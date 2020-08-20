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Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко

Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко

Специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом Алексею Навальному, который был госпитализирован в медучреждение с самолета, сообщил заместитель главврача Больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.

"Диагноз находится в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", - сказал Калиниченко журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом. Но тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - добавил он.

По его словам, у врачей нет уверенности, что причиной состояния здоровья Алексея Навального стало отравление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

"Никакой уверенности нет, что причиной его состояния (Навального. - Ред.) является отравление. Это может быть, естественно, отравление, оно рассматривается как одна из причин. Тем не менее рассматриваются другие причины состояния, которое может быть такое же острое, такой же клиники. Мы работаем над всеми (диагнозами)", - сказал Калиниченко.

Оппозиционеру Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный в коме, врачи не говорят, что им известно, - пресс-секретарь Ярмыш

Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Томской области инициировало проверку информации о госпитализации Навального после предполагаемого отравления.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сообщил в четверг директор и владелец кофейни.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.

По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска.

Автор: 

отравление (1585) россия (96512) Навальный Алексей (856)


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Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко - Цензор.НЕТ 4038
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20.08.2020 12:19 Ответить
+2
как блеял сам анальный бутерброд - леха вокзальный : отраву просто нельзя взять и вернуть ********** отравителям.
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20.08.2020 12:22 Ответить
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Старичок 🤫🤔
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20.08.2020 12:25 Ответить
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Це кінець.
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20.08.2020 12:17 Ответить
Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко - Цензор.НЕТ 4038
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20.08.2020 12:19 Ответить
Задолбал уже, извращенец застегни штаны и отойди от детской площадки.
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20.08.2020 12:22 Ответить
єто американцьі
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20.08.2020 12:18 Ответить
Траванул соперника трона ***** - классика придворных интриг.
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20.08.2020 12:22 Ответить
как блеял сам анальный бутерброд - леха вокзальный : отраву просто нельзя взять и вернуть ********** отравителям.
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20.08.2020 12:22 Ответить
Старичок 🤫🤔
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20.08.2020 12:25 Ответить
"Э,нет,торопиться не надо,торопиться не надо. Это наш гость.Важно вылечить.Важно вернуть обществу полноценного человека. Торопиться не надо!" (с)
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20.08.2020 12:25 Ответить
откуда. этот шедевр?!
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20.08.2020 12:41 Ответить
"Кавказская пленница,или новые приключения Шурика".
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20.08.2020 15:27 Ответить
Вот что значит попустительство этим двум идиотам. Они готовы ради портфеля уничтожить мир и целовать друг друга в жопу.
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20.08.2020 12:26 Ответить
А може стюардеса ведьма,и сглазила его.
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20.08.2020 12:26 Ответить
Кто опозицая(не ГБешная) в России непонятно,зато полно лизоблюдов.Так вчера наТВ дир.100канального неРашов Тудей- фальсификатор №1( президенты 7 крупных стран подтвердили) в мире м.куян ляпнула, что айкю у лидера опозиции Беларусии( кандидат в президенты) -чуть выше чем у орангутана.Т.Е.выше чем у м.куян.(обезьян)
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20.08.2020 12:30 Ответить
мужичок, употребил чаёк-новичок.
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20.08.2020 12:40 Ответить
Ничего страшного, главное что не отравили солдаты НАТО, а ведь могли бы.
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20.08.2020 13:12 Ответить
"Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы" -- в переводе на русский язык - "мы них.я не понимаем".

Ющенко хотя бы забугор успел сбежать, там определили диоксин. А в Омске не успеют даже определить - там полно башировых и петровых, даже командировка не потребуется...
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20.08.2020 13:31 Ответить
 
 