В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксированы 2 134 новых случая заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли. Это рекордное количество умерших за сутки в Украине с начала пандемии.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 2 134 человека, из них 100 детей и 160 медработников. Были госпитализированы 407 человек. Зафиксированы 40 летальных случая. Это очередной грустный антирекорд. Выздоровели 704 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 6 702 ребенка и 10 083 медработника. Всего выздоровели 50 441 пациент. 2 184 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 40 779 тестов, из них 21 698 методом ПЦР и 19 081 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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За минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Черновицкой области (189), Львовской (183) и Ивано-Франковской (168) областях.