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"Голос" распадается на части, надо предложить людям, кому отдать голоса", - "слуга народа" Юраш

Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил, что поддержка партии "Голос" на Львовщине снизилась, поэтому "СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, на какой результат на Львовщине рассчитывает "Слуга народа".

"Во Львове очень интересная ситуация была. Во Львове на парламентских выборах первое место получила партия "Голос", второе место - мы, третье место - Порошенко из "ЕС". Это очень интересный критерий к той ситуации, которую имеем сейчас. По всем опросам, "Голос" распадается на части - много причин, но тем не менее. Соответственно, люди, которые поддерживали "Голос" и другие люди на Львовщине думают, что делать со своими голосами. Наше дело - что-то предлагать в смысле конкретной работы, а не просто быть оппозицией всем и вся, как другие. Это нужно, чтобы установить с избирателем четкий контакт, получить запросы и предложить им людей, которые могут эти запросы выполнять", - сказал нардеп.

Отвечая на замечание о том, что на Львовщине избиратель патриотически ориентированный, и вряд ли "Слуга народа" сможет получить лучший результат, чем, например, "Европейская солидарность", Юраш сказал:

"Посмотрим. Выборы - штука очень активная, и Львов очень богат партиями. У нас есть не только "Голос", но и другие силы местного уровня. Что они сделают на выборах, я не знаю. Просто не забывайте, что к Порошенко еще есть отторжение на Львовщине из-за его деяний за всю долгую карьеру. Я бы не сказал, что там его страшно любят. Поэтому он на парламентских выборах и не взял первое место. Поэтому я бы не сказал, что "ЕС" - то есть прямо-таки единственная партия, которая имеет шанс на Львовщине".

Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.

"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юраш об обращении партии к властям Беларуси из-за действий силовиков: "такие заявления являются чем-то очень странным"

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2640) Юраш Святослав (17) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+21
"Люді, коториє думают" ні в якому разі не стануть голосувати за ваших скоморохів.
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20.08.2020 11:20 Ответить
+18
"СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы

Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
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20.08.2020 11:22 Ответить
+8
Снимите видосик . Это все на что вы способны
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: По всем опросам, "Голос" распадается на части, наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса - Цензор.НЕТ 5446
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20.08.2020 11:19 Ответить
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Снимите видосик . Это все на что вы способны
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: По всем опросам, "Голос" распадается на части, наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса - Цензор.НЕТ 5446
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20.08.2020 11:19 Ответить
"..у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше.."

наитупейшая отмазка у слуг урода... точно так же можно к себе взять самого медведчука и отмазываться "да, он у нас, но зато у нас его голоса!"
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20.08.2020 12:19 Ответить
"Люді, коториє думают" ні в якому разі не стануть голосувати за ваших скоморохів.
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20.08.2020 11:20 Ответить
))) мне тоже как " хозяину " такие слуги в пуп не уперлись
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20.08.2020 14:01 Ответить
"СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы

Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
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20.08.2020 11:22 Ответить
Какая же лживая, постмодернистская тварь этот юраш. Вчитайтесь внимательно в эти слова:

Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.
"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но через него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.Источник: https://censor.net/n3214873
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20.08.2020 11:42 Ответить
Ага, петики, не понравилось? То ли еще будет, лузеры!
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20.08.2020 11:48 Ответить
кацапо-зебилы даже не поняли, что слуги урода согласны взять к себе ЛЮБОЕ отребье с "мышлением" из жопоблока (типа бужанского) - ради голосов))
Впрочем, зебилы-слуги урода никогда и не скрывали своей проросийской суЧности, на чем постоянно и зашквариваются - теряя голоса и рейтинги))
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20.08.2020 12:25 Ответить
то ли еще будет, лохи слуг урода(с)
"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси - Цензор.НЕТ 4679
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20.08.2020 12:27 Ответить
Два политических трупика соревнуются...
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20.08.2020 11:24 Ответить
Пока "Голос" выигрывает у ЕС, кто мертвей. Но все может измениться!
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20.08.2020 11:49 Ответить
Зе кубик херов!!!
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20.08.2020 11:28 Ответить
"к Порошенко еще есть отторжение на Львовщине из-за его деяний за всю долгую карьеру" Источник: https://censor.net/n3214873

