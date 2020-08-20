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"Слуга народа" Юраш о назначении Татарова в ОП: Я не делал ни марша, ни демарша по этому поводу, спрошу, чем он так отличился

Нардеп "Слуги народ" Святослав Юраш прокомментировал назначение в Офис президента люстрированого чиновника из органов МВД времен Януковича Олега Татарова.

Об этом говорится в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, почему он, как участник Майдана, не сделал демарша из-за такого назначения, Юраш отметил:

"Я не делал ни марша, ни демарша по истории с Татаровым. Об этой новости узнал во Львове. Единственная наша задача в парламенте - это назначать людей в Кабмине. Людей в Офис президента мы не назначаем. Но, как буду видеться с людьми из ОП - а я с ними вижусь регулярно - я обязательно спрошу, что происходит с Татаровым. Почему его назначили вообще, чем он так отличился, чем он такой особенный, такой нужен. Если эта позиция будет аргументирована, я объясню избирателям", - сказал Юраш.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: По всем опросам, "Голос" распадается на части, наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса

Автор: 

Слуга народа (2640) Татаров Олег (369) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+11
Скоро вся зекоманда поедет собирать половина в Польше клубнику а вторая половина на рассии клюкву.
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20.08.2020 11:46 Ответить
+11
юраш - типичное зеленое гуано: ни да - ни нет, ни нашим - ни вашим, не марша-ни демарша...типичная полуватная (потому что ни ватный-ни не ватный) амеба имени зе... мерзость, короче!
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20.08.2020 11:56 Ответить
+9
пздц, він не знає, хто такий татараф, і що цей шмат лайна робив при владі під час Майдану?!!
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20.08.2020 11:43 Ответить
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Боится потерять мандат. Без зе-команды - он никто, и придётся ехать в Польшу собирать клубнику.
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20.08.2020 11:40 Ответить
Скоро вся зекоманда поедет собирать половина в Польше клубнику а вторая половина на рассии клюкву.
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20.08.2020 11:46 Ответить
Слуги народа знают свой реальный рейтинг вот и примазываются к разным политсилам потому что оставаться в СН это политическая смерть как минимум!
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20.08.2020 11:40 Ответить
пздц, він не знає, хто такий татараф, і що цей шмат лайна робив при владі під час Майдану?!!
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20.08.2020 11:43 Ответить
якраз він не був при владі. Це його батько був зам.глави АП.
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20.08.2020 12:06 Ответить
ти Ви шо?! А хто був заступником міністра МВС захарченка? Хто очолював слідче управління?
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20.08.2020 12:38 Ответить
а я подумав, за малого Юраша йшла мова "що цей шмат лайна робив при владі"...
Соррі.
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20.08.2020 14:02 Ответить
Черговий "слуга" показав , що він просто безпринципний пристосуванець. Ну добре хоч не відверта вата, як інші , хоча ще не вечір.
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20.08.2020 11:46 Ответить
Це замаскована вата.
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20.08.2020 14:14 Ответить
В Сн "нові обличчя"---просто нові пристосуванці,шахраї і пройдисвіти. А ВИ ЗЕБІЛИ ПЯТЬ РОКІВ БРЕХАЛИ НА ПОРОШЕНКО--то вам подобаються такі мерзоти?
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20.08.2020 11:51 Ответить
Цензор рекламує зелених клоунів?
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20.08.2020 11:52 Ответить
Цей випердок тільки свого батька позорить. Краще б сиділо вже і не тявкало.
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20.08.2020 11:52 Ответить
через нього батька не взяли в список ЄС
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20.08.2020 12:05 Ответить
це той бевзь котрого з вавилону поперли
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20.08.2020 12:26 Ответить
юраш - типичное зеленое гуано: ни да - ни нет, ни нашим - ни вашим, не марша-ни демарша...типичная полуватная (потому что ни ватный-ни не ватный) амеба имени зе... мерзость, короче!
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20.08.2020 11:56 Ответить
Ні риба ні м'ясо - шмарклі.
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20.08.2020 12:08 Ответить
Рогуль продажний.
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20.08.2020 14:12 Ответить
гнида
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20.08.2020 12:04 Ответить
Гомік.
Справжній.
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20.08.2020 12:04 Ответить
А если эта позиция останется без аргументов Юраш просто промолчит дальше ?
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20.08.2020 12:10 Ответить
До цього ранку я навіть не знав що таке Юраш, завтра я мабуть і не пригадаю чи бачив оце раніше. Так що, до сраки.
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20.08.2020 12:16 Ответить
гнида каломойського
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20.08.2020 12:11 Ответить
Слуга народа" Юраш о своей работе депутатом: Я не делалаю ни марша, ни демарша-
Платите деньги за мой голос-буду голосоватьза тех кто больше даст зелени.
Поэтому то я в партии лубителей Зе-лени наличкой
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20.08.2020 12:15 Ответить
Чем-чем..черный пояс по "петтингу"..))
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20.08.2020 12:15 Ответить
Це в Цензора сезон відпусток закінчився, мабуть разом десь на курортах підвисали...
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20.08.2020 12:24 Ответить
Цілком можливо.
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20.08.2020 12:45 Ответить
З якого дива цей мажор аж так заметушився?
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20.08.2020 12:17 Ответить
Зараз цей Юраш прочитає коменти про себе і зі штабу зебільних "слуг" буде навала партійних "прибічників"
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20.08.2020 12:23 Ответить
Це львівське чувирло, яке до речі, було на Євромайдані, вже остаточно показало, що за бабло продасть мати рідну, що воно і зробило, коли назвало закон ро мову "батогом"!
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20.08.2020 12:26 Ответить
Его назначили по личной просьбе левочкина !
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20.08.2020 12:48 Ответить
Повія. Ти. Юраш.
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20.08.2020 12:53 Ответить
Так лагідно - повія... Покруч він, а не повія!
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20.08.2020 13:09 Ответить
Ну нет в слугах урода ни одного порядочного человека... Или такое нитонисё дерьмо без своего мнения , или отмороженная на всю голову вата... А тут столько возмущения, как будто все это только что узнали...
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20.08.2020 13:13 Ответить
Чем отличился? Да все просто, украинофобией и любовью к "русскому миру", все остальное вторично.
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20.08.2020 13:18 Ответить
Татаров враг Украины, а именно такие сейчас нужны агенту Козырю.
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20.08.2020 13:52 Ответить
Зебілам рота краще не відкривати.
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20.08.2020 14:10 Ответить
"...я обязательно спрошу..." - це буде дуже мужній вчинок!
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20.08.2020 15:04 Ответить
 
 