"Слуга народа" Юраш о назначении Татарова в ОП: Я не делал ни марша, ни демарша по этому поводу, спрошу, чем он так отличился

Нардеп "Слуги народ" Святослав Юраш прокомментировал назначение в Офис президента люстрированого чиновника из органов МВД времен Януковича Олега Татарова.

Об этом говорится в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, почему он, как участник Майдана, не сделал демарша из-за такого назначения, Юраш отметил:

"Я не делал ни марша, ни демарша по истории с Татаровым. Об этой новости узнал во Львове. Единственная наша задача в парламенте - это назначать людей в Кабмине. Людей в Офис президента мы не назначаем. Но, как буду видеться с людьми из ОП - а я с ними вижусь регулярно - я обязательно спрошу, что происходит с Татаровым. Почему его назначили вообще, чем он так отличился, чем он такой особенный, такой нужен. Если эта позиция будет аргументирована, я объясню избирателям", - сказал Юраш.

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