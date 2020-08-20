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Новости Революция в Беларуси
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"Слуга народа" Юраш об обращении партии к властям Беларуси из-за действий силовиков: "такие заявления являются чем-то очень странным"

Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш говорит, что не поддерживал заявление партии к властям Беларуси, где нардепы призывают проявить сдержанность к протестующим.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не поддерживал ни это, ни предыдущие заявления.

"Считаю, что вообще такие подходы, которые называются заявлениями, являются чем-то очень странным. Потому что для меня важно формулировать свою позицию как депутата президентской фракции. Я не хочу забывать о роли президента в этом всем процессе. Поэтому я всегда ориентируюсь не на позицию отдельных коллег, а возможность принимать ту позицию, которую диктует мое понимание процесса и полнота фактов. Которая возникает, когда ты говоришь еще и с Офисом президента, который сейчас имеет абсолютно не сравнимую роль в процессах государства", - сказал Юраш.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7938) Слуга народа (2640) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+40
Сраколиз звичайний.
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20.08.2020 10:36 Ответить
+28
Ти што сказать то хотєл, зєльоний?
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20.08.2020 10:36 Ответить
+23
Мразь и гнида, как и все блевотные🤢🤡💩🎪🤮🤮🤮🤮
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20.08.2020 10:45 Ответить
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Сраколиз звичайний.
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20.08.2020 10:36 Ответить
Мразь и гнида, как и все блевотные🤢🤡💩🎪🤮🤮🤮🤮
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20.08.2020 10:45 Ответить
Слуга Народа слух режет,больше чем .лядская "Партия Рыгеонов"!!!
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20.08.2020 11:22 Ответить
Ти што сказать то хотєл, зєльоний?
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20.08.2020 10:36 Ответить
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 8070
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20.08.2020 11:11 Ответить
Ех рас, да іщьо рас, да много, много, много рас...
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20.08.2020 11:15 Ответить
Так я не понял, он чо за то шоб сябрам и дальше ребра перещитывали дубинками? Хороший слуга
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20.08.2020 10:36 Ответить
да там просто набор слов - бред очередного сумасшедшего слуги.
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20.08.2020 10:46 Ответить
та воно зараз в такому шпагаті, що Ван Дам позаздрить...
йому з одного боку вишиванку натягнути треба, а з другого боку й ЗЕнедоумка прикрити
Паскуда двулика от і все.
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20.08.2020 11:16 Ответить
Потому что для меня важно формулировать свою позицию как депутата президентской фракции. Источник: https://censor.net/n3214865

Именно поэтому засунул язык в задницу и промолчал?
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20.08.2020 10:36 Ответить
Какой примерный лизун хозяйской ЗЕсраки
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20.08.2020 10:37 Ответить
Він більше Єрмаку ******** , розуміє хто в хаті господар !!))
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20.08.2020 10:39 Ответить
А це що за клован ??
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20.08.2020 10:37 Ответить
бубочка опять не хочет растраивать деда ??????
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20.08.2020 10:38 Ответить
Яка зелена сопля, такі і його слуги.
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20.08.2020 10:39 Ответить
Може я навіть той самий хто придумав одну з кличок зебіла
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 5523
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20.08.2020 10:55 Ответить
Шмаркля або блазень колоритніше.
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20.08.2020 13:26 Ответить
Буквально из тех, кто, как говорил Задорнов, "в своей жизни если и колебался, то вместе с генеральной линией партии".

