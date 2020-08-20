Новый учебный год в Киеве начнется 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения, а дальше все будет зависеть от организованности и сплоченности жителей города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом мэр Киева сообщил в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции г. Киева в четверг.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что новый учебный год в столице будет начат 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", а дальше, по словам Кличко, все будет зависеть от организованности и сплоченности жителей города.

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Напомним, на сегодняшний день в столице зарегистрировано 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки вирус выявили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян.