Антимонопольный комитет открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на сумму около 100 млн грн

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбудило дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Админколегия Северного межобластного территориального отделения АМКУ (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбудила дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

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В частности, специалисты Отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, в частности при участии ООО "ФОРМА" и ООО "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Отделением в частности установлено давно знакомую совокупность обстоятельств, а именно:

- представление предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

- совместное использовании IP-адресов для управления счетами,

- не снижение Участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,

- одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с Участниками, представление Участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий

То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмене информацией между указанными компаниями.

Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы.

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Следует отметить, что весной 2020 года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между Генподрядчиком строительства упомянутого моста компанией "Еко-Буд-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств", - рассказал Хмельницкий.



