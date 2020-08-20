Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет еще одну внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" (Киев, телеканал "112 Украина") за прозвучавшие в эфире телеканала утверждения о "гражданской войне" в Украине.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг, во время трансляции 27 июля 2020 года передачи "Прайм" (с 17:19 до 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства в сфере медиа (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации). Передача повторно транслировалась также 28 июня (с 3:16 по 3:57), передает Цензор.НЕТ.
Среди произнесенных гостем передачи народным депутатом Украины II-VII созывов, главой запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко сентенций были в том числе и заявления о том, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей" и тогда война закончится, что "с донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются" и другие.
В Нацсовете подчеркивают, что ведущие телепрограммы на такие высказывания гостя не реагировали.
Члены Национального совета, рассмотрев результаты мониторинга вещания компании за эти дни, единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал "112 Украина" действующие нормы украинского законодательства.
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Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент. - зеленский -бла-бла.-бла.
https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
"ворон ворону глаз не клюет".
Вчора ватниця, яка себе називає актрисою, з жарких декілька раз переходили межу, називаючи, наприклад, майдан "переворотом". І - нічого...
Проведут проверку, распилят на это бабло из бюджета,и скажут, что факт не подтвердился или какую-то другую подобную муть, и все останется, как было.
потому будет дальше работать этот пропагандистский канал медведчука. Я бы лицензию забрал...и не церемонился.
Навіть Сталін називав його українським Чапаевим
У його комуністично признаному життєписі - купа правильно ідеологічно брехні !
А це тобі варто почитати -https://web.archive.org/web/20090804101615/http://www.specnaz.ru/archive/12_2001/17.htm КТО УБИЛ НИКОЛАЯ ЩОРСА?
Так мнение о гражданской войне что именно нарушает?
Призывов в нем вообще никаких нет и мнение не является никакой информацией, хоть объективной, хоть нет, это оценка, причем не имеющая точного смысла, т.к. не существует однозначного определения гражданской войны. С тем же успехом можно было бы наказывать американские каналы и граждан, называвших войну во Вьетнаме грязной.
ни чего не найдут
А так это будет продолжаться бесконечно. Медведчуковские каналы - это вражеские пропагандистские каналы...которые работают в интересах РФ=путина.
--- Трепло Зе дал заднюю, сыкун.. популист и пиарщик.
Говорил? Говорил!
Адекватная ли реакция ведущего?
99% ведущих, по мнению психиатров, не компетентные.
Проверка - напрасная трата бюджетных денег.