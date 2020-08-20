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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов

В Украине рекордные 2 134 новых случая COVID-19 за сутки. 40 человек умерли, - Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксированы 2 134 новых случая заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли. Это рекордное количество умерших за сутки в Украине с начала пандемии.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 2 134 человека, из них 100 детей и 160 медработников. Были госпитализированы 407 человек. Зафиксированы 40 летальных случая. Это очередной грустный антирекорд. Выздоровели 704 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 6 702 ребенка и 10 083 медработника. Всего выздоровели 50 441 пациент. 2 184 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 40 779 тестов, из них 21 698 методом ПЦР и 19 081 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 791 тыс., инфицированных - 22,5 млн

За минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Черновицкой области (189), Львовской (183) и Ивано-Франковской (168) областях.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

зебіли, в морг - значить в морг... радійте, що хоч по гарним мульйонним дорогам)))
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20.08.2020 09:44 Ответить
+11
А що Ви хотіли, фонд covid закінчився, роздеребанили без тендерів, хочуть ще один "фонд". Бо ж так солодко красти втиху, ручки прилипли до коритця
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20.08.2020 09:38 Ответить
+8
да какая разница
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20.08.2020 09:39 Ответить
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Спи с кем хочешь, мне не интересно это
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20.08.2020 10:46 Ответить
так и ты доктори в другой области, дилетант... мне твое докторение - как зайцу триппер...
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20.08.2020 10:47 Ответить
не забудь одеть маску во время процесса
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20.08.2020 10:49 Ответить
доктор в другой области, как-то разберусь без докторов в другой области... Меня впечатляет твоя ученая ученость, ученый муж... пишы исчо.
ты, часом, не в Донецкой области? Луганской?
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20.08.2020 10:53 Ответить
какая тебе разница, носи маску
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20.08.2020 10:57 Ответить
да мне всего лишь область бы узнать, доктор...
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20.08.2020 10:59 Ответить
технических наук
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20.08.2020 11:16 Ответить
https://news.liga.net/health/news/glavnyy-sanvrach-meditsinskie-maski-ne-zaschischayut-ot-koronavirusa Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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20.08.2020 10:25 Ответить
Так це ж клоун, а не санлікар! Ти дивився який в нього тупий вираз обличчя? Тупіший ніж у Кличка!
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20.08.2020 10:42 Ответить
Быстрее школы открывайте ато не успеете, дебилы
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20.08.2020 09:51 Ответить
Ну ось і результат! І не потрібна та війна вже... навіщо, коли люди самі себе вбивають, начхавши на пандемію... отаке бидло тупе з навушниками у вухах.

Носіть маски поки ще не піздно, а тим хто без масок - бийте їхні бидлячі морди! Бийте нещадно! Оскільки саме вони - актуальніша загроза населенню України!
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20.08.2020 09:56 Ответить
Не истери. Сам носи маску. А еще лучше, морду мылом хозяйственным намыль перед выходом из дома, а вечером смоешь. Больше толку будет.
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20.08.2020 10:45 Ответить
а я думаю бити морду треба таким шизофренікам .як ти .а ще краще просто ізолювати від нормальних людей.
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20.08.2020 12:29 Ответить
Маска от ковидлы помогает так же как трусы при диарее.
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20.08.2020 15:09 Ответить
так помогають же...на інших не попадає
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20.08.2020 20:34 Ответить
Делаем ставки! Будет ли к концу следующей недели 3к или нет?
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20.08.2020 09:57 Ответить
сумнівно.
але 2.5 буде...

дуже залежить ,чи з"являться нові лабораторії для тестувань...
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20.08.2020 10:00 Ответить
В субботу Зеленский будет праздновать первых 100000 заражённых.
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20.08.2020 10:09 Ответить
Та все буде добре, ще рано панку розводити.
Спочатку затрамбуються тяжкими хворими лікарні, потім захворіють і ляжуть там же лікарі, а вже потім настане ****************.
От тоді вже можна буде кричати - спасігоспаді!
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20.08.2020 09:59 Ответить
Пандемія - це коли трупи на вулицях валяються і їх нікому прибрати, оце пандемія так пандемія... так шо поки нічого хвилюватись
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20.08.2020 10:14 Ответить
Або хоча б водночас (!) хворіли відсотків 6 чи скіки там в нас епідпоріг?.
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20.08.2020 10:24 Ответить
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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20.08.2020 11:17 Ответить
Коронавирусные инфекциии не редкое, а давно известные заболевания. Причем нынешняя разновидность относится к простудам.
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20.08.2020 13:59 Ответить
Вам полезно почитать
https://www.covid-19facts.com/?p=84367&lang=ru Миф: Вирус, который вызывает COVID-19, является всего лишь мутированной версией простуды.

