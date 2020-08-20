РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11111 посетитель онлайн
Новости Оборона
10 719 77

Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

В Гособоронзаказе -2020 , по данным источников "Хвыли", была запланирована закупка 140 миномётов калибра 120 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хвиля".

В этом году испытания проходят минометы калибра 120 мм трех производителей – модернизированный миномет "Молот" государственного завода "Маяк" концерна "Укроборонпром", миномет "Бучарда" частного предприятия "Старокраматорский машиностроительный завод", миномет "МП-120" частного предприятия "Украинская бронетехника". Цена миномёта украинского производства согласно расчетно-калькуляционным материалам Минобороны по "Молоту" должна составлять от 500 до 600 тысяч гривен.

Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью – от производителей миномётов требуют пройти полный цикл государственных испытаний, не разрешая ограничиваться более простыми и короткими ведомственными испытаниями. Испытания растягиваются на месяцы – каждый миномёт должен выстрелять тысячи 120 мм мин в разных режимах скорострельности, при разных мощностях зарядов и углах наклона.

То же 345-е постановление Кабмина регламентирует упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа. Постановление гласит: "Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран".

Также смотрите: Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк, по данным "Хвыли", несмотря на наличие выбора отечественных образцов, приняли решение осуществлять закупку миномётов ЕМ-120 болгарского производства без проведения государственных испытаний, обязательных для минометов украинского производства.

12 августа Министерство обороны Украины, по данным "Хвыли", провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.


Миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компании "EMCO". "Хвыля" утверждает, что поставки минометов из Болгарии объясняются тем, что заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк до назначения долгое время курировал торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре "Прогресс".

Любопытно, что минометы ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами "Укроборонпрома": "Укринмаш" предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а "Укрспецэкспорт" предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). Стоимость украинских миномётов определяется 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро).

Расчёт бенефициаров схемы очень простой – на переговоры выходит две компании, имитируется конкуренция, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (даже не болгарский производитель – напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене. Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.

Автор: 

