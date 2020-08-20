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Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии. В условиях борьбы с CОVID-19 злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски.

Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. гривен - первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам Командования Медицинских сил.

Задержали организаторов сделки при передаче заключительной части отката - 600 тыс. гривен.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства Командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.

Также читайте: МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 01
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 02
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 03
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 04
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 05
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 06
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 07
Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ 08

Автор: 

армия (8490) взятка (6143) карантин (16729) СБУ (19838) ВСУ (6526) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+9
Починається з пологового будинку і закінчується на цвинтарі !!!))
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20.08.2020 12:58
+7
"Прозоро " говорите сделали ? ню ню ....
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20.08.2020 12:39
+7
Корупція в Україні всеосяжна !! 100% інвазія України гельмінтами корупціі !!)))
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20.08.2020 12:40
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за такі взяткі не садять відпустять "коновалів - начальнічков" на поруки с ізьпітатєльним сроком
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20.08.2020 12:17 Ответить
Хомчак організовує цю корупцію. Це за підтримки Хомчака беруть хабарі відповідальні військові чиновники! Хомчака звільнити і віддати під трибунал!
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20.08.2020 14:32 Ответить
Да,COVID еще много времени не кончится.
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20.08.2020 12:19 Ответить
Ну і??? Імітація бурхливої діяльності триває !! Результат 0 цілих йух десятих !!))
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20.08.2020 12:20 Ответить
А потом,скажут бойцу..- мы тебя обеспечили,а ты маску проспал..Чиновники,на всех уровнях..Я сомневаюсь,что головнокомандувачь не в курсе!!!!С..ка,и сколько эти уроды ещё служить безнаказанно будут?Начиная с тыловой службы,заканчивая мед...
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20.08.2020 12:30 Ответить
За кожен рік служби в інтендантах -рік на нарах і не помилишся !!!
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20.08.2020 12:35 Ответить
Лучше расстрелять с конфискацией. Чтоб неповадно было
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20.08.2020 12:50 Ответить
7 років розстрілу, тричі на добу !!))
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20.08.2020 13:05 Ответить
у нас нет гос предприятий которые шьют маски? Там же всё элементарно, за пур закупок всё отобьётся. Забыл Эпицентр. Надо ещё антисептики купить
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20.08.2020 12:36 Ответить
Не погано живуть в Медичних силах!! Треба ще Начальників госпіталів потрусити!! Там теж потоком ідуть різні афери на мільйони гривень!!
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20.08.2020 12:36 Ответить
Корупція в Україні всеосяжна !! 100% інвазія України гельмінтами корупціі !!)))
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20.08.2020 12:40 Ответить
коррупция починається з дитсадочків, де нянєчкі просять принести їм миючий засіб. Зі шкіл, де вчителі просять батьків відремонтувати клас. Все починається з низу
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20.08.2020 12:56 Ответить
Починається з пологового будинку і закінчується на цвинтарі !!!))
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20.08.2020 12:58 Ответить
Отпустят под залог и на этом все закончится.
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20.08.2020 12:38 Ответить
"Прозоро " говорите сделали ? ню ню ....
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20.08.2020 12:39 Ответить
Почему бы не ввести в обиход для армейских взяточников термин "Свинарчуки" аналог термину гопников Титушки?
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20.08.2020 12:44 Ответить
Потому, что Свинарчуки оказалось на благо страны работали, а потом в стране коррупции не стало. Только некоторые еше насадить выдаюшемуся гослидеру наровят!
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20.08.2020 12:58 Ответить
Краще і актуальніше зеленьчуки.
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20.08.2020 13:10 Ответить
Интересно, сайт Миротворец по аналогии с инсторией Бигуса, не хочет разместить инфу о частном предпринимателе обратившимся в СБУ в связи с вымогательством взятки?
Ведь фактически этот предприниматель разваливает стройные ряды медсил! - дискридитируя ВСУ.
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20.08.2020 12:48 Ответить
Там где взятки, бабло, наличка - там наше "доблестное" СБУ. Не шпионов же русских ловить, в самом деле. Это сложно, нудно, не интересно и главное - не денежно. Русского шпиона его как обилетишь? Никак.
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20.08.2020 12:48 Ответить
Поймают, подержат, пофоткают, видосик запилят и отпустят...
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20.08.2020 12:52 Ответить
"Так отпустите....плачут дома детки" !!!))
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20.08.2020 13:03 Ответить
А почему не Отложили операцию по задержанию на 2 дня , - Не порядок и кто то должен за это ответить.
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20.08.2020 13:08 Ответить
В нашей армии, во время войны, самое главное это нашивки!
Они уже должны быть с надписями черного цвета! Ведь это очень важно...
А да, и шевроны срочно поменять местами.
А вы говорите война!
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20.08.2020 13:13 Ответить
Знаем знаем..Особенно когда еще были дивизии, а не отдельные бригады..то командир устроил строевой смотр дивизии в воскресенье в 14.00...в новых нашивках дивизии...
Короче частник откатил местечковый и всю дивизию заставили КУПИТЬ новый шеврон, тогда еще за 5 грн...а год был 98...сколько это в перерасчете на сегодня???? ...
Тех кто не пришил лупанули 10-15% за "неподготовка к строевому смотру"...
Как просто...
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20.08.2020 20:38 Ответить
Хакери?😂
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20.08.2020 13:20 Ответить
Одни сдают интересы Украины в переговорах с руssкими, другие воруют у армии, офис президента сливает руssким спецоперацию сбу....................у нас точно украинская власть?
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20.08.2020 13:24 Ответить
Чому дивуватись , маючи 73%-вий лохторат !! Головне проголосувати проти когось , а які будут наслідки ,то справа сьома !!))
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20.08.2020 13:30 Ответить
СБУшникам скрывают лица потому, что они на службе, а взяточникам скрывают лица для того чтобы когда их выпустят их никто не пихал носом в эти фотографии и не говорил, что они взяточники.
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20.08.2020 13:40 Ответить
Хомчаковский Генштаб во всей красе...
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20.08.2020 14:00 Ответить
Вик0рмыши еще педровские
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20.08.2020 14:10 Ответить
а тот кто сразу деньги в банк сдал -и не пострадал)
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20.08.2020 20:20 Ответить
 
 