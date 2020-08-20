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Новости Коронавирус и карантин
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За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости

За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости

С начала карантина в Украине статус безработного получили почти 432 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в Государственном центре занятости.

"Безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. Человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечают в ГЦЗ.

По данным ведомства, по состоянию на 20 ноября статус безработного имеют почти 488 тыс. граждан Украины (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.

При этом в ГЦЗ отметили, что количество зарегистрированных безработных ежемесячно постепенно уменьшается. В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае - 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин хочет, чтобы помощь по частичной безработице предоставляли не только во время карантина

В Государственном центре занятости также сообщили, что за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, в том числе 168 тыс. безработных.

Как сообщалось, в Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня на учете находились 22,7 тыс. безработных, что в 2,7 раз больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

безработица (451) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
432 тыс дурачков сходивших на выборы по-приколу, получили прикол. Неудивительно!
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20.08.2020 13:41
+1
Тю, що я мелю! 500000 + 432000 = 932000 безробітних було до Шмигаля!!!
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20.08.2020 13:34
+1
Це тільки початок геноциду українського народу.
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20.08.2020 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Тобто 500000 - 432000 = 68000 кабмін таки пристроїв? Чи мені тільки так здається?
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20.08.2020 13:33 Ответить
Тю, що я мелю! 500000 + 432000 = 932000 безробітних було до Шмигаля!!!
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20.08.2020 13:34 Ответить
Это только те, кто пришел и зарегистрировался. Неофициально безработных всегда в 3-4 раза больше. То есть из 11 миллионов трудоспособного населения ,безработных 3-4 млн. А вы говорите,что нет достижений у бубочки...
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20.08.2020 14:23 Ответить
432 тыс дурачков сходивших на выборы по-приколу, получили прикол. Неудивительно!
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20.08.2020 13:41 Ответить
Ага, и теперь получают и пособие по безработице и на прежней работе зарплату в конверте. А "умные" весь карантин мослали и за себя и за того парня за одну зарплату...
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20.08.2020 14:11 Ответить
Брехня,в большинстве случаев на бирже труда всячески стараются не ставить статус безработного,чтобы не делать выплаты по безработице,а по сему безработных в разы больше чем говорит статистика.Брехня обман очковтирательство.А получить нормальную работу вообще беда если тебе за сорок
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20.08.2020 13:43 Ответить
Самое интересное то, что статус безработного, и в последствии выплаты, не может получить безработный, если он потерял работу более года назад (вроде так). Например: мой муж вернулся в 2016 из АТО, в райцентре работы нет, год стоял на учете в центре занятости, через год пособия уже не выплачивают, а стать на учет уже невозможно.
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20.08.2020 14:04 Ответить
Там еще интерестнее,если вы потеряли работу то это ваши проблемы,на каждый случай свои отговорки,все лишь бы вам не платить пособие,пособие вы гарантировано получите только в случае ликвидации предприятия и то с оговорками,многие вообще сохраняя свои нервы туда не обращаются потратишь время бестолку
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20.08.2020 16:00 Ответить
Це тільки початок геноциду українського народу.
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20.08.2020 13:43 Ответить
Або ми їм робимо голокост, або вони нам голодомор...
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20.08.2020 13:48 Ответить
В 1932-1933 був штучно влаштований голодомор в Україні і Кубані. Було організоване масове знищення українців. А потім іменами вбивць називали вулиці, пам'ятники їм ставили.
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20.08.2020 13:56 Ответить
Всі впевнені, що це не повторять?
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20.08.2020 14:13 Ответить
"За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости" - зелёные обещали нам создать 500 000 рабочих мест, но вместо этого они ликвидировали 500 000 рабочих мест. И так во всём.
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20.08.2020 14:14 Ответить
https://twitter.com/durdominua

https://twitter.com/durdominua durdom.in.ua

Зееее! Мееее! Пуууу!

За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 1059
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20.08.2020 14:20 Ответить
Правильно, Зельц Кокаиновый, бей по своему лохторату, вдруг поумнеют !
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20.08.2020 15:03 Ответить
 
 