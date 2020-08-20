Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко

Специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом Алексею Навальному, который был госпитализирован в медучреждение с самолета, сообщил заместитель главврача Больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.

"Диагноз находится в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", - сказал Калиниченко журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом. Но тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - добавил он.

По его словам, у врачей нет уверенности, что причиной состояния здоровья Алексея Навального стало отравление.

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"Никакой уверенности нет, что причиной его состояния (Навального. - Ред.) является отравление. Это может быть, естественно, отравление, оно рассматривается как одна из причин. Тем не менее рассматриваются другие причины состояния, которое может быть такое же острое, такой же клиники. Мы работаем над всеми (диагнозами)", - сказал Калиниченко.

Оппозиционеру Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР.

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Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Томской области инициировало проверку информации о госпитализации Навального после предполагаемого отравления.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сообщил в четверг директор и владелец кофейни.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.

По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска.