоденний конкурс..
хто придумає найбільш образливе відмінювання для Зеленського..
ось і "упражняються""испражняются"
...Заляпавши гівном підлогу..стелю..стіни...
І друге - українською - не "гівно", а "гімно"... "Гівно" - це "калька" з кацапського "нарєчія"...
Привіт "Лахті"!!!...
https://racurs.ua/ua/1686-sprava-lisnyka-istoriya-odniieyi-zrady-chastyna-2.html?fbclid=IwAR3IGDgDbEi22uUBNyZfoIIRH1RFLZDxRpd9tKYcaKKPqULqvKKV0rVNdNg «Справа Лісника»: історія однієї зради.
«В живих не залишати»
Увечері 9 грудня 2015 року співробітники «Альфи» вирушили не затримувати Мужчиля, а стріляти на ураження. На цю версію вказує чимало фактів, раніше озвучених привселюдно адвокатами групи Лісника. Починаючи з того, що, за свідченнями очевидців, за півдня до початку операції СБУшного спецназу поруч з будинком 1-а по вулиці Лайоша Гавро вже стояли «труповозки», і закінчуючи тим, що під час перестрілки «альфівців» застосовувалися кулі забороненого при захопленні калібру. Наприклад, подібними за своєю вбивчістю кулями «альфівці» пізніше https://www.youtube.com/watch?v=qOkD3Yo4tdI розстріляють http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqOkD3Yo4tdI&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier грабіжників запорізьких інкасаторів «Ощадбанку» з https://racurs.ua/ua/1569-ozu-za-shyrmou-azova-abo-hto-vbyv-studenta-v-mariupoli полку «Азов» у липні 2016 року.
Ба більше, тіло Лісника було просто зрешечене: з нього було вилучено понад 20 куль. За словами одного з адвокатів обвинувачених у тероризмі Петра Міщенка, пораненого Лісника http://fakty.ua/227192-diversantka-elena-kukel-moj-semiletnij-syn-v-smerti-zhivshego-u-nas-olega-muzhchilya-vinit-sebya-bogdan-vserez-schitaet-chto-vo-vremya-shturma-dolzhen-byl-vyjti-iz-komnaty-i-pomeshat-ubijstvu добивали .
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F40VJ5w-QvU0%3Ffbclid%3DIwAR0ylMfNG4paXoofzBHWrOrI4WQ5RY0PeACyZUfElYPtPGEbrIGEyWPaDF8&h=AT32wXDhzg6La8nQhEzsKm4LPwNOHUMSa1val0KgXOo67-dRVTB3wqzMHu61ekgYmZ_IOkg3Xw_MhoTmMDDggfPx0pN8XS5PP1Gle7YXTq2Caa5mJPckp8FYlCTpXGn1Wnc https://youtu.be/40VJ5w-QvU0
Найцікавіше в другій половині.
https://youtu.be/pqBeTic4OtU?fbclid=IwAR2Rk7Hb4qaAvKXn1a6k8y_px7kq9XA6S20UQhNIP8xdDwEMc1IG3UHOct8 https://youtu.be/pqBeTic4OtU
"мокруха" НА ЗАМОВЛЕННЯ Порошенко(це не одна чи дві справи) ще лише очікують свого розслідування..
Одна з тез цієї статті завершується такими словами:
Не створювати «лідерську» організацію, тому що лідера легко знищити (як Сашка Білого) або зкурвити (як Яроша). Робити повстанську організацію за принципом мережевої структури, де кожна боївка діє максимально автономно, а стратегічні питання вирішує збір польових командирів (саме за таким принципом працюють ісламські бойові організації, з якими нічого не можуть зробити потужні держави світу). В цьому разі повстанським лідером буде проголошено не політичного балабола, а воїна, й обиратиме його не натовп, а бойові командири.
Зрозуміло, кому і навіщо треба було не просто ліквідувати рішучого й безкомпромісного противника влади, але максимально очорнити його в очах громадськості.
Пацак по іншому не може..))
Що,кого підтримувати в Білорусі..
Демократію(кінець диктатури) в Білорусі.
чи "державника " Лукашенко...
я звичайно за 1п.
тому що
-З Лукашенко "державник" і націоналіст як з клячі іподромний біговий кінь..
-демократія-це шанс..
-диктатура -це подальший застій..(от тільки не треба пи..діти,які в Білорусі рівні дороги,і як працює "державний сектор"..)
и агитпроп как у братьев
А от ПЄтя "обтєкаєт"
і будет "обтекать"..
)))
В Україні Майдан скільки тривав ?
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починно прийти розуміння і ЗЛАМ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ...
это скрепа нового союзного государства