Болгария (654) Минобороны (9275) оборона (5194) Укроборонпром (1238) закупки (746) миномет (97)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
так опять Порошенко виниват?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:05
+14
Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6911
показать весь комментарий
20.08.2020 15:32
+13
Чого ви? Ось вам, досягнення. Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов - СМИ - Цензор.НЕТ 2133
показать весь комментарий
20.08.2020 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да похер всем,
И правительству тоже
Не верите, так увидем что ни кто не ответит
показать весь комментарий
20.08.2020 15:04 Ответить
Міномет Молот це гівно, бо ствол роблять на Старокраматорському заводі. Міномет Бучарда від Старокраматорського заводу теж лайно, бо ствол той самий - не витримує і розривається. Українська бронетехніка виробляє безглузде лайно за визначенням, достатньо поглянути на бронемашини Варта. Тому вибір Міноборони абсолютно логічний - будь хто але не говновиробники!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:07 Ответить
Вот именно, болгарские миномёты ДАВНО приняты на вооружение и активно продаются по миру, нареканий к ним нет, совершенная конструкция показавшая себя в деле. Единственный вопрос - цена с нашими накрутками и с этим надо разбираться. Наши миномёты привели к многочисленным жертвам, в результате "давай быстрее, нужны деньги, госиспытания порешаем". Такие "решаловы" с оружием заканчиваются плачевно
показать весь комментарий
20.08.2020 15:40 Ответить
Болтун кацапский, какие "многочисленные жертвы"? Пшел отсюда!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:42 Ответить
Возле меня живёт пострадавший от взрыва миномёта, оставшись без глаза в свои 27 лет. Жаль тебя на его месте нет, ДЛБ
показать весь комментарий
20.08.2020 15:52 Ответить
https://glavcom.ua/news/yarosh-rozkazav-pro-svoji-vrazhennya-vid-ukrajinskih-minometiv-molot-381145.html
показать весь комментарий
20.08.2020 19:28 Ответить
Ярош це людина яка політично підтримує порошенка, а порошенка за ці міномети Молот мають віддати під суд, тому заяви Яроша не можна сприймати як заяви незаангажованого експерта. Численні трагічні випадки з мінометами Молот мають поставити хрест на цій розробці. Люди які розробляли цей міномет непрофесіонали і зробили сиру конструкцію, яку доробляли ціною смертей солдат. Такий інжинірінг нам не потрібен. Тренуватись будуть вдома на пенсії.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:22 Ответить
По-перше - я (і не лише я!) знаю - хто такий Ярош, до того ж він посилається на думку професійних артилеристів. А хто такий https://censor.net/user/336463 - хто-небуть знає, щоб зважати на його "думку"? Якщо на мінометі вимикати запобіжник подвійного зарядження, то без жертв, в принципі, обійтися не вийде. На щастя, дійшло, хоча й такою ціною
показать весь комментарий
25.08.2020 08:02 Ответить
Факти вибухів міномету Молот і масових жертв серед професійних артилеристів доводять що думка Яроша та його "професійних артилеристів" або куплена за гроші, або непрофесійна!
показать весь комментарий
25.08.2020 10:49 Ответить
Ну ти й вперте!!! Дай посилання на кримінальне провадження (загибель людей, одначе), яке прийшло до висновку, що до вибухів призвели конструкційні недоліки або низька якість виготовлення міномета.
показать весь комментарий
26.08.2020 17:44 Ответить
https://www.facebook.com/o.reshetylova?__cft__[0]=AZXXLODwkMbA4gLbt-51QJwIc7x7VPnTQAJquBmdqPjUR_KtC5l-rvuM6Jm_NH6vlnbOWjb5pwE351rsMvI3cDVCAgF-UkP78CnrCHXDrLMskTL7iF8whCSztwrxJ0EkH_E&__tn__=-UC%2CP-R Ольга Решетилова
Збройні сили України остаточно відмовилися від використання мінометів М-120-15 «Молот». Наразі, як повідомило минулого тижня Міноборони, вирішено закупити болгарські ЕМ-120, які є на озброєнні країн НАТО, і фактично є аналогом радянських 2Б11, які використовують ЗСУ.

Раніше з експертиз матеріалів справи військової прокуратури стало відомо, що «конструкторські дефекти міномету «Молот» не сумісні з використанням». А неофіційно в ЗСУ і МО визнають, що найімовірніше саме ці дефекти призводили до розривів ствола. А відповідно - до загибелі і поранень військовослужбовців.

Чи чекаю я вибачень від тих незнайомих і знайомих мені людей, які виливали тони лайна на мене за те, що я намагалася захистити мінометників від смертельно небезпечної для них зброї? Ні, звісно. Впевнена, що ці люди і зараз не визнають, що були, м'яко кажучи, неправі.

Але я точно знаю, чого я би дуже хотіла. Це - завершення всіх розслідувань по Молоту і притягнення до відповідальності винних.

Що треба було б зробити?

Провести повторні незалежні експертизи у кожному з проваджень щодо розриву міномета «Молот» і об'єднати ті, де буде підтверджено, що причина в конструкторських дефектах. Я не виключаю, що в якомусь із 13 проваджень справді причиною може бути людський фактор (подвійне заряджання) чи дефектні міна/заряд, але точно не у всіх 13-ти.

А також я хочу, щоб ви всі пам'ятали, хто саме причетний до того, що дефектні міномети потрапили на експлуатацію в ЗСУ:

Максим Єфімов, власник СКМЗ, де виготовлялися стволи молотів. Чинний депутат Верховної Ради. Його підприємство до цього не мало жодного стосунку до української оборонної промисловості, натомість Єфімов активно співпрацює з російською оборонкою, наприклад, з Росатомом.

Сергій Пашинський, екс-голова Наглядової ради «Укроборонпром», який лобіював молоти та всіляко перешкоджав розслідуванню, погрожував журналістам, які намагалися розібратися.

Роман Романов, екс-керівник концерну «Укроборонпром».

Олександр Перегудов, до 2017 року керівник заводу «Маяк», який збирав молоти.

