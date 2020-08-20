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Новости Коронавирус и карантин
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Новый учебный год в Киеве начнется 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", - Кличко

Новый учебный год в Киеве начнется 1 сентября в

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения, а дальше все будет зависеть от организованности и сплоченности жителей города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом мэр Киева сообщил в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции г. Киева в четверг.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что новый учебный год в столице будет начат 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", а дальше, по словам Кличко, все будет зависеть от организованности и сплоченности жителей города.

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Напомним, на сегодняшний день в столице зарегистрировано 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки вирус выявили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. 

карантин (16729) Киев (25829) Кличко Виталий (4663) школа (3026) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Виталя, ну ты гигант слова конечно)
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20.08.2020 11:35 Ответить
Це буде катастрофа, всі захворіють! Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію всіх хто входить в приміщення навчальних закладів - педагогів, прибиральниць, охоронців, комунальників і звичайно всіх учнів та студентів. Всі мають отримувати медичний сертифікат здоров'я, здаючи тести на коронавірус, туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і кожні 15 діб перездавати ПЛР тест на коронавірус.
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20.08.2020 12:04 Ответить
А как же супер пупер смертельный вирус? Что дошло за пол года наконец-то, что вы перепуганые олени и ваш карантин - провал?
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20.08.2020 11:36 Ответить
Среди твоих знакомых есть люди, которые умерли от голода во время карантина?
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20.08.2020 11:53 Ответить
Цензор, напиши шо там у бульбаросов. Как там борьба лайт ваты с тараканом?
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20.08.2020 11:37 Ответить
Всё нормально.
Вата душит таракана, а таракан вату.
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20.08.2020 11:39 Ответить
А там все тихо сегодня, у протестов отдых до воскресенья.))
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20.08.2020 11:41 Ответить
Виталий, уточните, чтобы было ещё понятнее.
Новый учебный год в Киеве начнется 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", - Кличко - Цензор.НЕТ 5988
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20.08.2020 11:38 Ответить
"Гигант мысли, пасынок украинской демократии, боксЭр.." ( хотел добавить еще модное сейчас " корабельная сосна", но не скорее дуб, в смысле пень дуба.)
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20.08.2020 11:46 Ответить
 
 