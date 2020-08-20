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Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу

Нардеп от

Народный депутат ("ЕС"), председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией в ТКГ по вопросам Донбасса, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Леонид Кравчук.

Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как народный депутат Украины обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые Россия предлагает принять по итогам заседания Трехсторонней контактной группы на встрече внешнеполитических советников нормандской четверки, запланированной на 28 августа, а также подтвердить или опровергнуть согласие председателя украинской делегации Леонида Кравчука обратиться в парламент, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия", - написала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, "согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш

"Выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины. Особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости", - отметила она.

"Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции / директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего Президента Зеленского", - резюмировала нардеп.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.

Нардеп от ЕС Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу 01

Зеленский (20185) Кравчук (1226) переговоры (4909) Донбасс (26955) Климпуш-Цинцадзе (385) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+20
при Петі, коли все було відкрито і прозоро, це називалося "мінський договорняк"
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
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20.08.2020 13:53
+16
Було вже на Цензорі.
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
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20.08.2020 13:55
+13
https://censor.net/user/319187 - ще один яскравий приклад 73/43%зебіла, який розбризкує Г+Г
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20.08.2020 13:57
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Правила форума Совет форумчан
тото зебилы против вскрытия договорняков между вовкой-х*уйлом и вовкой-ссыклом - сложнее станет отмазывать шмарклю))
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20.08.2020 14:07 Ответить
КТО БЫ ВОВУ ЗЕЛЕБОБИКА ПОПОИЛ ЧАЕМ С ПСИХОТРОПАМИ КАК НАВАЛЬНОГО авось к 24 августа прошли бы траурные радостные шествия клоун умер да Здравствует барыга!!!!!
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20.08.2020 14:22 Ответить
Сейчас еврейчонок Вова с комунякой Лёней выторгуют нам у кацапов выгодные условия.
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20.08.2020 13:50 Ответить
так ти ж сам касап, причому - зебільний на всю голову. Для тебе же і торгуються.
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20.08.2020 13:53 Ответить
Дорогой. Я ж тебя уже отправлял. Понравилось? Организм требует? Сходи ещё поёрзай.
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20.08.2020 13:58 Ответить
касап, ти ще не вдавився Г+Г? Так спусти дух!
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20.08.2020 13:59 Ответить
Отзываешься, значит понравилось. А на Цезор зачем забегаешь?
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20.08.2020 14:06 Ответить
загнися, падаль астрабол
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20.08.2020 16:24 Ответить
Значит понравилось. Смотри не подхвати что-нибудь.
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20.08.2020 16:33 Ответить
Даже Хам здесь в паре вариаций похож на человека. Зеля и здесь везде похож на зебила.
Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 335
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20.08.2020 13:50 Ответить
каждый следующий хуже предыдущего
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20.08.2020 13:58 Ответить
Еще один хочет вернуть Кравчучку взад.
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20.08.2020 14:10 Ответить
Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 5067
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20.08.2020 14:21 Ответить
По этой логике самый лучший был Щербицкий. Не считая, конечно, этого:
Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 2750
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20.08.2020 14:23 Ответить
Здають Україну *****. Ось і всі деталі.
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20.08.2020 13:52 Ответить
По просьбє 73,22%.
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20.08.2020 13:56 Ответить
«Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы» - Фокин. Видео.

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».

Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, передает сегодня «Цензор.НЕТ».

«Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор?

Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот», - сказал Фокин.

Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be.html#more-110960
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20.08.2020 13:53 Ответить
Було вже на Цензорі.
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
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20.08.2020 13:55 Ответить
За кого Я голосував-Моє Панське Право!!
І виправдовуватися перед Ніхто не збираюся!!
Не треба на совість давити-знаю Ваші методички!!
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20.08.2020 14:00 Ответить
Коли на Київ збираєтесь ?
Зрада ж назріває. Ви ж грозились негідника прибрати, раптом що.
НУ ????
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20.08.2020 14:02 Ответить
Буду не "на" а в наступний Майдан..))
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20.08.2020 14:07 Ответить
завдяки вам хтось має вмерти аби знову вибороти свободу, яку ви спустили в унітаз на останніх виборах.
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20.08.2020 15:22 Ответить
За кого Я голосував-Моє Панське Право!!
от коли зрозумієш, шо то не твоє панське право, а твоя відповідальність громадянина за свій вибір вектору розвитку країни ...
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20.08.2020 14:28 Ответить
Если бы ы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы...
))
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20.08.2020 14:35 Ответить
глупость - это голосовать за зеленского, а потом доказывать, что не обосрался
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20.08.2020 14:40 Ответить
зебил разочаровался в шмаркле, но продолжает верить в фейки, приведшие шмарклю к власти)) ну реально - де*бил, бл*я)) как кацапы, переставшие верить в х*уйло, но продолжающие орать "во всем виноват Госдеп и Запад!"
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20.08.2020 14:56 Ответить
ну от, точно здадуть рашці, любить її фокін, але забув, що нас бомбить не Америка,а "******** брат" чи сестра?
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20.08.2020 14:17 Ответить
при Петі, коли все було відкрито і прозоро, це називалося "мінський договорняк"
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
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20.08.2020 13:53 Ответить
такі вони, зебіли з Г+Г в черепках.
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20.08.2020 13:55 Ответить
тепер у Мінську Україну представляє медвечук у масці кравчука.
отак.
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20.08.2020 13:56 Ответить
Под чутким руководством кошер-ностраы 🤢🤡💩🎪👿
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20.08.2020 14:16 Ответить
А для чого ж кравчука призначали ?
По тіхому злити державу.
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20.08.2020 13:54 Ответить
А если бы эту Климпуш-Цинцадзе оставили при МИД Украины, а не устроили при Порошенко, нардеп от "ЕС"? Возможно, позиция этой Климпуш - Цинцадзе совпал бы с позицией Кравчука? Это не голос здравого смысла, это пропаганда - с родни политрук- овской от КПСС. Цензор, возможно, поддерживает партию ни войны ни мира/чем хуже, тем лучше!?
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
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20.08.2020 13:55 Ответить
https://censor.net/user/319187 - ще один яскравий приклад 73/43%зебіла, який розбризкує Г+Г
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20.08.2020 13:57 Ответить
Партія війни ??
Це що таке ? Випук з кремлівської дупи ?
Партію за визволення України від рашистів вона представляє.
А не капітулянтів та зрадників.
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20.08.2020 13:57 Ответить
А які успіхи цієї "партії" у справі визволення України..? Скільки топових колаборантів опинилось за ґратами, скільки було визволено українських міст з часу прямого кацапського вторгнення 24 серпня 2014..? Результат яких фундаментальних реформ тепер та завжди зможе убезпечити від зазіхань орди на нашу незалежність..? Дякую..
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20.08.2020 14:29 Ответить
В подоланні внутрішньої окупації - великі.
Але ваше Зе повертає все як і було.
наприклад - Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Запоріжжя 19 серпня 2020 відвідав книжковий фестиваль "Толока", де придбав продукцію російського видавництва
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20.08.2020 15:09 Ответить
Великі..?
а тепер хоч мега хоч супер визволителем себе назви, а усе брехня виходить..бо по факту: ахмету - енергетика, мертвячуку - медіахолдинг, бойко - невинуватий, народу - томос та тарифи із знеціненою гривнею..а потім здивування результатам виборів..і усі навколо винні..
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20.08.2020 15:15 Ответить
В знеціненні рупля теж Петро винний ? Чи то наслідок війни, яку влаштувала росія ?
Коли вже думати навчитесь...
Все гроші рахуєте. Ну буде енергетикою володіти кацап.олігархат. Вам полегшає ?
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20.08.2020 15:21 Ответить
звісно, думати у нас вміють лише адепти секти..і які гроші я рахую..? ті шо добра тьотя лєра накрила мідним тазом у банку..?у мене особисто там не багато було..а були і юрособи з сотнями тисяч на рахунках..до речі, а ахмет то не кацаполігархат..? ну хіба що формально - ні..
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20.08.2020 15:28 Ответить
Ксюшенька! Не отвечайте этому конченному манкурту фобосу. Это ********** памперс, засранный к тому же. Пусть идет в опу вместе со своими мокшанскими хозяевами.
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20.08.2020 15:41 Ответить
І да. Питання до вас. Які ж реформи для украіплення держави втілено зеленським ?
Ви ж для чогось його обирали. То похвастайтесь.
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20.08.2020 15:10 Ответить
ніяких рехворм не планувалось і не буде..олігархократія хворева..
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20.08.2020 15:16 Ответить
А навіщо ви його обирали ?
Щоб країну пуйлу віддати ?
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20.08.2020 15:20 Ответить
дивіться вище..про усі винні навколо..лише не пан на білому коні..
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20.08.2020 15:30 Ответить
Поэтому ты Зебуин выбрал просто здаться. 👍
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20.08.2020 14:01 Ответить
дай угдаю.. текст у шария взял или у медведчука?)
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20.08.2020 14:13 Ответить
Николай Нестор Нагорняк.Что ты имеешь ввиду под "дипломатией"?Тупо сдать Украину РФии?Согласиться на их условия? Тогда по всей Украине будет то .что в Донбассе.Тебе ЭТОГО хочется?
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20.08.2020 15:42 Ответить
Каждый может услышать ТКГ зайдя в туалет
и нажав кнопку славного бачка-
Идет слив Украины Кравчучкой Факк-киным Ермаком
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20.08.2020 13:56 Ответить
За всі роки незалежності жодному провладному козлу довіри нема.Всі повинні сидіти за зраду і геноцид.
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20.08.2020 13:58 Ответить
Альтернативу этому она конечно не озвучила. Пять лет у вас была возможнось что-то сделать.
Пререливали из пустого в порожнее, а люди гибли.
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20.08.2020 14:00 Ответить
"Минские соглашения - безальтернативны!" (с) Петя Порошенко
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20.08.2020 14:02 Ответить
А какое отношение этот зелёный слив к минским имеет, лаптеногое под проксей?
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20.08.2020 14:04 Ответить
Дурное, почитай "минск" по пунктам. Текст общедоступен.
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20.08.2020 14:06 Ответить
Читал, бомби что из этих пунктов было выполнено при Порохе в ущерб стране? Как так плохой Порох минск распетлял только в ущерб кацаплу, а Бубочка выполняет все хотелки Путлера. Где в минске про отведение войск с занятых позиций скинь как пунктик?
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20.08.2020 14:09 Ответить
Минск у Украины как кость в горле. Подожди как до амнистии дойдут, вот тогда завоете.
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20.08.2020 14:17 Ответить
ну ты прямо скопипастил методички шария и москвы))
а по факту - это кость в горле рашки) как и санкции за невыполнение минских соглашений - на рашке
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20.08.2020 14:22 Ответить
Минск как кость в горле Украины если у власти клоун который выполняет все хотелки хозяина, когда при власти серьезный дипломат минск кость в горле кацапла. Вроде очевидно, не?
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20.08.2020 14:25 Ответить
Поэтому вы выбрали сдаться. А что было сделано за 5 лет в том числе с армией только тупой Зебизяне не видно.
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20.08.2020 14:03 Ответить
Нет, сдаться - это выбрал Петя. Потом, правда, осознал шо облажался и его на вилы поднимут за это. Потому и тянул кота за яйки 5 лет. И всё это время на фронте продолжали гибнуть украинские воины, а Петя продолжал бубнить про свой "безальтернативный минск".
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20.08.2020 14:16 Ответить
деб ил, какой он тебе Петя, тебе до него, как до неба...
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20.08.2020 14:19 Ответить
Лаптеноний, тянуть за яйца это у вас гопников безмозглых, а мире это называется умелая дипломатия. И только баран не понимает что в результате минска остановили вторжение кацапла почти открытое, повесили санкции на кацапло и дали воскреснуть нашей армии. Ты наверное в 15 году под Дебальцево на штурм Москвы собирался но тебе не дали герой?
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20.08.2020 14:30 Ответить
бугога ! Слить всё и подписать капитуляцию - это у петиков называется "умелая дипломатия"
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20.08.2020 14:32 Ответить
Чучело что слито? Раза 4 вопрос задал, по пунктам 1,2,3 что было слито?
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20.08.2020 14:37 Ответить
У той стороны уже до подписания минска заканчивались человеческие ресурсы чтобы контролировать весь фронт. Можно было поднажать и всё бы закончилось в 14-15 году.

