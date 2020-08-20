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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов

Автор: 

Зеленский Владимир (21149) Большая стройка (728) Херсонская область (4980)


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Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 2554
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20.08.2020 10:45 Ответить
+18
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия - Цензор.НЕТ 2936
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20.08.2020 10:38 Ответить
+18
У него в слове пиар ошибка. буквы "Д" не хватает
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20.08.2020 10:39 Ответить
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Поехал пускать воду в крысм чтоле?
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20.08.2020 10:38 Ответить
в мене також є таке відчуття...
що Зелені слуги урода пробивають як подати, обіцяну путіну, воду в Крим...

Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.08.2020 11:30 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия - Цензор.НЕТ 2936
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20.08.2020 10:38 Ответить
У него в слове пиар ошибка. буквы "Д" не хватает
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20.08.2020 10:39 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 2554
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20.08.2020 10:45 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 9621
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20.08.2020 11:06 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 8877
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20.08.2020 11:09 Ответить
зтот строитель в жизни тяжелей крышки пианины ничего не подымал
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20.08.2020 12:33 Ответить
Звичайно не буде,адже нічого не збудують.
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20.08.2020 13:08 Ответить
Ну все! Зазеленіє Херсонщіна від того так, що аж страшне. 35 років минуло а ця муйня продовжується.
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия - Цензор.НЕТ 1546
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20.08.2020 10:40 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 4382
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20.08.2020 11:13 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 1022
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20.08.2020 11:17 Ответить
Мендель она очень на любителя... любителя менделей.
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20.08.2020 11:50 Ответить
Всьо открываем клуб лубителей любителей менделей!
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20.08.2020 14:06 Ответить
Главное не позволить взять под особистий конроль буде як з баржою
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20.08.2020 10:41 Ответить
І з покинутим на 4 доби раненим помираючим воїном в сірій зоні ...
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20.08.2020 11:00 Ответить
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20.08.2020 10:44 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 6009
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20.08.2020 11:07 Ответить
Подарите уже презику, наконец, Конституцию Украины. Какое он имеет отношение к любым стройкам и предприятиям? В бюджете есть лишние деньги на эти понты?
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20.08.2020 10:44 Ответить
Ну, подарят, а толку то?! оно наверно читать не умеет. а если прочтет - то не поймет. а если поймет - то не так. а если и так - то оно устало и вообще уже рабочий день окончен,ему надо в семью, к Мендель...
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20.08.2020 10:48 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 1712
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20.08.2020 11:01 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 6162
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20.08.2020 11:02 Ответить
Особенно когда это строится за деньги местных бюджетов, к которым он не имеет никакого отношения. И которые он тупо ободрал перед этим.
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20.08.2020 10:54 Ответить
Да, децентрализация была одним из главных достижений Пороха. Города и поселки стали преображаться в лучшую сторону. Пришли зеленые рукожопы и все куда-то делось. В том числе и денежные средства во ВСЕХ бюджетах!
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20.08.2020 13:31 Ответить
хотьбы пожара там не было с его рабочей пестеткой...
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20.08.2020 10:46 Ответить
Ваву возят как ручную обезьянку, людям показывают на рынках, те угощают бананами
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20.08.2020 10:46 Ответить
А что, если на Большой стройке на Ослика упадет большая плита?!
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20.08.2020 10:46 Ответить
тогда в Украине будет еще один государственный праздник.
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20.08.2020 10:48 Ответить
Ты артист с безработными поговори,расскажи как создаёшь рабочие места,объясни почему экономика падает,а твои шмыргалята и гетьмановичи повышают налог на зарплату.
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20.08.2020 10:47 Ответить
33 нещастя припхалось на Херсонщину. Рятуйся хто може.
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20.08.2020 10:48 Ответить
нє большой стройкі, а большого распіла.
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20.08.2020 10:48 Ответить
Ну какие нахрен БОЛЬШИЕ стройки, если денег нету? Большие стройки в Китае, в Роисси. Нам бы то, что построено, сохранить и может чуток подремонтировать
