В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко

В "Слуге народа" заявили, что кандидатом в мэры Запорожья от партии стал действующий депутат городского совета и заместитель председателя областной государственной администрации Виталий Тишечко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии в Telegram-канале.

"В Запорожье представили кандидата от партии "Слуга народа" на должность городского головы. Это - Виталий Тишечко. Сейчас он действующий депутат Запорожского городского совета, с 11 августа 2020 года занимает должность заместителя главы Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджером "Мотор Сичи", - указано в сообщении.

Отмечается, что кандидат от "Слуги народа" презентовал свою стратегию развития города и команду, с которой планирует воплощать ее в жизнь.

"Наша команда готова взять ответственность за динамичное развитие Запорожья без коррупции. Альтернатива есть, и мы ее предложим на местных выборах. Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в самый лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу. Мы живем здесь и хорошо знаем, чем наполнена ваша жизнь", - заявил Тишечко.

Тишечко является действующим депутатом Запорожского городского совета 7 созыва по 22 округу, членом фракции "Новая политика", с 11 августа 2020 года он стал заместителем руководителя Запорожской ОГА.

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