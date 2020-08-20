Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии. В условиях борьбы с CОVID-19 злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски.
Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. гривен - первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам Командования Медицинских сил.
Задержали организаторов сделки при передаче заключительной части отката - 600 тыс. гривен.
Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства Командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.
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Ведь фактически этот предприниматель разваливает стройные ряды медсил! - дискридитируя ВСУ.
Они уже должны быть с надписями черного цвета! Ведь это очень важно...
А да, и шевроны срочно поменять местами.
А вы говорите война!
Короче частник откатил местечковый и всю дивизию заставили КУПИТЬ новый шеврон, тогда еще за 5 грн...а год был 98...сколько это в перерасчете на сегодня???? ...
Тех кто не пришил лупанули 10-15% за "неподготовка к строевому смотру"...
Как просто...