Ігор Павловський, колишній заступник міністра оборони. Лобіював взяття на озброєння молотів. Перешкоджав розслідуванню.

Віталій Биховець, начальник військового представництва 5277 Міністерства оборони та інші посадові особи, які проводили контроль якості та приймання мінометів.

Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фальсифікував експертизи на замовлення Пашинського і Павловського.

Юрій Бірюков, екс-помічник міністра оборони. Перешкоджав проведенню розслідування, медійно відбілював «Молоти».

Всі ці люди мали б понести, якщо не кримінальну, то принаймні політичну і репутаційну відповідальність. Але в країні, де інститут репутації відсутній в принципі, не здивуюся, якщо ці люди продовжуватимуть робити політичні кар'єри й обіймати високі посади.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:26 Ответить
так опять Порошенко виниват?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:05 Ответить
Не, Пэтю Абидели....
показать весь комментарий
20.08.2020 15:12 Ответить
Петя мины к ним делал и продавал-невидимые как и патроны.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:30 Ответить
Угу ......... И никак иначе.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:32 Ответить
А кто Порошенко за 5 ЛЕТ! мешал наладить производство ПРОСТЕЙШЕГО миномёта? Жертв сколько из-за этих гавно-подделок? Кто-то без жизни, рук и глаз остался, а кто-то в это время в Лондоне, подальше от фронта, учиться вместо армии. Так кто виноват?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:43 Ответить
Мешали такие идиоты, как ты.
Которые не представляют, как устроено государство, что собой представляет процесс создания нового вооружения и даже как пользоваться ватерклозетом, отчего и срут где попало...
показать весь комментарий
25.08.2020 09:07 Ответить
https://glavcom.ua/news/yarosh-rozkazav-pro-svoji-vrazhennya-vid-ukrajinskih-minometiv-molot-381145.html
показать весь комментарий
26.08.2020 17:46 Ответить
болгарсие? - а шо сразу не у кацапни - без посреников?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:06 Ответить
Болгария в НАТО с 2004 года и ЕС с 2007 года.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:09 Ответить
ето не отменяет ее закупок оружия у кацапни...
показать весь комментарий
20.08.2020 15:12 Ответить
вы думаете шо, членам Нато тут же выдают М-16 и кевларовые броне жилеты?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:18 Ответить
Нам нужно оружие.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:21 Ответить
если бы Украина захотела она бы могла границу с кацапией превратить
в свое преимущество и стать дейсвительно вооруженой до зубов страной.
но пока вы тыцаете за клованов етого точно не будет.....
показать весь комментарий
20.08.2020 15:35 Ответить
Болгария не совсем в ЕС.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:19 Ответить
Этот ЕМ-120 точная копия советского М-120 образца 1955г. Так как Бодгария была в Варшавском договоре вполне возможно шо там их дофига.Хотя читал миномет приличный(дальность от 0.5км до 7.5км)
показать весь комментарий
20.08.2020 15:57 Ответить
***** новая влада, новые назначения и столько дерьма .... Успехов 0 одни договорняки и сутки....
показать весь комментарий
20.08.2020 15:13 Ответить
Чого ви? Ось вам, досягнення. Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов - СМИ - Цензор.НЕТ 2133
показать весь комментарий
20.08.2020 15:18 Ответить
Тендеры ? Не - не слышали
показать весь комментарий
20.08.2020 15:15 Ответить
Гладковский никак от темы не отойдёт....
Бихус - фас !
показать весь комментарий
20.08.2020 15:16 Ответить
Попили бабло, й знищили українських виробників. Все по плану. Кацапському.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:17 Ответить
Попилили.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:19 Ответить
Вовочка методично уничтожает ВПК и армию.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:17 Ответить
а кто же наживается на войне ? кто барыжит ? кто мародерствует ?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:18 Ответить
Ну как же. Посмотрите прошлогодний ролик с дебатов на стадионе. Странные вопросы задаете.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:34 Ответить
