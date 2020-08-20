Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ
В Гособоронзаказе -2020 , по данным источников "Хвыли", была запланирована закупка 140 миномётов калибра 120 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хвиля".
В этом году испытания проходят минометы калибра 120 мм трех производителей – модернизированный миномет "Молот" государственного завода "Маяк" концерна "Укроборонпром", миномет "Бучарда" частного предприятия "Старокраматорский машиностроительный завод", миномет "МП-120" частного предприятия "Украинская бронетехника". Цена миномёта украинского производства согласно расчетно-калькуляционным материалам Минобороны по "Молоту" должна составлять от 500 до 600 тысяч гривен.
Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью – от производителей миномётов требуют пройти полный цикл государственных испытаний, не разрешая ограничиваться более простыми и короткими ведомственными испытаниями. Испытания растягиваются на месяцы – каждый миномёт должен выстрелять тысячи 120 мм мин в разных режимах скорострельности, при разных мощностях зарядов и углах наклона.
То же 345-е постановление Кабмина регламентирует упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа. Постановление гласит: "Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран".
Министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк, по данным "Хвыли", несмотря на наличие выбора отечественных образцов, приняли решение осуществлять закупку миномётов ЕМ-120 болгарского производства без проведения государственных испытаний, обязательных для минометов украинского производства.
12 августа Министерство обороны Украины, по данным "Хвыли", провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.
Миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компании "EMCO". "Хвыля" утверждает, что поставки минометов из Болгарии объясняются тем, что заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк до назначения долгое время курировал торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре "Прогресс".
Любопытно, что минометы ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами "Укроборонпрома": "Укринмаш" предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а "Укрспецэкспорт" предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). Стоимость украинских миномётов определяется 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро).
Расчёт бенефициаров схемы очень простой – на переговоры выходит две компании, имитируется конкуренция, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (даже не болгарский производитель – напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене. Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И правительству тоже
Не верите, так увидем что ни кто не ответит
Збройні сили України остаточно відмовилися від використання мінометів М-120-15 «Молот». Наразі, як повідомило минулого тижня Міноборони, вирішено закупити болгарські ЕМ-120, які є на озброєнні країн НАТО, і фактично є аналогом радянських 2Б11, які використовують ЗСУ.
Раніше з експертиз матеріалів справи військової прокуратури стало відомо, що «конструкторські дефекти міномету «Молот» не сумісні з використанням». А неофіційно в ЗСУ і МО визнають, що найімовірніше саме ці дефекти призводили до розривів ствола. А відповідно - до загибелі і поранень військовослужбовців.
Чи чекаю я вибачень від тих незнайомих і знайомих мені людей, які виливали тони лайна на мене за те, що я намагалася захистити мінометників від смертельно небезпечної для них зброї? Ні, звісно. Впевнена, що ці люди і зараз не визнають, що були, м'яко кажучи, неправі.
Але я точно знаю, чого я би дуже хотіла. Це - завершення всіх розслідувань по Молоту і притягнення до відповідальності винних.
Що треба було б зробити?
Провести повторні незалежні експертизи у кожному з проваджень щодо розриву міномета «Молот» і об'єднати ті, де буде підтверджено, що причина в конструкторських дефектах. Я не виключаю, що в якомусь із 13 проваджень справді причиною може бути людський фактор (подвійне заряджання) чи дефектні міна/заряд, але точно не у всіх 13-ти.
А також я хочу, щоб ви всі пам'ятали, хто саме причетний до того, що дефектні міномети потрапили на експлуатацію в ЗСУ:
Максим Єфімов, власник СКМЗ, де виготовлялися стволи молотів. Чинний депутат Верховної Ради. Його підприємство до цього не мало жодного стосунку до української оборонної промисловості, натомість Єфімов активно співпрацює з російською оборонкою, наприклад, з Росатомом.
Сергій Пашинський, екс-голова Наглядової ради «Укроборонпром», який лобіював молоти та всіляко перешкоджав розслідуванню, погрожував журналістам, які намагалися розібратися.
Роман Романов, екс-керівник концерну «Укроборонпром».
Олександр Перегудов, до 2017 року керівник заводу «Маяк», який збирав молоти.
Ігор Павловський, колишній заступник міністра оборони. Лобіював взяття на озброєння молотів. Перешкоджав розслідуванню.
Віталій Биховець, начальник військового представництва 5277 Міністерства оборони та інші посадові особи, які проводили контроль якості та приймання мінометів.
Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фальсифікував експертизи на замовлення Пашинського і Павловського.
Юрій Бірюков, екс-помічник міністра оборони. Перешкоджав проведенню розслідування, медійно відбілював «Молоти».
Всі ці люди мали б понести, якщо не кримінальну, то принаймні політичну і репутаційну відповідальність. Але в країні, де інститут репутації відсутній в принципі, не здивуюся, якщо ці люди продовжуватимуть робити політичні кар'єри й обіймати високі посади.
Которые не представляют, как устроено государство, что собой представляет процесс создания нового вооружения и даже как пользоваться ватерклозетом, отчего и срут где попало...
в свое преимущество и стать дейсвительно вооруженой до зубов страной.
но пока вы тыцаете за клованов етого точно не будет.....
Бихус - фас !
Сейчас стоит вопрос почему...
Почему вместо 600 тысяч...купили за 900..
Хотя ответ тут лежит на поверхности...зеленое стадо ворует...ворует как не в себя...
Ворует и у армии...мародеры...скоты..
Или это обязательное условие для тупых зебилов??
Если есть СРОЧНАЯ необходимость в закупке 120 штук - хрен с Болгарией. А пока продолжать испытание собственных.