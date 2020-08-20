Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину: Осмотрит ход строительства объектов "Большой стройки" и посетит местные предприятия

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.

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