Это уже Свинарчуки? Или ещё нет?!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:21 Ответить
Реальна карна справа. Зеленський, міністр ЗСУ Таран, РНБО, ДБР, - всі мовчать. В долі чи що?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:23 Ответить
Спеціалісти, поясніть мені: за що там платити 600 тисяч (22 тисячі доларів)?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:25 Ответить
За кусок трубы.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:35 Ответить
Кусок трубы с колёсиками
показать весь комментарий
20.08.2020 15:39 Ответить
Вопрос пока не в том...за что...
Сейчас стоит вопрос почему...
Почему вместо 600 тысяч...купили за 900..
Хотя ответ тут лежит на поверхности...зеленое стадо ворует...ворует как не в себя...
показать весь комментарий
20.08.2020 15:38 Ответить
Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6911
показать весь комментарий
20.08.2020 15:32 Ответить
Зеленое стадо ворует по черному...
Ворует и у армии...мародеры...скоты..
показать весь комментарий
20.08.2020 15:36 Ответить
А чого в коментарях від прихильників найвеличнішого немає ні згадок, ні натяків на Свинарчуків? Чи то при "клятому папєрєдніку" було злочином "контрабасом" завозити комплектуючі, щоб підприємства вічизняного ВПК працювали і озброювали армію, а при нинішньому "найчеснішому новому лиці" руйнування того самого ВПК - це велике досягнення і перемога?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:36 Ответить
Болгария классный зеленый горошек делала.Видимо это и было главным критерием.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:36 Ответить
Отот горошек...да перец с помидорами...это и все что может делать Болгария...
показать весь комментарий
20.08.2020 15:39 Ответить
Дело не в зеленом горошке, а в зеленых купюрах.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:22 Ответить
зеленые купюры нужны, когда у самого руки из ж.пы.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:56 Ответить
А нужно быть минометчиком что бы понимать что 900 тысяч это больше чем 600 тысяч??
Или это обязательное условие для тупых зебилов??
показать весь комментарий
20.08.2020 15:43 Ответить
А кто вам сказал,что болгарский не стоит этих денег или что наш лучше болгарского?Да и наши-то проходят испытания,может подождать год или два?
показать весь комментарий
20.08.2020 16:02 Ответить
"Какая разница" (с). Да, зебилы?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:43 Ответить
ага и румынских танков цирк уродов
показать весь комментарий
20.08.2020 15:44 Ответить
Украинских взашей гнать надо, вот еще!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:50 Ответить
Нэма Виссарионовича. Да и тайги тоже.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:10 Ответить
Но ведь Вовочка ничего не крал? Кто не согласен - пусть плюнет ему в лицо.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:20 Ответить
"ой-ой-ой! а кто это сделал?!" - а "зробили це разом", млять.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:45 Ответить
БОЛГАРСКИЕ МИНОМЕТЫ...!?!? А из Монголии ничего не угораздило прибарахлить!?
показать весь комментарий
20.08.2020 17:25 Ответить
А може не треба той "Молот"?
показать весь комментарий
20.08.2020 17:43 Ответить
Уже трубу с дыркой сделать не могут,а если и делают,то по цене самолёта.
показать весь комментарий
20.08.2020 17:43 Ответить
Ну, что 73% зедебилов?? Как ваш зеленский обагащается на крови, при закупке миномётов из БОЛГАРИИ! а на строительстве дорог, сколько отмывается миллиардов?? Аж страшно подумать!! Зато каждый раз Зеленский Обюязательно подчёркивает "" Я не краду"". Так лучше Бы ты лично украл бы 1 миллиард и успокоился!! Чем твои твари, из слуг народа, воруют ежемесячно по десятку милллиардов на дорогах, на таможне, на электроэнергии из россии, на налоговых отчислениях и т. д.!!
показать весь комментарий
20.08.2020 18:50 Ответить
Тут ключовий момент що кац апів і їхніх лугандонських шісток луплять мінометами з Краматорська!!!От що їх розриває навіть більше ніж міни!!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 21:27 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
Если есть СРОЧНАЯ необходимость в закупке 120 штук - хрен с Болгарией. А пока продолжать испытание собственных.
показать весь комментарий
25.08.2020 09:10 Ответить
 
 