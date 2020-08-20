За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости

С начала карантина в Украине статус безработного получили почти 432 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в Государственном центре занятости.

"Безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. Человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечают в ГЦЗ.

По данным ведомства, по состоянию на 20 ноября статус безработного имеют почти 488 тыс. граждан Украины (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.

При этом в ГЦЗ отметили, что количество зарегистрированных безработных ежемесячно постепенно уменьшается. В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае - 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс..

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В Государственном центре занятости также сообщили, что за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, в том числе 168 тыс. безработных.

Как сообщалось, в Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня на учете находились 22,7 тыс. безработных, что в 2,7 раз больше, чем на соответствующую дату прошлого года.