Этот миф возник из-за того, что существует много типов коронавирусов, и некоторые из них вызывают простуду. Однако коронавирус, который вызывает COVID-19, является новым и не возник непосредственно из коронавирусов, вызывающих простуду.
Коронавирусы - это семейство родственных вирусов. Некоторые члены семьи заражают людей, а некоторые заражают только животных. Считается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, возник у животного-хозяина, такого как летучая мышь, до того, как мутировал достаточно, чтобы заразить людей.
Простуда - это название инфекций верхних дыхательных путей, которые вызывают такие симптомы, как чихание, заложенность носа, кашель и боль в горле. Эти инфекции могут быть вызваны несколькими различными вирусами, а не только коронавирусами.
В то время как некоторые симптомы COVID-19, такие как кашель и боль в горле, похожи на симптомы простуды, COVID-19 может сделать людей гораздо более серьезными, чем простуда. Это другая болезнь, вызванная другим коронавирусом.
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20.08.2020 15:00 Ответить
Абсолютно не полезно, так как это не научный сайт, а просто конъюктурная агитка для обывателей. Этот вопрос уже давно и подробно рассматривался в научных исследованиях, читайте лучше их.
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20.08.2020 15:28 Ответить
Но ведь писульки юристов на ненаучных сайтах для Вас доказательство?
Та и быть держите ссылку на научную статью
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815 Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold
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20.08.2020 15:38 Ответить
Не "писульки юристов", а статьи признанного и авторнитетного в штатах юриста аналитика.
А у Вас устаревшая статья Фаучи еще за январь (которого в штатах уже вывели на чистую воду за подметные заказные исследования). Но и в ней рассуждения только о более высокой патогенности, а не об отрицании принадлежности ковид к простудам. И вывод у него соответствующий " The emergence of yet another outbreak of human disease caused by a pathogen from a viral family formerly thought to be relatively benign underscores the perpetual challenge of emerging infectious diseases and the importance of sustained preparedness."
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20.08.2020 15:56 Ответить
1. Это статья 3-х авторов.
2. Если Вы что-то хотите возразить против свамой статьи или поставить под сомнение компетенцию одного из авторов - приводите ссылки а не сплетни.
3. Не вижу крамолы в таком выводе.
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20.08.2020 16:09 Ответить
1. В конце статьи автором для переписки назван только Фаучи, значит остальные соавторы только подтанцовщики.
2. Возражаю только против Вашей трактовки статьи.
3. И я не вижу, поэтому его и процитировал.
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20.08.2020 16:31 Ответить
Ну, тогда переведите назване статьи сами.
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20.08.2020 16:40 Ответить
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-common-cold/claim-the-new-coronavirus-is-a-common-cold-idUSKBN2142MC False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
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20.08.2020 16:47 Ответить
Это еще одна ссылочка. Рейтерс хоть и не научное, но авторитетное агенство, и там есть неплохие ссылки.
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20.08.2020 16:53 Ответить
Самоуверенное название статьи, которое не подкреплено в статье документально.
Почему опять статью безимянных авторов пятимесячной давности вытащили, в которой они пытаются опровергнуть официальное мнение ВОЗ - "The World Health Organizations says: "Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19."?
Вы справочнику MSD доверяете?
Вот цитата из него -
"Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами и метапневмовирусами, могут проявляться, как обычная простуда, особенно у тех пациентов, у которых произошло реинфицирование."
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20.08.2020 17:10 Ответить
Вы не путайте родовое название коронавирусов и конкретный коронавирус COVID-19. А то так Вы еще знак равенства между коровьей оспой и натуральной оспой поставите. С Вас станется.
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20.08.2020 17:13 Ответить
Я ничего не путаю. Ковид есть только одним из представителей семейства коронавирусов.
А почему Ваш любимый прохиндей Дженнер "прививал" коровью оспу для борьбы с "натуральной"?
Прочитайте лучше американские исследования о природе нынешнего ковид.
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20.08.2020 17:31 Ответить
Если бы Вы не путали, то в ответ на статью сназванием
False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
не лепили бы цитаты, касающиеся других представителей семейства типа ""Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами ..."
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20.08.2020 22:33 Ответить
Я Вам поставлю наступне запитання, оскільки Ви є обізнаним з темою.
Скажіть, будь ласка, як так сталося, що думка академічних вчених не береться до уваги ?
Складається враження, що їм навіть слова не дають і не слухають, якби вони й говорили.
Чому усілякі шарлатани лазять по тб-каналах (як, наприклад, Білл Ґейтс) і роблять прогнози, дають рекомендації, вказівки, ************ укази і т.д. ?
І чи Ви маєте уявлення, коли цей дурдом скінчиться ?
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21.08.2020 04:02 Ответить
Думки академічних вчених до уваги беруться. Однак в науці прийнято ці думки перевіряти на відповідність фактам. І буває, що деяки думки деяких вчених, або логічні висновки з них, суперечать фактам, що спостерігаються. Тоді беруться до уваги інші думки інших академічних вчених.
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21.08.2020 07:27 Ответить
Дякую.
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21.08.2020 04:02 Ответить
Кроме того, по Вашей ссылке на справочник MSD