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20.08.2020 10:54 Ответить
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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20.08.2020 10:56 Ответить
Совок, мля...
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20.08.2020 10:56 Ответить
не простой! с зеленой ручкой и весь в говне, такого же цвета!
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20.08.2020 11:23 Ответить
Какая может быть стратегия развития региона, если НЕТ программы правительства !?
Короче, начали строить дом, но генплан района не утверждён....
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20.08.2020 10:58 Ответить
Таки від Петруччо залишилося дофіга стрічок та ножиць..
Треба ж якто освоювати, нє??
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20.08.2020 10:59 Ответить
Коли ж це недолуге почне виконувати СВОЇ обов'язки, а не Прем'єра чи Голови ВРУ???
Як порушувати закон - так воно перше в списку, а як його виконувати, то білим днем з прожектором не знайдеш!
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20.08.2020 10:59 Ответить
*****...и снова оно " ознакомится... примет участие в презентации...посетит... пообщается..."(с)
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20.08.2020 11:03 Ответить
Пипець Олешківським піскам та лісу. А воно ж ще в Миколаїв збиралось. Начуваймося...
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20.08.2020 11:04 Ответить
Це замість виконання прямих обов'язків, піаристичні покатушки з огляду та підрахунку надерибанених, з лохів, грошей...
А після поїде у двадцяту відпустку, за рік...
Труженік...
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20.08.2020 11:07 Ответить
Та не мешайте ж вы зебилам кайфовать
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20.08.2020 11:08 Ответить
смотри говнище квартальное, поаккуратнее, не пепереработайся там!
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20.08.2020 11:10 Ответить
Тварь подх.уйловская проявляет бурную деятельность перед Днём Независимости, чтобы 24-го его отсутствие в Киеве выглядело не так позорно)))
Сцикло вонючее, б.лять,... тошнит от этой мрази.
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20.08.2020 11:11 Ответить
На днях появилось сообщение, не привлекшее особого внимания наших СМИ, но несомненно вызвавшее смятение в умах ближайших соратников Зеленского и, даже страшно сказать, в голове самого Великого Бубочки. Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно потребовал срочно предоставить отчёт о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19.
В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.
Ушлые квартальные ребята придумали аферу под названием «Велике Будівництво». Суть ее заключается в том, что наивной публике объявляют о начале грандиозной программы всеохватывающего дорожного и другого строительства, при этом фактически не строится ничего, или в лучшем случае завершаются объекты с 90-процентной степенью готовности, построенные предыдущей властью, или укатывается тонкий третий слой асфальта на уже почти готовые дороги. Для прикрытия и запудриваемы мозгов создана профессиональная программа в виде широкого медийного и телевизионного пиара. Устанавливаются рекламные щиты, вещают подготовленные ораторы, зеленые депутаты рассказывают сказки о сотнях тысяч новых рабочих мест и так далее.
И тут в разгар этого праздника приходит запрос МВФ - а где же денежки Фонда и как вы, милые люди, боретесь с пандемией.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2854966241399632&id=100006588527114 Ирина Аниловская (facebook)
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20.08.2020 11:12 Ответить
Там написано с посещением предприятий в Херсоне! А их в этом городе нет ,от слова вообще.Постарался бывший рыгоанал а теперь опэжист сальдо,который этим городом правил 12 лет! Напоследок в 13 году полностью разграбили ХБК.Так что завод палада ,это одно до которых не добрались ,рыги и сепары ,типа сальдо и новинского! Ну скоро по всей видимости доберутся в коалиции с зелеными.Мудрый местный нарид опять выберет бандита сальдо ,и все окончательно станет на свои места.
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20.08.2020 11:23 Ответить
Лучше бы он организовал перекапывание Перекопского перешейка и пуск туда воды из Сиваша с минированием прилегающей территории.
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20.08.2020 11:26 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину: Огляне перебіг спорудження об'єктів "Великого будівництва" і відвідає місцеві підприємства - Цензор.НЕТ 6445
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20.08.2020 11:30 Ответить
Зелені слуги урода пробивають як подати, обіцяну путіну, воду в Крим...
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.08.2020 11:31 Ответить
Трындец Херсону..
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20.08.2020 12:01 Ответить
Образливо. Зеленський так старанно копіює Лукашенка, а той обізвав його ;Какое-то чмо;.
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20.08.2020 12:05 Ответить
Зеленский шляется по стране, как пьяный клоун за кулисами цирка(не я придумал, но эта фраза скоро станет классической). Одна пилит на госдаче, другая не пускает в квартиру. Суровая реальность настала, а ведь еще не осень...
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20.08.2020 12:09 Ответить
Мальчик дурью мается, не знает, чем заняться? Возвращайся в свой цирк, и будет тебе счастье!
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20.08.2020 12:42 Ответить
Про запорізькі недобудовані мости,на фоні яких Зєля вчора рекламував місцевих слуг :
"...Стоит отметить, что эти мосты должны были быть построены на замену другим двум мостам, которые нынче существуют и действуют, но имеют низкую пропускную способность. Мосты соединяют центр города с островом Хортица и самым крупным жилмассивом города (население 120к)

