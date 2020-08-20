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Новости
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Антимонопольный комитет открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на сумму около 100 млн грн

Антимонопольный комитет открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на сумму около 100 млн грн

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбудило дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Админколегия Северного межобластного территориального отделения АМКУ (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбудила дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

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В частности, специалисты Отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, в частности при участии ООО "ФОРМА" и ООО "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Отделением в частности установлено давно знакомую совокупность обстоятельств, а именно:

- представление предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;
- совместное использовании IP-адресов для управления счетами,
- не снижение Участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,
- одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с Участниками, представление Участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий

То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмене информацией между указанными компаниями.

Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы.

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Следует отметить, что весной 2020 года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между Генподрядчиком строительства упомянутого моста компанией "Еко-Буд-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств", - рассказал Хмельницкий.

Антимонопольный комитет открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на сумму около 100 млн грн 01
Антимонопольный комитет открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на сумму около 100 млн грн 02

Автор: 

Киев (25829) мост (1034) строительство (2001) Антимонопольный комитет (483) Укрбуд (56) Хмельницкий Алексей (7)


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Топ комментарии
+13
Закипела работа в АМКУ в предверии местных выборов.

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании.



https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii





Против Бени почему-то АМКУ им 95 квартала дела не открывает.
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20.08.2020 12:54 Ответить
+6
Да все куда проще. Начали дерьмом в Кличко кидать перед выборами. Еще много что услышим.
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20.08.2020 13:05 Ответить
+4
Я это и имела в виду, когда писала о местных выборах.
А свои люди Зе в АМКУ помогут мочить Кличко.
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20.08.2020 13:09 Ответить
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Да введите ж наконец воєнно-полевой суд для чинуш!! Карроче -трибунал!!
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20.08.2020 12:50 Ответить
И главной чинуши - Зепрезика!
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20.08.2020 20:19 Ответить
короче моста не будет.
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20.08.2020 12:51 Ответить
Какой сюрприз - сговор на тендере. Кто бы мог подумать? А то, что 90% всех тендеров на вашей кормушке под названием ProZorro - это договорняки, не, не слыхали?
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20.08.2020 12:53 Ответить
Закипела работа в АМКУ в предверии местных выборов.

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании.



https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii





Против Бени почему-то АМКУ им 95 квартала дела не открывает.
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20.08.2020 12:54 Ответить
Да все куда проще. Начали дерьмом в Кличко кидать перед выборами. Еще много что услышим.
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20.08.2020 13:05 Ответить
Я это и имела в виду, когда писала о местных выборах.
А свои люди Зе в АМКУ помогут мочить Кличко.
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20.08.2020 13:09 Ответить
До чего же надоело ощущение, что живешь в выгребной яме.
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20.08.2020 13:24 Ответить
Та что родственница квартала?! Свинарчуки 2.0 реинкарнация. Зелёная погань
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20.08.2020 13:00 Ответить
Веталя не мог.
Это папередныки!
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20.08.2020 13:09 Ответить
дурачок, тебе мало домохозяек в раде чтоль? Еще и в Киев свою зеленую плесень протолкнуть хочешь?
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20.08.2020 13:40 Ответить
Это первая серия ,зедебилов ,перед выборами в Киеве! На сезде зедебилов ,они рассказывали вислюку как понизить рейтинг! Им глубоко нас-ть на мост и Киев главное протолкнуть своего кандидата! Ну а дальше включатся бигусы,ткачи ,шарии и другое продажное отребье ,называющие себя журналистами.
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20.08.2020 13:40 Ответить
Ну и ясен пень, Виталька и его кореш Мыкытась ваще не при делах)))
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20.08.2020 13:59 Ответить
Земляки кияни, не зважайте на всі ці звинувачення перед виборами. Це - випробована передвиборна метода зелених безсоромно обріхувати опонентів, яка ефективно спрацювала рік тому. Не дайте себе обдурити знову.
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20.08.2020 20:01 Ответить
не будет в Киеве моста и подольско-воскресенской линии. ни одного голоса зеко-манде
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20.08.2020 20:17 Ответить
 
 