Задорнову можно верить, он сам в этом деле знал толк.
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20.08.2020 10:40 Ответить
Цьому радянському мему років сто, до чого тут Задротнов?
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20.08.2020 10:43 Ответить
Именно при том что САМ Задорнов был знатный плагиатор-компилятор, прогибался под обстоятельства и воровал хохмы то справа, то слева, в зависимости от политической ситуации. Моя шутка была с двойным дном, рад что вы хотя бы первую половину поняли.
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20.08.2020 10:47 Ответить
Может, это Жванецкий говорил?
В отличие от него, Задорнов про политику своей страны старался не шутить. Про чужие страны - это да.
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20.08.2020 14:45 Ответить
В разгар перестройки - еще как шутил. Когда это перестало быть трендом и началось великое вставание с колен, плавно съехал на бесконечное "они тупые..." Скользок был аки угорь, но интернет современник вроде меня все помнит.
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20.08.2020 16:55 Ответить
Сожалеет, что в 2014 не Беркут победил!?
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20.08.2020 10:41 Ответить
"...которая возникает, когда ты говоришь еще и с Офисом президента, который сейчас имеет абсолютно не сравнимую роль в процессах государства", - сказал Юраш.
То есть ты, убогий, без тени сомнения, свидетельствуешь о факте захвата власти в государстве неконституционной структурой, с попустительства и преступного одобрения твоего главаря по кличке Зе?!
Спасибо, бедолага, будешь свидетелем на суде.
Преступники, завладевшие целым государством и самое государство стремящиеся сделать орудием своих чудовищных преступлений...
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20.08.2020 10:42 Ответить
І цей клован теж більше Єрмаку ******** ! Розуміє хто господар в хаті !!)))
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20.08.2020 10:44 Ответить
Ще одне неосвічене ЗЕбіло...
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20.08.2020 10:43 Ответить
Та ні, в нього дипломів як собаки бліх. Однак диплом не гарантує наявність інтелекту.
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20.08.2020 10:44 Ответить
Які в нього дипломи? Він ніде не довчився, де починав вчитись , судячи з інформації у Вікіпедії.
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20.08.2020 10:50 Ответить
Немає в нього освіти. Почитайте його повне інтервью, тут на Цензорі. З другого курсу пішов і каже вчуся міжнародній справі одразу на практиці) Ну хіба може "Трускавецький універ" закінчив
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20.08.2020 12:19 Ответить
Юраш давно вирізняється інтелектуальністю і точністю у висловлюванні думок у "Комаді ЗЕ".
Ще з часів Трускавця...
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20.08.2020 10:44 Ответить
Майбутній дипломат! Три академії закінчив, майже три...
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20.08.2020 10:45 Ответить
Отличник боевой и политической подготовки !!))
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20.08.2020 10:46 Ответить
Вважаю, що взагалі такі підходи, що називаються заявами, є чимось дуже дивним. Бо для мене важливо формулювати свою позицію як депутата президентської фракції. Я не хочу забувати про роль президента в цьому всьому процесі. Тому я завжди орієнтуюся не на позицію окремих колег, а на можливість приймати ту позицію, яку диктує моє розуміння процесу і повнота фактів. Яка виникає, коли ти говориш ще й з Офісом президента, який зараз має абсолютно непорівнянну роль у процесах держави"

"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 3078
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20.08.2020 10:46 Ответить
Вони там всією партією дують?
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20.08.2020 10:49 Ответить
Львовянин кстати.
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20.08.2020 10:49 Ответить
Львівяни і взагалі ЛЮДИ різні..
У Львові "зелені" важко було набрати команду..
тому набрали Верещук,Юраша,ще кілька чмошних створінь...
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20.08.2020 11:07 Ответить
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 1132
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20.08.2020 10:50 Ответить
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 827
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20.08.2020 11:12 Ответить
Чупакабра?..
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20.08.2020 13:28 Ответить
Понял из сказанного только одно , что депутат ПОПУ ЛИЗАТОР .
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20.08.2020 10:51 Ответить
Це зелені іноді таке запускають, аби показати "плюралізм думок" в партії. Завжди у них це виходить незграбно.
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20.08.2020 10:51 Ответить
Львовский ублюдок
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20.08.2020 10:53 Ответить
ні..просто малограмотне чмо..

Головні факти про № 27 у списку https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sluga-narodu-partiya-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-50026463.html партії Слуга народу , наймолодшого депутата Верховної Ради, експерта з міжнародних відносин https://nv.ua/tags/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%88.html Святослава Юраша .

Навчався у Варшавському університеті у Польщі та Калькутському університеті, Індія, на факультетах міжнародних відносин.


Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану та медіаресурсу EuromaidanPR на семи мовах.


Перші шість місяців військових дій працював з Fox News на окупованій частині Донбасу.
основна ознака іжіота -БЕЗТРАШНІСТЬ,АЩе "відмороженість" і наглість..