Но кому-то понадобился минск.
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20.08.2020 14:38 Ответить
😂😂😂😂У кацапла ресурсы заканчивались???? Зебаран во время АТО в первые недели лугандония в кольцо почти была взята и кацапы втупую ввели войска чтобы этого не допустить . И вот тут у нас не было никаких шансов вообще в 15 году, именно для этого минск был остановить продвижение. Ты эти басни про дожать в 15 году во время атаки на дебальцево больше никому не рассказывай - не позорься
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20.08.2020 14:43 Ответить
За німецьким прапором, смердять кацапські партянки.
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20.08.2020 14:15 Ответить
Маладец топай в разведчики.
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20.08.2020 14:16 Ответить
Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."
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20.08.2020 14:00 Ответить
А чего же она молчала, когда глава её партии ПЕС подписал тот "минск" ? Почему тогда не визжала о сдаче суверенитета ?
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20.08.2020 14:04 Ответить
А в чем была сдача кацапло? Приняли какие то условия кацапла, сдали позиции, пошли на переговоры с лугандонией может? Кроме санкций кацапам за невыполнение был еще может слив какой?
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20.08.2020 14:07 Ответить
Не понимаете? Перечитайте текст капитуляции
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20.08.2020 14:12 Ответить
Конкретно, что из Минска было выполнено при Порохе в ущерб стране и почему сейчас это делает Зевова? Текст я читал. Повторю и тебе зебуин где в минске про разведение войск?
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20.08.2020 14:14 Ответить
зебуин одурманен Г+Г, или просто зебот
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20.08.2020 14:22 Ответить
снова ты с методичками от шария)) кацапы, вы реально тупые - продвигаете этот идиотизм на украинском сайте?))))
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20.08.2020 14:12 Ответить
Думаю абсолютно все догадываются о деталях переговоров - на УКраину давят ради реализации минской камитуляции подписанной Порошенко....
Чего и следовало ожидать...
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20.08.2020 14:11 Ответить
т.е. теперь зебилы убеждены что шмарклю назначил Порошенко, а не они сами проголосовали за клоуна из зомбоящика
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20.08.2020 14:14 Ответить
Лохторат не розуміє наслідків голосування проти когось !!! )))
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20.08.2020 14:27 Ответить
Если бы голосование провели сегодня результат бы не изменился.Так что ошибки нет!
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20.08.2020 15:23 Ответить
п.с. если Порох подписал "капитуляцию", то почему за 5 лет не капитулировал, а х*уйло и ВСЕ проросийские силы орали "кто угодно - лишь бы не Порошенко"?
И почему сдача интересов началась именно с приходом шмаркли, которую ты избрало...? а при Порохе - никто от Украины ничего не требовал, зато на рашку накладывали санкции..)
сложный вопрос для зебилов, понимаю))
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20.08.2020 14:18 Ответить
не поймут, слишком любят рашку и зевовика
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20.08.2020 14:24 Ответить
Не вижу никаких изменений, ну кроме вашего воя. Да, ещё три недели не убивают никого в ЛуГандонии(это для вас конечно горе, но придётся терпеть)
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20.08.2020 15:26 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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20.08.2020 14:16 Ответить
браво, кацапа!..
тех самых соглашений, по которым на твою рашку накладывали санкции за санкциями, а от Украины - ничего не требовали, зато помогали в борьбе с кремлем..
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20.08.2020 14:19 Ответить
Штайнмайер отверг критику своей «формулы» и слил Порошенко - Deutsche Welle
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html