Так вот было решено построить рядом со старыми мостами - два новых, лет 10 назад к ним уже были полностью подведены основные магистрали, построены нужные развязки, эстакады и прочее, в Днепре были сооружены основания для мостовых опор.

Осталось дело "за малым" - провести дорожное полотно по воздуху над водой. По факту, самое сложное из всего процесса. В той части, которая узкая - мало мальски это сделать смогли, да и то, крайне странно. Широкая же часть по сей день осталась полностью не готовой.

И вот, придя к власти, зеленые дебилы, очевидно зная и понимая, что запрос на мосты в Запорожье это прям один из самых важных моментов перед местными выборами - обещает их достроить. Озвучивают сумму - что-то около 13 млрд гривен.

Выделяют из них 1,2 млрд на год и заявляют, что достроят за три года мосты полностью. (Математика у них хромает, но это не страшно). В итоге, подписывают под строительство турков, которые активно принимаются за работу.

Тут стоит отметить, что турки начинают работать на узком участке, где два берега уже были соединены до них, то есть там, где работать проще. Параллельно с этим зеленые клоуны еженедельно летают дроном и пилят всратые видосики про строительство....
Справедливости ради - турки действительно очень активничают, но есть ложка дегтя - в данный момент они строят ту часть мостового комплекса, которая никак не решит проблему тех самых "пробок", которые, кстати, выглядят несерьезно для любого жителя столицы.

И вот сегодня, посещая Запорожье, величайший мировой лидер, разумеется приезжает на великую стройку, где, черт подери, соорудили СЦЕНУ И ДИСКОТЕКУ, чтобы местная быдлота смогла в полной мере возрадоваться.

Конечно же, ********** заявляет, что местная власть не справляется со строительствам и вообще они лохи конченые, ничего не могут и нужно выбирать новые лица уже в местные советы. Из кого состоят эти новые лица, уточнять, думаю, вам не нужно.

Тред возник ибо накипело и ИМХО развернутая стройка мостов в Запорожье - ничто иное, как гречка перед местными выборами....

К слову, хочу добавить, как человек, который ездит по старым мостам по три-четыре раза в день - не могу сказать, что получаю какой-то запредельный дискомфорт. Да, мосты нужны - но не в таком ключе и не при безумных дырах в бюджете страны."https://twitter.com/iddqdenko/status/1296053137225252864
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20.08.2020 13:49 Ответить
Це не робочі поїздки в зеленського, а агітаційні передвиборчі за державний кошт.
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20.08.2020 20:48 Ответить
 
 