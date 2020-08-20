Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.
Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.
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+18 Підлога Маккартні
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що Зелені слуги урода пробивають як подати, обіцяну путіну, воду в Крим...
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
Короче, начали строить дом, но генплан района не утверждён....
Треба ж якто освоювати, нє??
Як порушувати закон - так воно перше в списку, а як його виконувати, то білим днем з прожектором не знайдеш!
А після поїде у двадцяту відпустку, за рік...
Труженік...
Сцикло вонючее, б.лять,... тошнит от этой мрази.
В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.
Ушлые квартальные ребята придумали аферу под названием «Велике Будівництво». Суть ее заключается в том, что наивной публике объявляют о начале грандиозной программы всеохватывающего дорожного и другого строительства, при этом фактически не строится ничего, или в лучшем случае завершаются объекты с 90-процентной степенью готовности, построенные предыдущей властью, или укатывается тонкий третий слой асфальта на уже почти готовые дороги. Для прикрытия и запудриваемы мозгов создана профессиональная программа в виде широкого медийного и телевизионного пиара. Устанавливаются рекламные щиты, вещают подготовленные ораторы, зеленые депутаты рассказывают сказки о сотнях тысяч новых рабочих мест и так далее.
И тут в разгар этого праздника приходит запрос МВФ - а где же денежки Фонда и как вы, милые люди, боретесь с пандемией.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2854966241399632&id=100006588527114 Ирина Аниловская (facebook)
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"...Стоит отметить, что эти мосты должны были быть построены на замену другим двум мостам, которые нынче существуют и действуют, но имеют низкую пропускную способность. Мосты соединяют центр города с островом Хортица и самым крупным жилмассивом города (население 120к)
Так вот было решено построить рядом со старыми мостами - два новых, лет 10 назад к ним уже были полностью подведены основные магистрали, построены нужные развязки, эстакады и прочее, в Днепре были сооружены основания для мостовых опор.
Осталось дело "за малым" - провести дорожное полотно по воздуху над водой. По факту, самое сложное из всего процесса. В той части, которая узкая - мало мальски это сделать смогли, да и то, крайне странно. Широкая же часть по сей день осталась полностью не готовой.
И вот, придя к власти, зеленые дебилы, очевидно зная и понимая, что запрос на мосты в Запорожье это прям один из самых важных моментов перед местными выборами - обещает их достроить. Озвучивают сумму - что-то около 13 млрд гривен.
Выделяют из них 1,2 млрд на год и заявляют, что достроят за три года мосты полностью. (Математика у них хромает, но это не страшно). В итоге, подписывают под строительство турков, которые активно принимаются за работу.
Тут стоит отметить, что турки начинают работать на узком участке, где два берега уже были соединены до них, то есть там, где работать проще. Параллельно с этим зеленые клоуны еженедельно летают дроном и пилят всратые видосики про строительство....
Справедливости ради - турки действительно очень активничают, но есть ложка дегтя - в данный момент они строят ту часть мостового комплекса, которая никак не решит проблему тех самых "пробок", которые, кстати, выглядят несерьезно для любого жителя столицы.
И вот сегодня, посещая Запорожье, величайший мировой лидер, разумеется приезжает на великую стройку, где, черт подери, соорудили СЦЕНУ И ДИСКОТЕКУ, чтобы местная быдлота смогла в полной мере возрадоваться.
Конечно же, ********** заявляет, что местная власть не справляется со строительствам и вообще они лохи конченые, ничего не могут и нужно выбирать новые лица уже в местные советы. Из кого состоят эти новые лица, уточнять, думаю, вам не нужно.
Тред возник ибо накипело и ИМХО развернутая стройка мостов в Запорожье - ничто иное, как гречка перед местными выборами....
К слову, хочу добавить, как человек, который ездит по старым мостам по три-четыре раза в день - не могу сказать, что получаю какой-то запредельный дискомфорт. Да, мосты нужны - но не в таком ключе и не при безумных дырах в бюджете страны."https://twitter.com/iddqdenko/status/1296053137225252864