Але те "відторгнення" вже значно менше, ніж до вашої шобли всього за рік. Думай...Те... Якщо є чим...
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20.08.2020 11:29 Ответить
Твари, им нечего показать избирателям, они просрали всё что только можно, и им ничего не остаётся, кроме как лить потоки лжи на противников в надежде опять развести людей. Из-за его деяний за всю долгую карьеру... У меня отношение к Порошенко не однозначно-восторженное, но эта гадина (юраш), ещё смеет заикаться о его (Порошенко) "деяниях", типа в негативном смысле, когда он сделал то, чего не делал ни один през до него, в то время как их гнусная постмодернистская солянка (СН) из врагов Украины и другого всякого разнообразного отребъя, только просирала и разваливала.
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20.08.2020 11:51 Ответить
Шото много этой рожи сегодня.
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20.08.2020 11:30 Ответить
Чтошь... начался предвыборный развод лохов. В принципе уже понятно как они будут за себя агитировать: также как и во время президентской и парламентской компании будут лить грязь на Пороха и команду. Им (СН) нечего показать положительного для украинцев (не малоросов): результат их "деятельности" только развал всего, даже трудно пальцем тыкнуть чего они не развалили, до чего ручонками могли дотянуться. Так что нужно ждать нарастающего до истерики потока говна на Пороха и ЕС. Другого противника у этой всей шоблы (голос, бют, гриценко, свобода, сн, нац корпус и тд и тд) нету.
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20.08.2020 11:58 Ответить
Не знаю, что с Голосом, но вижу, что распадается СН, причем по нарастающей, и в основном по вине комуняки Зе и его комуняцкого окружения.
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20.08.2020 11:32 Ответить
В основному тому,що набрали різного сміття..Включно з Юрашем..
Втім,не лише вони...

"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси - Цензор.НЕТ 6181
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20.08.2020 11:49 Ответить
Интервью с этим зеленосраким больше похоже на популизацию ЛГБТ...в плохом смысле этого слова
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20.08.2020 11:33 Ответить
"наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса"
если люди думают, то вам вообще нечего им предложить!
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20.08.2020 11:34 Ответить
Естественно. Потому он и не говорит о реальных достижениях (да и откуда у этой банды достижения!!!???) Гадёныш говорит о том как они будут разводить, задуривать голову, лгать и охмурять лохов.
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20.08.2020 12:01 Ответить
це вн на Львівщині курирує своїх слуг уродів?
Ну, і не хай...
Ним і Садовий не подавиться.
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20.08.2020 11:36 Ответить
Пошліть дурня Богу молитися, то й лоба розсадить.
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20.08.2020 11:48 Ответить
Напьорсточники від "слуги урода" працюють над тим ,як ще раз "кинути" львівян.
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20.08.2020 11:40 Ответить
Вы хотите адекватных людей в раде или нет? Зачем заниматься таким антипиаром Голоса?
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20.08.2020 11:42 Ответить
Хлопчина зовсім з глузду з'їхав. Яка підтримка СН? Хто за вас дегенератів буде голосувати? Хіба повні дегенерати..
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20.08.2020 11:44 Ответить
ну вот и посмотрим... я бы не был слишком оптимистичен
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20.08.2020 12:02 Ответить
"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси

шило на мило ? )))
ПЄтя теждумає,що голоси відійдуть представникам його партії .. )))
і Юлєчка на щось надіється..
І навіть Самопоміч з ще кількома "клонами" від Садового(наприклад "Галицька партія")

але це вибори місцеві..
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20.08.2020 11:45 Ответить
Шмирував би цей мажор в нічний клюб чи на якийсь інший бидлодром. Там від нього буде менше шкоди.
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20.08.2020 11:46 Ответить
Вакарчук, как кстати и Лыжычко, долгое время вертелись на коломойском канале 1+1, были судями на программе ГОЛОС КРАЇНЫ... Возможно и название партии "скреативили" из этой программы.... Так что однозначно, эта партия и ее лидер - КОНСЕРВЫ КОЛОМОЙШМАНА...

