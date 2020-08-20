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Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет еще одну внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" (Киев, телеканал "112 Украина") за прозвучавшие в эфире телеканала утверждения о "гражданской войне" в Украине.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг, во время трансляции 27 июля 2020 года передачи "Прайм" (с 17:19 до 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства в сфере медиа (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации). Передача повторно транслировалась также 28 июня (с 3:16 по 3:57), передает Цензор.НЕТ.

Среди произнесенных гостем передачи народным депутатом Украины II-VII созывов, главой запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко сентенций были в том числе и заявления о том, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей" и тогда война закончится, что "с донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются" и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко. ВИДЕО

В Нацсовете подчеркивают, что ведущие телепрограммы на такие высказывания гостя не реагировали.

Члены Национального совета, рассмотрев результаты мониторинга вещания компании за эти дни, единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал "112 Украина" действующие нормы украинского законодательства.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) проверка (819) Симоненко (1643) ТВ (1858) 112 Украина (174)


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Топ комментарии
+21
Важен результат проверки, а не сообщение о проверке.
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20.08.2020 13:29
+16
перевірка 112 повинна виглядати так

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 470
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20.08.2020 13:30
+16
закрыть вместе с хазяином !!!
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20.08.2020 13:35
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Нарешті!
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20.08.2020 13:26 Ответить
Проверят, извинятся, всё.
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20.08.2020 13:27 Ответить
Проверьте заодно облезлую кравчучку с фокиным впридачу. А потом- и Зелю с Ермаком.
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20.08.2020 13:28 Ответить
Важен результат проверки, а не сообщение о проверке.
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20.08.2020 13:29 Ответить
Это херня. Источники финансирования никого не интересуют?..
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20.08.2020 13:30 Ответить
никого, и так все знают откуда деньги и кто кому кума
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20.08.2020 13:40 Ответить
Зеленский о партии Медведчука: Нам известны объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают
Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент. - зеленский -бла-бла.-бла.

https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
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20.08.2020 16:10 Ответить
перевірка 112 повинна виглядати так

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 470
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20.08.2020 13:30 Ответить
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 3143
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20.08.2020 13:38 Ответить
"Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей/Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен . С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины на своих телеканалах.
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20.08.2020 13:31 Ответить
нічим ця перевірка не закінчиться.
"ворон ворону глаз не клюет".
Вчора ватниця, яка себе називає актрисою, з жарких декілька раз переходили межу, називаючи, наприклад, майдан "переворотом". І - нічого...
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20.08.2020 13:33 Ответить
шо за актриса?
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20.08.2020 13:37 Ответить
титаренко
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20.08.2020 13:45 Ответить
А толку?
Проведут проверку, распилят на это бабло из бюджета,и скажут, что факт не подтвердился или какую-то другую подобную муть, и все останется, как было.
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20.08.2020 13:33 Ответить
Між іншим, вчора Симоненко те ж саме лив на на мураєвському аналі.
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20.08.2020 13:34 Ответить
така технологія, підбирають ватних ватанів, дають їм етера, а потім , в самому кінці передачф, через 2 години, добавлять, що тв канал ніяк не розділяє погляди інтервьюрованих, а у нас свобода.Це коли на самому поганому сайті , де приходить 1 людина на добу,модерат сидить, а фб банить за слово "мокшанин", хоча ти с діда-прадіда мокшанин і ніким іншим себе не вважаєш
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20.08.2020 13:49 Ответить
Сцяти 112-й хотів на ті перевірки! Де результати тих перевірок?
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20.08.2020 13:35 Ответить
не будет результата...все это показуха. Для результата нужна политическая воля..,а ее нет.
потому будет дальше работать этот пропагандистский канал медведчука. Я бы лицензию забрал...и не церемонился.
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20.08.2020 14:35 Ответить
закрыть вместе с хазяином !!!
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20.08.2020 13:35 Ответить
краще - спалити
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20.08.2020 13:37 Ответить
І підпалити? Цікава думка...
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20.08.2020 13:39 Ответить
Согласен дверь держать, чтобы "журналисты" и их гости не вырвались .....
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20.08.2020 14:00 Ответить
А війну Росії з Україною 1918 - 1921 років все ще продовжують називати громадянською. І пам'ятник російському окупанту Щорсу все ще стоїть у центрі Києва.
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20.08.2020 13:36 Ответить
Ну поставь памятник Танхиль-Танхилевичу. А Щорс сам родом из Черниговщины.
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20.08.2020 14:17 Ответить
пам'ятник російському окупанту Щорсу

