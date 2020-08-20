"Голос" распадается на части, надо предложить людям, кому отдать голоса", - "слуга народа" Юраш
Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил, что поддержка партии "Голос" на Львовщине снизилась, поэтому "СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, на какой результат на Львовщине рассчитывает "Слуга народа".
"Во Львове очень интересная ситуация была. Во Львове на парламентских выборах первое место получила партия "Голос", второе место - мы, третье место - Порошенко из "ЕС". Это очень интересный критерий к той ситуации, которую имеем сейчас. По всем опросам, "Голос" распадается на части - много причин, но тем не менее. Соответственно, люди, которые поддерживали "Голос" и другие люди на Львовщине думают, что делать со своими голосами. Наше дело - что-то предлагать в смысле конкретной работы, а не просто быть оппозицией всем и вся, как другие. Это нужно, чтобы установить с избирателем четкий контакт, получить запросы и предложить им людей, которые могут эти запросы выполнять", - сказал нардеп.
Отвечая на замечание о том, что на Львовщине избиратель патриотически ориентированный, и вряд ли "Слуга народа" сможет получить лучший результат, чем, например, "Европейская солидарность", Юраш сказал:
"Посмотрим. Выборы - штука очень активная, и Львов очень богат партиями. У нас есть не только "Голос", но и другие силы местного уровня. Что они сделают на выборах, я не знаю. Просто не забывайте, что к Порошенко еще есть отторжение на Львовщине из-за его деяний за всю долгую карьеру. Я бы не сказал, что там его страшно любят. Поэтому он на парламентских выборах и не взял первое место. Поэтому я бы не сказал, что "ЕС" - то есть прямо-таки единственная партия, которая имеет шанс на Львовщине".
Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.
"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.
Полную версию интервью читайте здесь.
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наитупейшая отмазка у слуг урода... точно так же можно к себе взять самого медведчука и отмазываться "да, он у нас, но зато у нас его голоса!"
Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.
"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но через него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.Источник: https://censor.net/n3214873
Впрочем, зебилы-слуги урода никогда и не скрывали своей проросийской суЧности, на чем постоянно и зашквариваются - теряя голоса и рейтинги))
Але те "відторгнення" вже значно менше, ніж до вашої шобли всього за рік. Думай...Те... Якщо є чим...
Втім,не лише вони...
если люди думают, то вам вообще нечего им предложить!
Ну, і не хай...
Ним і Садовий не подавиться.
шило на мило ? )))
ПЄтя теждумає,що голоси відійдуть представникам його партії .. )))
і Юлєчка на щось надіється..
І навіть Самопоміч з ще кількома "клонами" від Садового(наприклад "Галицька партія")
але це вибори місцеві..
Кстати, где ЛЫЖЫЧКО? Где эта ФУРИЯ МАЙДАНА? Почему не критикует власть Зелинскиго за излишнюю проросийскость из АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ КУРС?
«На данный момент есть некоторые различия между рейтингом Зеленского и рейтингом партии «Слуга народа» (СН). Рейтинг СН ниже, чем персональный рейтинг В.Зеленского. И я придерживаюсь мнения, что фракция партии «Слуга народа» создавалась Зеленским для поддержки его рейтинга», - сказал политолог.
А.Якубин при этом выразил мнение, что снижение рейтинга СН заставляет Зеленского иначе оценивать работу партии. Сейчас для Президента крайне важно сохранить рейтинг поддержки избирателей. Если СН будет негативно влиять на этот показатель, Президент задумается о досрочном роспуске ВРУ.
«Если говорить о факторе досрочных выборов в Раду, я думаю, что тут ключевой аспект темы в том, будет ли считать сам Зеленский, что спасение его рейтинга будет зависеть от перезагрузки власти. Мне кажется, что такой вариант исключать нельзя. Потому для Зеленского его рейтинг поддержки очень важен, учитывая его бэкграунд человека, который пришел в политику из сферы шоу-бизнеса, и который слушал аплодисменты и привык к восхищению публики… я не думаю, что Зеленский хотел бы завершить свой президентский срок рейтингом 10%.
Зеленский на постсоветском пространстве - уникальное явление в политике: он получил свою должность благодаря поддержке избирателей, придя в политику из шоу-бизнеса, а не благодаря бюрократическому опыту работы. Он вообще не занимался политикой до момента президентской предвыборной кампании в 2019 году, поэтому, я считаю, этот рейтинг поддержки для него сверхважен», - сказал аналитик.
Якщо вже кловано-зебільний політолог Якубін заявляє, що слугам уродів і самому кловану херово з рейтингами - то воно так і є насправді...
Одним словом партія "Слуга народу" це так ніби в одну бочку накидали: меду, гівна, цибулі, газету і чиїсь труси. А потім кажуть народу: " ви ложкою гівно відгрібайте, а мед їжте"