За сутки в ВСУ выявили 42 новых случая COVID-19, всего болеют 458 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 20 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 485 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровел 831 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 195 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор медицинского пункта воинской части Львовской области - 1 военнослужащий и Славутская ЦРБ - 2 военнослужащих). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 33 человека (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 14 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Днепропетровская область - 2 военнослужащих, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Черниговская область - 1 работник ВС Украины и Винницкая - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.