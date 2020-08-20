Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет еще одну внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" (Киев, телеканал "112 Украина") за прозвучавшие в эфире телеканала утверждения о "гражданской войне" в Украине.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг, во время трансляции 27 июля 2020 года передачи "Прайм" (с 17:19 до 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства в сфере медиа (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации). Передача повторно транслировалась также 28 июня (с 3:16 по 3:57), передает Цензор.НЕТ.

Среди произнесенных гостем передачи народным депутатом Украины II-VII созывов, главой запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко сентенций были в том числе и заявления о том, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей" и тогда война закончится, что "с донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются" и другие.

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В Нацсовете подчеркивают, что ведущие телепрограммы на такие высказывания гостя не реагировали.

Члены Национального совета, рассмотрев результаты мониторинга вещания компании за эти дни, единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал "112 Украина" действующие нормы украинского законодательства.