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars?query=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2019 Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)

Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.

Коронавирусные инфекции в человека наиболее часто вызывают симптомы простуды. Коронавирусы 229E и OC43 вызывают простуду; серотипы NL63 и HUK1 также были связаны с простудой. Редко могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.

Три из 7 коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:
SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), возникшей в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года и распространившейся по всему миру.MERS-CoV был идентифицирован как причина респираторного синдрома Среднего Востока (MERS).SARS-CoV был идентифицирован как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).
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21.08.2020 07:22 Ответить
Нормальні люди все давно зрозуміли а решті хоч очі с*и їм все божа роса.
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20.08.2020 21:39 Ответить
178тыс. Больных на даннве сутки первый порог эпидемии.
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20.08.2020 12:08 Ответить
Ми до пандемії помалу вже підходимо ...просто .у .владі цього не хочуть помічати ,не хочуть нічого робити щоб цьому завадити тай думають якби швидше в цьому бардаку шось тай прихватизувати ..ну а населенню вже все це побарабану;: і маски, і безпечна дистанція.. і наляканий вигляд та круглі здивовані очі наших медичних керманичів викликають тільки посмішку..
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20.08.2020 16:19 Ответить
В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов - Цензор.НЕТ 581
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20.08.2020 10:09 Ответить
кстати у нас дорогу до кладбища сделали хорошую, не то что было как в 1945 ...
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20.08.2020 10:16 Ответить
В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
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20.08.2020 10:18 Ответить
Знаки.
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20.08.2020 10:46 Ответить
А смертность от пневмонии падает. Факты упрямая вещь. У сталиннского режима тоже половина населения выявили врагами народа. Правильной дорогой идете товарищи.
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20.08.2020 10:22 Ответить
Де ти її бачив? Чи так, аби що бовкнуть?
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20.08.2020 10:29 Ответить
На 17% в России если это было не так то степаша взахлеб об этом рассказывал
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20.08.2020 11:10 Ответить
Моя виписувала смертність від інфарктів з міського журналу, так там повно смертей від пневмонії невизначеного генезу. То це КОВІД чи просто якась пневмонія? Чи приховування реальної статистики?
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20.08.2020 12:00 Ответить
От пневмоний в Укране в 2019г. умер 6101 человек. А в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Из них 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен (может это и был не тестированный тогда коронавирус?)
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20.08.2020 14:07 Ответить
А потом та вспышка обходила всех, кто ездил в Италию и Испанию и сама собой уменьшилась, но последний зараженный вылетел в Китай и не дышал всю дорогу (иначе первыми в Китае заболели бы пассажиры и работники аэропорта), а первый вдох сделал на рынке морепродуктов в Ухане.
Ниче так, почти правдоподобно...
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20.08.2020 17:09 Ответить
Безграмотную ерунду написали. Уже есть исследования, в которых демонстрируется появление ковид в Европе еще в 2019 году. И если будут искать дальше, то найдут и еще более ранние его проявления.
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20.08.2020 17:22 Ответить
Ну-ну. Один образец фекальных вод дал положительную реакцию на ПЦР. Но образцы днем раньше или днем позже или 2,3,4 дня ранее и позже такой реакции не дали. О чем это говорит?
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20.08.2020 17:25 Ответить
О необходимости дальнейших исследований.
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20.08.2020 17:34 Ответить
Если бы там был хоть один зараженный человек, он сам некоторый промеж времени ходил в туалет плюс заразил бы кучу народа. И пробы фекальных вод за несколько дней были бы с положительной реакцией на РНК вируса. Но исследования других проб дали отрицательный результат.
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20.08.2020 21:43 Ответить
Ну, таз Вы зависли, то подскажу - не было там заболевшего человека.
