Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Александр Лукашенко потерял легитимность.

Об этом Шольц, который в правительстве Германии также занимает должность министра финансов, в интервью изданию Funke Mediengruppe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния". - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назначил правительство Беларуси

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.