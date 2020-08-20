Навальный в коме, врачи не говорят, что им известно, - пресс-секретарь Ярмыш
Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, результатов анализов пока нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Ярмыш, уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление.
"Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - добавила пресс-секретарь.
Ярмыш добавила, что в реанимации полно полицейских и они пытаются взять у врача объяснение.
"Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клятвенное заверение и покаяние производителя чая в том, что они поставили в аэропорт прокисший чай прилагается.
Виновные в производственной халатности будут наказаны.
Навальный с почестями похоронен.
Оперативные агенты по спецоперации с чаем награждены очередным званием и денежной премией.
Энтер.
тошнота и рвота;слабость в теле;сильное головокружение;потеря координации;размытое сознание;паранойя;тревога;психоз;видения, образы и галлюцинации.
Врачи поставили российскому оппозиционеру Алексею Навальному предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Якщо Нємцов хоч розумів, на що йде, то Навальний - навряд чи, навіть із урахуванням того, як його та його прихильників пресували і пресують.
Побачимо тепер, чи той рух, який він очолював, чогось вартий без нього...
РафикПутен неучём невиноват…
Крым ваш? Так и жри чай с алмазной пылью. (Кофе с алмазной пылью - забавы османских султанов).
https://t.me/bazabazon/4474 Telegram -канал Baza уточняет, что речь может идти об оксибутирате натрия. Этот сильный психодиcлептик соленый на вкус, не имеет цвета и запаха.
По данным LIFE SHOT, во время полета из Томска в Москву Навальный ушел в туалет самолета и долго не выходил. Позже пассажиры услышали его крик о помощи. Ему вызвали скорую, экипаж приземлился в Омске. Когда появилась бригада медиков, блогер открыл глаза, но не мог разговаривать. Мужчину госпитализировали прямо на взлетной полосе аэропорта и доставили в токсикореанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Baza отмечает, что Навальный находится в коме II-й степени.
Врачам приближенные Навального сказали, что ему стало плохо после энергетика. При этом в Twitter его пресс-секретарь https://lenta.ru/tags/persons/yarmysh-kira/ Кира Ярмыш https://lenta.ru/news/2020/08/20/navally/ писала , что во время перелета он пил только чай.
В 2019 году Навальный уже попадал в больницу из-за аллергии. Тогда его доставили в клинику из спецприемника, где он отбывал 30 суток за организацию несогласованной акции. Сам оппозиционер и его сторонники считали, что его отравили. Химико-токсикологический анализ не выявил отравляющих веществ в организме.
На Омську закінчилось шоу.
Десь там приблизно присікли,
Вояж шамана Габишова.
[ Фото ]
Чтобы российские обыватели не засматривались на события в Беларуси, в эрэфии отравили Алексея Навального. Того, который после убитого Немцова является (***назначен) главным оппозиционером.
Хотя, это может быть просто побочный эффект от принятия вакцины от коронавируса, которой путин хвастался. Ждём реакции российской оппозиционной общественности.(***ну ето такой стеб)
2020-й пошёл на спад - сплошные окна возможностей.
@nedotorkani
Главный исполнитель роли псевдорэволюционэра
В ином случае был бы там где сейчас Немцов, Березовский, Литвиненко и десятки тысяч людей, невыгодных режиму *****