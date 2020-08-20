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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 227 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 227 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вирус выявили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Излечился за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус побороли 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском районе - 31 случай.

Также читайте: За сутки в Киеве 88 новых случаев COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25800) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хасіди ще не прилітали? Ні? Ну то й ладно, сидимо, колупаємось у носі...
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20.08.2020 10:31 Ответить
Самая жара начнется после открытия школ и институтов.
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20.08.2020 10:31 Ответить
Среди заболевших 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 Источник: https://censor.net/n3214864\\\\\\\\\\

Бокс, вЫ бы даал инфу - напр. от20-до30 - стока то, от 60 - до Путина - столько то.
ибо мож*д быть шо 1 23-лет мущинка заболел и - 103 деда 70-83 года.
та понятно шо за Бокса секретутка пишет высеры, а Бокс(если судить по Дубинскому, кстати эстакаду "строят" 5 лет, а в Японии такое за день делают) "пилит".
уважал Бокса, но как высрал Жирик - власть самый больший наркотик. и этот совок прав, шо характерно
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20.08.2020 10:33 Ответить
в марта вы всех убеждали что жесткий карантин нужен и потом все будет ок. Сейчас и бизнес и вы у разбитого корыта. Может пора в отставку? Вы своим жестким карантином принесли столько вреда, как вторжение фашистов и результат нулевой
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20.08.2020 10:44 Ответить
 
 