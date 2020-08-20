"Слуга народа" Юраш об обращении партии к властям Беларуси из-за действий силовиков: "такие заявления являются чем-то очень странным"

Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш говорит, что не поддерживал заявление партии к властям Беларуси, где нардепы призывают проявить сдержанность к протестующим.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не поддерживал ни это, ни предыдущие заявления.

"Считаю, что вообще такие подходы, которые называются заявлениями, являются чем-то очень странным. Потому что для меня важно формулировать свою позицию как депутата президентской фракции. Я не хочу забывать о роли президента в этом всем процессе. Поэтому я всегда ориентируюсь не на позицию отдельных коллег, а возможность принимать ту позицию, которую диктует мое понимание процесса и полнота фактов. Которая возникает, когда ты говоришь еще и с Офисом президента, который сейчас имеет абсолютно не сравнимую роль в процессах государства", - сказал Юраш.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.