Это либо ложноположительная реакция, либо в канализацию случайно попали фекалии или труп зараженной летучей мыши с немутировавшим и неспособным распространяться у людей штаммом.
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20.08.2020 17:33 Ответить
"Подсказки" от Вас по этой теме, так же дремучи, как и трактовки ссылок. Самоуверенности много, а понимания сути - мало.
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20.08.2020 17:40 Ответить
Если бы там был хоть один зараженный человек, он сам некоторый промеж времени ходил в туалет плюс заразил бы кучу народа. И пробы фекальных вод за несколько дней были бы с положительной реакцией на РНК вируса.
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20.08.2020 21:43 Ответить
С юбилеем! И это... везите уже хасидов до кучи!
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20.08.2020 10:26 Ответить
Степанов, лучше б ты здохло...
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20.08.2020 10:36 Ответить
Не носите (неправильно носите) маски и дальше. Будем смотреть, что будет дальше...
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20.08.2020 10:36 Ответить
носите маски на подбородке - коронавирус от *********** погибает при виде такой защиты!
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20.08.2020 10:48 Ответить
Ковид погибает от страха при виде коронафоба в маске.
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20.08.2020 14:09 Ответить
Но тут подбегает коронафил без маски и делает вирусу искусственное дыхание.
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20.08.2020 17:10 Ответить
Маска не захищає від вірусу зате не дає його збутнику заразити ще 10 випадкових людей.
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20.08.2020 21:49 Ответить
..план шатун 2020 агустовский).....ну ну
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20.08.2020 10:37 Ответить
рнбо пал под пофессионалами обновления сайта (хуже не будет) ...где статистика? https://covid19.rnbo.gov.ua/
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20.08.2020 10:46 Ответить
https://m-covid19.rnbo.gov.ua/table аналогично лежит статистика....
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20.08.2020 10:49 Ответить
Статисти похворіли...
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20.08.2020 14:12 Ответить
Треба ще 88 лярдів, правильно? Нема що красти? А тут ще й вибори, аяяй...
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20.08.2020 10:55 Ответить
"Заразись коронавирусом назло Зеленскому! Пусть власть увидит как к ней относятся патриоты!"
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20.08.2020 10:59 Ответить
А лікарні першої хвилі вже майже заповнені...
Ліжок, обладнаних киснем майже нема...
Лікарні другої хвилі на карантині...
Гроші, зібрані з платників податків, на боротьбу з вірусом, розкрадені під «найвеличніше будівництво»...
«гіршенебуде!
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20.08.2020 11:02 Ответить
Оказывается "прав" был Зеленский когда говорил что мы " чемпионы" по "борьбе" с коронавирусом.. Конь в пальто. Да у нас уже половина регионов должна быть в "оранжевой" зоне А Киев, Харьковщина и пять Западно украинских областей и Одесская обл в "красной" остальные а "желтой" .. Но им нравятся "зеленые цвета" , ну чисто психологически но результат на лицо..
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20.08.2020 11:16 Ответить
Нет слов одни чувства. Мэров к стенке,всех без масок в магазинах фигачить дубинками.
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20.08.2020 11:23 Ответить
Тогда всех запуганных коронафобов - принудительно в психиатрические больницы на реабилитацию.
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20.08.2020 14:14 Ответить
Завтра уверенно возьмем рубеж 100000 заразившихся. Все более и более прихожу к выводу ( об этом думал изначально), что жесткий карантин нужно было вводить не с 12 марта , а с 1 мая. до 1 сентября. Теперь ждемС возвращение "туристов" ( всех категорий) и начала учебного года.. Ну и прихода октября со своими болячками новыми и старыми. А нам рассказывали про " плато", "победами над короной" благодаря "мудрому руководству" посмотрите диаграмму - постоянный и стабильный рост и чем дальше тем круче ... Власть начала по видимому рано, а потом сдалась под натиском "уставших", лоббистов и утрат рейтингов.. Ну как говорится " маемо що маемо". ( кроме этого теперь то уже ясно что вирус не сезонный, да и видимо иммунитет у переболевших действуют три - четыре месяца.., вакцина настоящая не раньше конца 2021 и то не всем будет доступна, .)
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20.08.2020 11:41 Ответить
Скоро придется комментаторам определиться:
- то ли "ковид - это фейк",
- то ли фонд раздерибанили,

