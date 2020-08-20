Навальный в коме, врачи не говорят, что им известно, - пресс-секретарь Ярмыш

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, результатов анализов пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Ярмыш, уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление.

"Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - добавила пресс-секретарь.

Ярмыш добавила, что в реанимации полно полицейских и они пытаются взять у врача объяснение.

"Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

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