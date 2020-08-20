В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко
В "Слуге народа" заявили, что кандидатом в мэры Запорожья от партии стал действующий депутат городского совета и заместитель председателя областной государственной администрации Виталий Тишечко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии в Telegram-канале.
"В Запорожье представили кандидата от партии "Слуга народа" на должность городского головы. Это - Виталий Тишечко. Сейчас он действующий депутат Запорожского городского совета, с 11 августа 2020 года занимает должность заместителя главы Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджером "Мотор Сичи", - указано в сообщении.
Отмечается, что кандидат от "Слуги народа" презентовал свою стратегию развития города и команду, с которой планирует воплощать ее в жизнь.
"Наша команда готова взять ответственность за динамичное развитие Запорожья без коррупции. Альтернатива есть, и мы ее предложим на местных выборах. Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в самый лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу. Мы живем здесь и хорошо знаем, чем наполнена ваша жизнь", - заявил Тишечко.
Тишечко является действующим депутатом Запорожского городского совета 7 созыва по 22 округу, членом фракции "Новая политика", с 11 августа 2020 года он стал заместителем руководителя Запорожской ОГА.
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В переводе на понятный : ватник-мажор
а того папинька и дядя пристроили
Дякувати Цензору, як би я далі жив без цієї інформації?
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У ЗЕ один зашквар за іншим...
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Все ходы записаны, [18.08.20 13:46]
Для главы Офиса президента Андрея Ермака наступает очередная чёрная полоса. На этот раз - чернее обугленной кожи на трупах пассажиров малайзийского Боинга, сбитого над небом Донбасса в 2014 году.
Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов известный связями в военной разведке, обвинил Андрея Ермака в сливе информации относительно операции по задержанию российских наёмников, участвовавших в уничтожении того самого рейса МН-17, Ил-76 с украинскими десантниками над Луганским аэропортом и военного транспортника Ан-26 у Луганска.
Операция длилась в течение года. Наёмники были выманены работой по охране нефтяных вышек в Венесуэле. В их маршруте было всего два пункта назначения: автопереезд Москва-Минск и перелёт из Минска в Стамбул с технической посадкой в Украине, где они были бы задержаны.
Перед реализацией операции, начальник ГУР МО Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий проинформировали о ней президента Владимира Зеленского
На этой встрече присутствовал Андрей Ермак,
первый замсекретаря СНБОУ Руслан Демченко,
замглавы Офиса президента Роман Машовец и
секретарь президента Мария Левченко.
Ермак выступал против реализации плана, так как он мог помешать установлению «перемирия на Донбассе» от 27 июля. Зеленский его поддержал и «отсрочил» проведение операции до 30 июля. На время «задержки» наёмники заселились в санатории, но были задержаны КГБ Беларуси 29 июля.
3 августа Бурба заявил о предательстве и потребовал провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. 5 августа Зеленский уволил ...Бурбу.
Если Зеленский не хочет примерить на себя «лавры» предателя, то самым логичным будет отстранение Андрея Ермака от исполнения обязанностей.
І не просто якийсь зам.Для презентації цілу діскотєку біля недобудованого моста збудували !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html Зеленський представив кандидата «Слуги народу» на посаду мера Запоріжжя. Це екстопменеджер «Мотор Січі»
Тусувались і запорожці Фьодоров (головнокомандувач зєлєботів) і місцевий латифундист-голова ОДА Боговін