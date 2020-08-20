За сутки в Киеве выявили 227 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вирус выявили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Излечился за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус побороли 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском районе - 31 случай.

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