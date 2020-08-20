"Голос" распадается на части, надо предложить людям, кому отдать голоса", - "слуга народа" Юраш

Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил, что поддержка партии "Голос" на Львовщине снизилась, поэтому "СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, на какой результат на Львовщине рассчитывает "Слуга народа".

"Во Львове очень интересная ситуация была. Во Львове на парламентских выборах первое место получила партия "Голос", второе место - мы, третье место - Порошенко из "ЕС". Это очень интересный критерий к той ситуации, которую имеем сейчас. По всем опросам, "Голос" распадается на части - много причин, но тем не менее. Соответственно, люди, которые поддерживали "Голос" и другие люди на Львовщине думают, что делать со своими голосами. Наше дело - что-то предлагать в смысле конкретной работы, а не просто быть оппозицией всем и вся, как другие. Это нужно, чтобы установить с избирателем четкий контакт, получить запросы и предложить им людей, которые могут эти запросы выполнять", - сказал нардеп.

Отвечая на замечание о том, что на Львовщине избиратель патриотически ориентированный, и вряд ли "Слуга народа" сможет получить лучший результат, чем, например, "Европейская солидарность", Юраш сказал:

"Посмотрим. Выборы - штука очень активная, и Львов очень богат партиями. У нас есть не только "Голос", но и другие силы местного уровня. Что они сделают на выборах, я не знаю. Просто не забывайте, что к Порошенко еще есть отторжение на Львовщине из-за его деяний за всю долгую карьеру. Я бы не сказал, что там его страшно любят. Поэтому он на парламентских выборах и не взял первое место. Поэтому я бы не сказал, что "ЕС" - то есть прямо-таки единственная партия, которая имеет шанс на Львовщине".

Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.

"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.

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