Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии. В условиях борьбы с CОVID-19 злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски.

Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. гривен - первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам Командования Медицинских сил.

Задержали организаторов сделки при передаче заключительной части отката - 600 тыс. гривен.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства Командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.

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