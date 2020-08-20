В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов
В Украине по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксированы 2 134 новых случая заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли. Это рекордное количество умерших за сутки в Украине с начала пандемии.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 2 134 человека, из них 100 детей и 160 медработников. Были госпитализированы 407 человек. Зафиксированы 40 летальных случая. Это очередной грустный антирекорд. Выздоровели 704 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 6 702 ребенка и 10 083 медработника. Всего выздоровели 50 441 пациент. 2 184 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 40 779 тестов, из них 21 698 методом ПЦР и 19 081 методом ИФА", - рассказал Степанов.
За минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Черновицкой области (189), Львовской (183) и Ивано-Франковской (168) областях.
Пожалуйста, подождите...
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ты, часом, не в Донецкой области? Луганской?
Носіть маски поки ще не піздно, а тим хто без масок - бийте їхні бидлячі морди! Бийте нещадно! Оскільки саме вони - актуальніша загроза населенню України!
але 2.5 буде...
дуже залежить ,чи з"являться нові лабораторії для тестувань...
Спочатку затрамбуються тяжкими хворими лікарні, потім захворіють і ляжуть там же лікарі, а вже потім настане ****************.
От тоді вже можна буде кричати - спасігоспаді!
https://www.covid-19facts.com/?p=84367&lang=ru Миф: Вирус, который вызывает COVID-19, является всего лишь мутированной версией простуды.
Этот миф возник из-за того, что существует много типов коронавирусов, и некоторые из них вызывают простуду. Однако коронавирус, который вызывает COVID-19, является новым и не возник непосредственно из коронавирусов, вызывающих простуду.
Коронавирусы - это семейство родственных вирусов. Некоторые члены семьи заражают людей, а некоторые заражают только животных. Считается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, возник у животного-хозяина, такого как летучая мышь, до того, как мутировал достаточно, чтобы заразить людей.
Простуда - это название инфекций верхних дыхательных путей, которые вызывают такие симптомы, как чихание, заложенность носа, кашель и боль в горле. Эти инфекции могут быть вызваны несколькими различными вирусами, а не только коронавирусами.
В то время как некоторые симптомы COVID-19, такие как кашель и боль в горле, похожи на симптомы простуды, COVID-19 может сделать людей гораздо более серьезными, чем простуда. Это другая болезнь, вызванная другим коронавирусом.
Та и быть держите ссылку на научную статью
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815 Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold
А у Вас устаревшая статья Фаучи еще за январь (которого в штатах уже вывели на чистую воду за подметные заказные исследования). Но и в ней рассуждения только о более высокой патогенности, а не об отрицании принадлежности ковид к простудам. И вывод у него соответствующий " The emergence of yet another outbreak of human disease caused by a pathogen from a viral family formerly thought to be relatively benign underscores the perpetual challenge of emerging infectious diseases and the importance of sustained preparedness."
2. Если Вы что-то хотите возразить против свамой статьи или поставить под сомнение компетенцию одного из авторов - приводите ссылки а не сплетни.
3. Не вижу крамолы в таком выводе.
2. Возражаю только против Вашей трактовки статьи.
3. И я не вижу, поэтому его и процитировал.
Почему опять статью безимянных авторов пятимесячной давности вытащили, в которой они пытаются опровергнуть официальное мнение ВОЗ - "The World Health Organizations says: "Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19."?
Вы справочнику MSD доверяете?
Вот цитата из него -
"Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами и метапневмовирусами, могут проявляться, как обычная простуда, особенно у тех пациентов, у которых произошло реинфицирование."
А почему Ваш любимый прохиндей Дженнер "прививал" коровью оспу для борьбы с "натуральной"?
Прочитайте лучше американские исследования о природе нынешнего ковид.
False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
не лепили бы цитаты, касающиеся других представителей семейства типа ""Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами ..."
Скажіть, будь ласка, як так сталося, що думка академічних вчених не береться до уваги ?
Складається враження, що їм навіть слова не дають і не слухають, якби вони й говорили.
Чому усілякі шарлатани лазять по тб-каналах (як, наприклад, Білл Ґейтс) і роблять прогнози, дають рекомендації, вказівки, ************ укази і т.д. ?
І чи Ви маєте уявлення, коли цей дурдом скінчиться ?
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars?query=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2019 Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)
Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.
Коронавирусные инфекции в человека наиболее часто вызывают симптомы простуды. Коронавирусы 229E и OC43 вызывают простуду; серотипы NL63 и HUK1 также были связаны с простудой. Редко могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.
Три из 7 коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:
SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), возникшей в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года и распространившейся по всему миру.MERS-CoV был идентифицирован как причина респираторного синдрома Среднего Востока (MERS).SARS-CoV был идентифицирован как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).
Ниче так, почти правдоподобно...
Это либо ложноположительная реакция, либо в канализацию случайно попали фекалии или труп зараженной летучей мыши с немутировавшим и неспособным распространяться у людей штаммом.
Ліжок, обладнаних киснем майже нема...
Лікарні другої хвилі на карантині...
Гроші, зібрані з платників податків, на боротьбу з вірусом, розкрадені під «найвеличніше будівництво»...
«гіршенебуде!
- то ли "ковид - это фейк",
- то ли фонд раздерибанили,
- то ли карантин надо было давно ужесточать.
И в этом году обычным гриппом только в январе 2020 заболели более 200 000, а умерли от гриппа и пневмонии 621 человек.
В общем всё идёт по плану.
Уписяться. над вами, ЗЕбилы.
Ухахотаться.
+++
+++COVID асимілювався до етнічно-корінної групи людей що проживає в Україні.
Стрімкий ріст, Новий етап настав!,
Всім здоровя. Бережіть сімю, а особливо дітей!