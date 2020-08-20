РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11371 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 209 9

Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями, - Transparensy International

Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями, - Transparensy International

Антикоррупционная общественная организация Transparency International заявила, что Киев провел 325 закупок на средства из Фонда по борьбе COVID-19, из них 82 - с нарушениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила адвокат и координатор медзакупок Transparency International Татьяна Руденко.

"Чаще всего нарушения заключаются в отсутствии приложений к договорам, закупают также товары, которых нет в перечне. Кроме того, закупают продукты питания, мебель, бензин, окна, двери, лекарства, которых также нет в перечне", - сказала она.

По словам Руденко, зачастую такие закупки вместо уполномоченных лиц, как это предусмотрено порядком, осуществляют тендерные комитеты.

Как сообщил замминистра финансов Роман Ермоличев, по состоянию на 18 августа из 66 млрд грн указанного Фонда кассовые расходы составили 16,9 млрд грн.

При этом он подчеркнул, что законодательство позволяет только постфактум отследить злоупотребления в использовании указанных бюджетных средств на закупки для борьбы с пандемией. "Уже затем включается аудитслужба и проверяет целевое назначение закупок. Между тем мы подчеркивали необходимость превентивно определять нарушения", - сказал замминистра финансов.

"Мы также мониторим процедуры закупок и направляем аналитику аудитслужбе. Видим, такие кейсы, как в последнее время новосозданные фирмы с уставным капиталом около 10 тыс. грн получают подряды на закупки свыше 1 млн грн, по 5-6 млн грн... Это эффективно или нет - фирмы с небольшим уставным капиталом получают возможность использовать миллионные средства? Но мы не можем предотвратить это. Только потом может прийти Госаудитслужба с проверкой", - сказал Ермоличев.

Читайте также: За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) нарушения (947) закупки (746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями, - Transparensy International - Цензор.НЕТ 3260
показать весь комментарий
20.08.2020 13:45 Ответить
Вторая серия от зедебилов,начали с моста.А где там бигусы с лещенками и Г+Г с мосейчучкой? Уже на старте?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:51 Ответить
Их придержат пока, ближе к выборам начнут испражняться и трястись в плясках Святого Вита по телеканалам. Во главе с главным анти-барыжником Михо будут фестивалить.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:52 Ответить
Подождите ещё с месяц, охереете ещё лучше, это было пробное нарушение
показать весь комментарий
20.08.2020 14:15 Ответить
Треба терміново відволікти увагу від історії з вагнерівцями, висерів Фокіна та нових договорняків з сєпарами (читай путлєром) в Мінську.
То ж дістаємо стару платівку і поїхали: арешт картин Пороха, хабарі на мосту в Києві і т.д.
А те, що 35 мільярдів з цього фонду пішло не те, що не до мед.закладів, а взагалі до іншої отраслі лишень для дешевого піару найвеличнішого та збагачення його курчавої бабці - ні пари з вуст!
От же ж курви!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:21 Ответить
и через пенамские фирмы, короче у НАС воруют наши деньги, ворам место в тюрьме а не в министерствах. Сколько уже можно терпеть этот БЕСПРЕДЕЛ чиновников.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:36 Ответить
Кто следующий? Вы бы так наявно не палились, ну хоть не в один день унитазы свои опорожняйте.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:49 Ответить
еще одни ацтеки. то есть клично- плохой, а зеля- классный. пошла трансперенси н***й
показать весь комментарий
20.08.2020 17:51 Ответить
 
 