- то ли карантин надо было давно ужесточать.
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20.08.2020 11:43 Ответить
став замічати що вони пишуть одне .потім інше .але зовсім протилежне .тому що написали раніше .що свідчить про те що під одним ніком працюють різні боти.Мета -посіяти паніку. Знайомі перехворіли була температура .втрата нюху і смаку. лягли в лікарню -ніхто під ШВЛом не лежав .прокапались антибіотиками і вже все гаразд.А цензорівська ******* роздуває паніку нібито чума.
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20.08.2020 12:36 Ответить
Тут как кому повезет. Почитайте какие осложнения внутренних органов, мозга и нервной системы эта зараза даёт. Я считаю, что даже если на 1% маска снижает риск, то не стоит этим пренебрегать. У нас и так народ больной ибо нищие. Вот что в сезон простуд начнется, это жесть.
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20.08.2020 14:27 Ответить
А Вы и не пренебрегайте, только нельзя свое мнение и фобии насильно навязывать другим. Жесть у нас каждый эпидсезон, например в прошлом (2018/2019 гг.) гриппом переболело 5,4 млн. чел. Показатель заболеваемости составлял 552,3 человек на 100 тысяч населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.
И в этом году обычным гриппом только в январе 2020 заболели более 200 000, а умерли от гриппа и пневмонии 621 человек.
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20.08.2020 15:38 Ответить
будь -ласка посилання на НАУКОВІ СТАТТІ .а не шизофренічний брєд. а тоді будем говорити.
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20.08.2020 21:35 Ответить
А чи це не спеціально перед святами, щоб в Київ не іхали.
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20.08.2020 13:05 Ответить
У Вінницькій області Ковід не діакностують. Всім пишуть 2стороннє запалення. Спалахи пішли у домах перестарілих . 70% + 40 % обслуга. Насувається катастрофа. А ще дітей у школу з1 вересня та дітсадки хочуть відкрити ? Під шумок пандемії хочуть зірвати вибори ?
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20.08.2020 13:57 Ответить
Нормуль. Естественный отбор работает.
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20.08.2020 14:19 Ответить
Ну понеслась... Где там зелёный мастер спорта?
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20.08.2020 14:50 Ответить
Вже задовбали ці кляті рекорди ..влада повинна не сидіти по курортах та базах відпочинку а щось тай робити з цим лихом ,щоб цей клятий коронавірусний марш припинити або визнати свою неспроможність побороти вірус і налагодити економіку.. і піти геть ..
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20.08.2020 15:55 Ответить
Так они и делают...Всех разом...
В общем всё идёт по плану.
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20.08.2020 17:04 Ответить
Под прикрытием ковида, пока лохторат в намордниках ходит, Макрыч Украину сдает.
Уписяться. над вами, ЗЕбилы.
Ухахотаться.
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20.08.2020 16:13 Ответить
Что конкретно было сделано властью?
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20.08.2020 17:29 Ответить
+++

+++
+++COVID асимілювався до етнічно-корінної групи людей що проживає в Україні.

Стрімкий ріст, Новий етап настав!,

Всім здоровя. Бережіть сімю, а особливо дітей!
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21.08.2020 00:29 Ответить
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