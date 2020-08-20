Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

В Гособоронзаказе -2020 , по данным источников "Хвыли", была запланирована закупка 140 миномётов калибра 120 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хвиля".

В этом году испытания проходят минометы калибра 120 мм трех производителей – модернизированный миномет "Молот" государственного завода "Маяк" концерна "Укроборонпром", миномет "Бучарда" частного предприятия "Старокраматорский машиностроительный завод", миномет "МП-120" частного предприятия "Украинская бронетехника". Цена миномёта украинского производства согласно расчетно-калькуляционным материалам Минобороны по "Молоту" должна составлять от 500 до 600 тысяч гривен.

Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью – от производителей миномётов требуют пройти полный цикл государственных испытаний, не разрешая ограничиваться более простыми и короткими ведомственными испытаниями. Испытания растягиваются на месяцы – каждый миномёт должен выстрелять тысячи 120 мм мин в разных режимах скорострельности, при разных мощностях зарядов и углах наклона.

То же 345-е постановление Кабмина регламентирует упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа. Постановление гласит: "Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран".

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Министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк, по данным "Хвыли", несмотря на наличие выбора отечественных образцов, приняли решение осуществлять закупку миномётов ЕМ-120 болгарского производства без проведения государственных испытаний, обязательных для минометов украинского производства.

12 августа Министерство обороны Украины, по данным "Хвыли", провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.



Миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компании "EMCO". "Хвыля" утверждает, что поставки минометов из Болгарии объясняются тем, что заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк до назначения долгое время курировал торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре "Прогресс".

Любопытно, что минометы ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами "Укроборонпрома": "Укринмаш" предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а "Укрспецэкспорт" предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). Стоимость украинских миномётов определяется 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро).

Расчёт бенефициаров схемы очень простой – на переговоры выходит две компании, имитируется конкуренция, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (даже не болгарский производитель – напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене. Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.