Кстати, где ЛЫЖЫЧКО? Где эта ФУРИЯ МАЙДАНА? Почему не критикует власть Зелинскиго за излишнюю проросийскость из АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ КУРС?
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20.08.2020 11:52 Ответить
Як раз ті люди,що вміють думати,в жодному разі не віддадуть голос за зекоМанду!
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20.08.2020 12:17 Ответить
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: Наше дело - предложить по 1кг гречки и 33 грн людям , которые думают, кому отдать свои голоса
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20.08.2020 12:20 Ответить
Безальтернативно - голосовать только за партию Зельца. Все должны погрузиться в зеленое лайно по макушку. Может быть только в этом случае они поймут что это такое.
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20.08.2020 12:21 Ответить
В тему: https://golos.ua/i/768770 Рейтинг партии «Слуга народа» снижается и в сравнении с персональным рейтингом Президента Украины В.Зеленского выглядит хуже. Таким образом, партия уже не так эффективно выполняет возложенную на нее задачу поддержки рейтинга Президента. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.
«На данный момент есть некоторые различия между рейтингом Зеленского и рейтингом партии «Слуга народа» (СН). Рейтинг СН ниже, чем персональный рейтинг В.Зеленского. И я придерживаюсь мнения, что фракция партии «Слуга народа» создавалась Зеленским для поддержки его рейтинга», - сказал политолог.
А.Якубин при этом выразил мнение, что снижение рейтинга СН заставляет Зеленского иначе оценивать работу партии. Сейчас для Президента крайне важно сохранить рейтинг поддержки избирателей. Если СН будет негативно влиять на этот показатель, Президент задумается о досрочном роспуске ВРУ.
«Если говорить о факторе досрочных выборов в Раду, я думаю, что тут ключевой аспект темы в том, будет ли считать сам Зеленский, что спасение его рейтинга будет зависеть от перезагрузки власти. Мне кажется, что такой вариант исключать нельзя. Потому для Зеленского его рейтинг поддержки очень важен, учитывая его бэкграунд человека, который пришел в политику из сферы шоу-бизнеса, и который слушал аплодисменты и привык к восхищению публики… я не думаю, что Зеленский хотел бы завершить свой президентский срок рейтингом 10%.
Зеленский на постсоветском пространстве - уникальное явление в политике: он получил свою должность благодаря поддержке избирателей, придя в политику из шоу-бизнеса, а не благодаря бюрократическому опыту работы. Он вообще не занимался политикой до момента президентской предвыборной кампании в 2019 году, поэтому, я считаю, этот рейтинг поддержки для него сверхважен», - сказал аналитик.

Якщо вже кловано-зебільний політолог Якубін заявляє, що слугам уродів і самому кловану херово з рейтингами - то воно так і є насправді...
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20.08.2020 12:38 Ответить
"...На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас..."

Одним словом партія "Слуга народу" це так ніби в одну бочку накидали: меду, гівна, цибулі, газету і чиїсь труси. А потім кажуть народу: " ви ложкою гівно відгрібайте, а мед їжте"
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20.08.2020 12:41 Ответить
А на Харківщині Бужанський каже: ну так, у нас в партії є і Юраш зі Львівщини, це ж тільки для того, щоб зібрати там голоси, ну і для разнообразія.
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20.08.2020 13:03 Ответить
Слугу народа хвилює рейтинг Голосу? Ну-ну, почнеться люта свара чихуашки з йорком за говяжий масол.
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20.08.2020 13:12 Ответить
Это "разнообразие" превратило (можно сказать с рождения) партию "Слуга народа" в болото, а мозги "членов" этой партии в кисель. Цель любой действительно проукраинской партии должна быть одна -создание украинского национального государства и его быстрое развитие, на базе украинских ценностей во всем их многообразии. Если не ставить такой цели, то встает вопрос о смысле существование этой партии.
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20.08.2020 13:14 Ответить
Да ваша банда "слуга руssне" и в подметки Голосу не годитесь.
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20.08.2020 13:58 Ответить
"Голос" розпадається на частини, треба запропонувати людям, кому віддати голоси ", - "слуга народу" Юраш - Цензор.НЕТ 2862
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20.08.2020 16:58 Ответить
Слуги помітили ще рік тому, що розрахунок на політичний ідіотизм українців дає гарні виборчі результати. І за рік народ не порозумнішав. Тому і діють відповідно.
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20.08.2020 20:46 Ответить
 
 