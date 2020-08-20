"Слуга народа" Юраш об обращении партии к властям Беларуси из-за действий силовиков: "такие заявления являются чем-то очень странным"
Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш говорит, что не поддерживал заявление партии к властям Беларуси, где нардепы призывают проявить сдержанность к протестующим.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не поддерживал ни это, ни предыдущие заявления.
"Считаю, что вообще такие подходы, которые называются заявлениями, являются чем-то очень странным. Потому что для меня важно формулировать свою позицию как депутата президентской фракции. Я не хочу забывать о роли президента в этом всем процессе. Поэтому я всегда ориентируюсь не на позицию отдельных коллег, а возможность принимать ту позицию, которую диктует мое понимание процесса и полнота фактов. Которая возникает, когда ты говоришь еще и с Офисом президента, который сейчас имеет абсолютно не сравнимую роль в процессах государства", - сказал Юраш.
Полную версию интервью читайте здесь.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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йому з одного боку вишиванку натягнути треба, а з другого боку й ЗЕнедоумка прикрити
Паскуда двулика от і все.
Именно поэтому засунул язык в задницу и промолчал?
Задорнову можно верить, он сам в этом деле знал толк.
В отличие от него, Задорнов про политику своей страны старался не шутить. Про чужие страны - это да.
интернетсовременник вроде меня все помнит.
То есть ты, убогий, без тени сомнения, свидетельствуешь о факте захвата власти в государстве неконституционной структурой, с попустительства и преступного одобрения твоего главаря по кличке Зе?!
Спасибо, бедолага, будешь свидетелем на суде.
Преступники, завладевшие целым государством и самое государство стремящиеся сделать орудием своих чудовищных преступлений...
Ще з часів Трускавця...
У Львові "зелені" важко було набрати команду..
тому набрали Верещук,Юраша,ще кілька чмошних створінь...
Головні факти про № 27 у списку https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sluga-narodu-partiya-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-50026463.html партії Слуга народу , наймолодшого депутата Верховної Ради, експерта з міжнародних відносин https://nv.ua/tags/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%88.html Святослава Юраша .
Навчався у Варшавському університеті у Польщі та Калькутському університеті, Індія, на факультетах міжнародних відносин.
Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану та медіаресурсу EuromaidanPR на семи мовах.
Перші шість місяців військових дій працював з Fox News на окупованій частині Донбасу.
основна ознака іжіота -БЕЗТРАШНІСТЬ,АЩе "відмороженість" і наглість..
Після повернення з війни співпрацював із міжнародними організаціями, державними, громадськими, медійними та бізнесовими структурами. Серед них - Western NIS Enterprise Fund, BABYLON'13, Black Earth Innovations, Cвітовий Конґрес Українців, BBC тощо.
Заснував низку інституцій - Дім вільних людей, Новий Донбас, USAlums тощо. З 2015 року є секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах.
У 2019 році нагороджений державним орденом За заслуги III ступеня.
Одружений.
Але залишився відмороженим тупим чмом...
По-людськи то буде якось так: "Своєї думки не маю, а наш лідер своєї ще не сказав (чи йому ще не розповіли, яка в нього думка). Тому висловити будь-що з приводу ситуації у сусідів не можу."
чтобы развесить этих приСлуг олигархов
Об этом он рассказал в https://censor.net/resonance/3214487/sluga_narodu_svyatoslav_yurash_zavdyaki_bujanskomu_u_sluz_narodu_partya_medvedchuka_otrima_menshiyihttps://censor.net/n3214865То есть оно целиком и полностью поощряет и приветствует позицию грубой силы...оно за дубинки в анусе, за загубленные жизни, за пропавших безвести....
Да действительно, ЗЕленая ЖЕСТЬ
Час уже близок.