))
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20.08.2020 14:18 Ответить
ой, кацапа.. ты совсем зашкварился с этим сайтом))
к тому же именно шмаркля (а не Порох) подписал формулу штанмайера.. А до этого - от Украины никто и ничего не требовал)
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20.08.2020 14:20 Ответить
"Нардеп от "ЕС"..." этим всё сказано. Будит гадить!
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20.08.2020 15:22 Ответить
Кому гадить- зечмырью? Там и гадить не надо, так как вся зешобла в дерьме, даже не по уши, а в два раза больше их роста. И хрен когда-нибудь они выплывут.
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20.08.2020 15:37 Ответить
Я понимаю, что вам, шЫколадным прихлебателям, очень бы хотелось этого. Но... Падлошенко впоймал облом и теперь кидается эскриментами. А Президент Украины на него даже внимания не обращает, что шЫколадного вообще убивает.... Да глянь на его рожу, ОНО за последний год желчью изошло на "0"!
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20.08.2020 15:49 Ответить
уже просто смішно.від свого патрона треба було вимагати
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20.08.2020 16:03 Ответить
Helgi Sharp с Ol Sharp.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865315550539439&set=a.101398983597770&type=3 6 ч. ·

💥 НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 https://www.president.gov.ua/…/trivaye-rezhim-tishi-na-zasi… ).
Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.
Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.
Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.
Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865315650539429&id=100011830050778
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20.08.2020 17:53 Ответить
А як же , навіть у дурдомах мають право на вибір свого депутата у Верховну Раду України !

Тільки дивлячись на наших деяких (на жаль багатьох) , у мене виникає запитання - чи не забагато на території України тих дурдомів ?
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20.08.2020 20:45 Ответить
 
 