Після повернення з війни співпрацював із міжнародними організаціями, державними, громадськими, медійними та бізнесовими структурами. Серед них - Western NIS Enterprise Fund, BABYLON'13, Black Earth Innovations, Cвітовий Конґрес Українців, BBC тощо.


Заснував низку інституцій - Дім вільних людей, Новий Донбас, USAlums тощо. З 2015 року є секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах.
У 2019 році нагороджений державним орденом За заслуги III ступеня.
Одружений.
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20.08.2020 11:12 Ответить
Юраш пройшов Майдан..

Але залишився відмороженим тупим чмом...
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20.08.2020 11:15 Ответить
його батько - був заступником АП Порошенка.
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20.08.2020 11:29 Ответить
"Колебался только вместе с генеральной линией партии" (с)
По-людськи то буде якось так: "Своєї думки не маю, а наш лідер своєї ще не сказав (чи йому ще не розповіли, яка в нього думка). Тому висловити будь-що з приводу ситуації у сусідів не можу."
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20.08.2020 10:53 Ответить
Який поп - такі і віряни (с)
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20.08.2020 10:54 Ответить
Каштанов на Крещатике хватит
чтобы развесить этих приСлуг олигархов
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20.08.2020 10:55 Ответить
В Ірані використовують автокран... Швидко, вигідно і зручно. Не треба по деревам і стовпам лазити. До того ж вантажопідйомність дозволяє всю зелену фракцію за одним рипом оприходувати.
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20.08.2020 13:30 Ответить
Уже пролжительное время блазень симпатизирует диктатурам, китайской, ордынской, турецкой, белоруской, похоже он собирается и в Украине сделать диктатуру, я так понимаю, что 73% быдлу все равно, какая разница, а думающим гражданам тоже какая разница?
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20.08.2020 10:57 Ответить
Прочитал ёйную речь, ничего не понял. Какой-то набор букв.
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20.08.2020 11:03 Ответить
І всю цю маячню, аж два журналісти записували а фото третій робив!
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20.08.2020 13:31 Ответить
Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш говорит, что не поддерживал заявление партии к властям Беларуси, где нардепы призывают проявить сдержанность к протестующим.
Об этом он рассказал в https://censor.net/resonance/3214487/sluga_narodu_svyatoslav_yurash_zavdyaki_bujanskomu_u_sluz_narodu_partya_medvedchuka_otrima_menshiyihttps://censor.net/n3214865То есть оно целиком и полностью поощряет и приветствует позицию грубой силы...оно за дубинки в анусе, за загубленные жизни, за пропавших безвести....
Да действительно, ЗЕленая ЖЕСТЬ
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20.08.2020 11:08 Ответить
Эту партию слепили из того что было ? А было, -похоже!? - одно смитье ... "Из какого смитья... не ведая стыда... Смитьё, мусор, люди без стыда и совести поощряются любой тоталитарной системой, потому что являются основой её функционирования. Помните в Исаака Бабеля "«Кого вы бьёте? Вы бьёте орлов! С кем вы останетесь? Со смитьём!». ....Или "«Вы сыты! Вы сыты по горло! Вы довольны и счастливы! Вы благодарны! Идёт светлое будущее! Вы видите его. Вы в него погружаетесь. Вы в нём. Вот оно! Прекрасное, чистое, светлое... Спать!». Герой «Одесских рассказов» Исаака Бабеля по имени Арье-Лейб говорит: «Я знаю за жизнь всё, что можно о ней знать. И всё, что я говорю, потом оказывается правдой…».
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20.08.2020 11:12 Ответить
не в батька пішов...
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20.08.2020 11:26 Ответить
Його чи мати чи батька висрав.
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20.08.2020 11:46 Ответить
Вонючий зелёный ЖОПОЛИЗ .
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20.08.2020 11:41 Ответить
Шо воно проперділо...
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20.08.2020 11:46 Ответить
Демагогия, замешанная на софистике...
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20.08.2020 11:50 Ответить
Набор слов какой то
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20.08.2020 14:00 Ответить
Скоро на улице будут бить в морду только за принадлежность к этой ублюдошной партии.
Час уже близок.
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20.08.2020 16:43 Ответить
 
 