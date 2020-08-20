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В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко

В Запорожье от

В "Слуге народа" заявили, что кандидатом в мэры Запорожья от партии стал действующий депутат городского совета и заместитель председателя областной государственной администрации Виталий Тишечко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии в Telegram-канале.

"В Запорожье представили кандидата от партии "Слуга народа" на должность городского головы. Это - Виталий Тишечко. Сейчас он действующий депутат Запорожского городского совета, с 11 августа 2020 года занимает должность заместителя главы Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджером "Мотор Сичи", - указано в сообщении.

Отмечается, что кандидат от "Слуги народа" презентовал свою стратегию развития города и команду, с которой планирует воплощать ее в жизнь.

"Наша команда готова взять ответственность за динамичное развитие Запорожья без коррупции. Альтернатива есть, и мы ее предложим на местных выборах. Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в самый лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу. Мы живем здесь и хорошо знаем, чем наполнена ваша жизнь", - заявил Тишечко.

Тишечко является действующим депутатом Запорожского городского совета 7 созыва по 22 округу, членом фракции "Новая политика", с 11 августа 2020 года он стал заместителем руководителя Запорожской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юраш о назначении Татарова в ОП: Я не делал ни марша, ни демарша по этому поводу, спрошу, чем он так отличился

Автор: 

Запорожье (2642) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+8
та написано ж - топ-менеджер с Мотор-Сичи.

В переводе на понятный : ватник-мажор
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20.08.2020 13:04
+8
В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко - Цензор.НЕТ 3025
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20.08.2020 13:07
+7
недвижимость зеленского найдена в 7 странах мира на очень круглую сумму в долларах сша.
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20.08.2020 13:06
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Шо за перец- не гуглитца??
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20.08.2020 13:00 Ответить
та написано ж - топ-менеджер с Мотор-Сичи.

В переводе на понятный : ватник-мажор
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20.08.2020 13:04 Ответить
У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко - Цензор.НЕТ 6856
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20.08.2020 14:13 Ответить
ну этот хоть своими конечностями пробился,

а того папинька и дядя пристроили
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20.08.2020 14:38 Ответить
недвижимость зеленского найдена в 7 странах мира на очень круглую сумму в долларах сша.
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20.08.2020 13:06 Ответить
Только не слуга Урода !
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20.08.2020 13:06 Ответить
В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко - Цензор.НЕТ 3025
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20.08.2020 13:07 Ответить
готовьтесь чуваки.финансовая полиция сша любит дебилов с долларами
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20.08.2020 13:07 Ответить
Навіщо ти погрожуєш Петру Олексійовичу?
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20.08.2020 13:10 Ответить
спасибо. буду знать за кого не голосовать.
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20.08.2020 13:08 Ответить
Нова радість стала...
Дякувати Цензору, як би я далі жив без цієї інформації?
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20.08.2020 13:10 Ответить
От Бойко будут кандидаты? А то мы уже в будущее смотрим.
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20.08.2020 13:12 Ответить
штат делавер в сша нашел все бабки зеленского коломойского боголюбова фирташа кучмы и его зятя с дочерью.фамилии порошенко я не нашел в списке
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20.08.2020 13:14 Ответить
пох ,хто де буде балотуватись від Зе на мера.. Програє у другому турі..
----------------------------
У ЗЕ один зашквар за іншим...
----------------------------------------------

Все ходы записаны, [18.08.20 13:46]
Для главы Офиса президента Андрея Ермака наступает очередная чёрная полоса. На этот раз - чернее обугленной кожи на трупах пассажиров малайзийского Боинга, сбитого над небом Донбасса в 2014 году.
Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов известный связями в военной разведке, обвинил Андрея Ермака в сливе информации относительно операции по задержанию российских наёмников, участвовавших в уничтожении того самого рейса МН-17, Ил-76 с украинскими десантниками над Луганским аэропортом и военного транспортника Ан-26 у Луганска.
Операция длилась в течение года. Наёмники были выманены работой по охране нефтяных вышек в Венесуэле. В их маршруте было всего два пункта назначения: автопереезд Москва-Минск и перелёт из Минска в Стамбул с технической посадкой в Украине, где они были бы задержаны.
Перед реализацией операции, начальник ГУР МО Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий проинформировали о ней президента Владимира Зеленского

На этой встрече присутствовал Андрей Ермак,
первый замсекретаря СНБОУ Руслан Демченко,
замглавы Офиса президента Роман Машовец и
секретарь президента Мария Левченко.

Ермак выступал против реализации плана, так как он мог помешать установлению «перемирия на Донбассе» от 27 июля. Зеленский его поддержал и «отсрочил» проведение операции до 30 июля. На время «задержки» наёмники заселились в санатории, но были задержаны КГБ Беларуси 29 июля.

3 августа Бурба заявил о предательстве и потребовал провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. 5 августа Зеленский уволил ...Бурбу.


Если Зеленский не хочет примерить на себя «лавры» предателя, то самым логичным будет отстранение Андрея Ермака от исполнения обязанностей.
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20.08.2020 13:21 Ответить
дочь кучмы самая богатая женщина украины 13 миллиардрв,следом раиса богатырева 9 женщин украины обожаю за воровство
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20.08.2020 13:21 Ответить
цікаво, вона багатша за рижу мразь?
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20.08.2020 13:27 Ответить
она не столько дочка кучмы,как жена пинчука
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20.08.2020 13:46 Ответить
До чого тут якесь повідомлення в телеграмі ??? Та Зєля на повну катається Україною,рекламуючи й презентуючи однопартійців ! Це й відбулося в Запоріжжі.
І не просто якийсь зам.Для презентації цілу діскотєку біля недобудованого моста збудували !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html Зеленський представив кандидата «Слуги народу» на посаду мера Запоріжжя. Це екстопменеджер «Мотор Січі»

Тусувались і запорожці Фьодоров (головнокомандувач зєлєботів) і місцевий латифундист-голова ОДА Боговін
У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко - Цензор.НЕТ 7760
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20.08.2020 13:28 Ответить
во всем виноват порошенко разбаловал леонид данилыча и его семейство еще в 1994 году.
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20.08.2020 13:28 Ответить
кого Ахметов назначит .тот и станет .
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20.08.2020 13:46 Ответить
Завжди лізе якась мерзота. Нормальним людям туди не пробитись.
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20.08.2020 13:48 Ответить
Тишечко то такое себе непроходное.а вот то шо город весь в бигбордах с каким то пальчевским это уже хуже.
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20.08.2020 18:02 Ответить
Его зовут - Сладенький
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20.08.2020 18:57 Ответить
 
 