Навіть Сталін називав його українським Чапаевим
У його комуністично признаному життєписі - купа правильно ідеологічно брехні !
А це тобі варто почитати -https://web.archive.org/web/20090804101615/http://www.specnaz.ru/archive/12_2001/17.htm КТО УБИЛ НИКОЛАЯ ЩОРСА?
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20.08.2020 20:04 Ответить
Е..ло бы набить этому Симоненко
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20.08.2020 13:37 Ответить
нє внєплановую провєрку, а закрити нах.
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20.08.2020 13:38 Ответить
Бузинить треба патякальщиків, а не тупими перевірками займатись!
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20.08.2020 13:39 Ответить
Юридически объявите войну РФ и не мучаетесь и все вопросы сами отпадут автоматически. А пока в минских соглашениях *та сторона* официально именуется вооруженными формированиями отдельных регионов Донецкой и луганской областей при открытых границах, торговле и прокачке газа любого думающего человека будут терзать сомнения.
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20.08.2020 13:41 Ответить
Война гибридная,а значит нужно уничтожать врагов гибридно,а потом подгонять под юридические процедуры,рашка как раз так и делает.А сейчас нужно закрыть эти Медведчуковский стройные каналы 112,ЗИК,ньюс ван,а Медведчук Арес рвать и по быстрому расстрелять,а потом подогнать это юридически.
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20.08.2020 13:45 Ответить
Це з якого бодуна??? Не ми напали на Козлостан а вони на нас !
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20.08.2020 13:49 Ответить
Суд всё отменит
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20.08.2020 13:41 Ответить
імітація захисту інфопростору
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20.08.2020 13:44 Ответить
Це не перевірка маж бути а закриття канала !
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20.08.2020 13:46 Ответить
Вот это оперативность.27 июля.А сегодня какое число,кто мне напомнит?
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20.08.2020 13:47 Ответить
(не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации).Источник: https://censor.net/n3214906

Так мнение о гражданской войне что именно нарушает?
Призывов в нем вообще никаких нет и мнение не является никакой информацией, хоть объективной, хоть нет, это оценка, причем не имеющая точного смысла, т.к. не существует однозначного определения гражданской войны. С тем же успехом можно было бы наказывать американские каналы и граждан, называвших войну во Вьетнаме грязной.
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20.08.2020 13:53 Ответить
И не только 112 а ZIKки,Наш,Г+Г льют пропагандистскую ересь на неокрепшие умы зебилов
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20.08.2020 13:54 Ответить
А причем здесь худсовет ?....... может все таки СБУ
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20.08.2020 13:56 Ответить
Это шоу для успокоения народа .Ответьте мне ,что проверять если птичка вылетела?Наказывать надо .А так это показуха .
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20.08.2020 13:59 Ответить
Первобытное табу на произношение определённых слов, специфический социальный запрет. Почему, нельзя произносить никому не понятно.
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20.08.2020 14:04 Ответить
Маєш на увазі слово "жид"?
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20.08.2020 14:09 Ответить
Наверное потому что правда. Ложь всегда легко разбить аргументами а то что не разбивается остаётся только запрещать
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20.08.2020 14:10 Ответить
Дайка угадаю что найдут ...
ни чего не найдут
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20.08.2020 14:16 Ответить
Там всего-то нужно отследить источники приобретения и наружу вылезет таварищ Путен
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20.08.2020 14:21 Ответить
Давно пора лицензию забрать. И поставить на этом жирную точку.
А так это будет продолжаться бесконечно. Медведчуковские каналы - это вражеские пропагандистские каналы...которые работают в интересах РФ=путина.
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20.08.2020 14:31 Ответить
Ограничение информации, это средство для манипуляции сознания.
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20.08.2020 16:02 Ответить
Там Зеленский обещал громкую историю....на счет медведчука и его каналов.
--- Трепло Зе дал заднюю, сыкун.. популист и пиарщик.
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20.08.2020 14:38 Ответить
В чём заключается проверка?
Говорил? Говорил!
Адекватная ли реакция ведущего?
99% ведущих, по мнению психиатров, не компетентные.
Проверка - напрасная трата бюджетных денег.
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20.08.2020 14:41 Ответить
И опять помахают пальчиком как они это делают с медведчуковскими телепомойками.Чмошники.
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20.08.2020 15:07 Ответить
луганск донецк територия украины и там проживают граждане украины . Вопрос- какая война?
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20.08.2020 16:12 Ответить
 
 