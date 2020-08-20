Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу
Народный депутат ("ЕС"), председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией в ТКГ по вопросам Донбасса, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Леонид Кравчук.
Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Как народный депутат Украины обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые Россия предлагает принять по итогам заседания Трехсторонней контактной группы на встрече внешнеполитических советников нормандской четверки, запланированной на 28 августа, а также подтвердить или опровергнуть согласие председателя украинской делегации Леонида Кравчука обратиться в парламент, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия", - написала она.
По словам Климпуш-Цинцадзе, "согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами".
"Выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины. Особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости", - отметила она.
"Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции / директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего Президента Зеленского", - резюмировала нардеп.
Как сообщалось ранее, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.
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Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».
Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, передает сегодня «Цензор.НЕТ».
«Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор?
Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот», - сказал Фокин.
Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be.html#more-110960
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
І виправдовуватися перед Ніхто не збираюся!!
Не треба на совість давити-знаю Ваші методички!!
Зрада ж назріває. Ви ж грозились негідника прибрати, раптом що.
НУ ????
от коли зрозумієш, шо то не твоє панське право, а твоя відповідальність громадянина за свій вибір вектору розвитку країни ...
))
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
отак.
По тіхому злити державу.
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
Це що таке ? Випук з кремлівської дупи ?
Партію за визволення України від рашистів вона представляє.
А не капітулянтів та зрадників.
Але ваше Зе повертає все як і було.
наприклад - Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Запоріжжя 19 серпня 2020 відвідав книжковий фестиваль "Толока", де придбав продукцію російського видавництва
а тепер хоч мега хоч супер визволителем себе назви, а усе брехня виходить..бо по факту: ахмету - енергетика, мертвячуку - медіахолдинг, бойко - невинуватий, народу - томос та тарифи із знеціненою гривнею..а потім здивування результатам виборів..і усі навколо винні..
Коли вже думати навчитесь...
Все гроші рахуєте. Ну буде енергетикою володіти кацап.олігархат. Вам полегшає ?
Ви ж для чогось його обирали. То похвастайтесь.
Щоб країну пуйлу віддати ?
и нажав кнопку славного бачка-
Идет слив Украины Кравчучкой Факк-киным Ермаком
Пререливали из пустого в порожнее, а люди гибли.
а по факту - это кость в горле рашки) как и санкции за невыполнение минских соглашений - на рашке
Но кому-то понадобился минск.
Чего и следовало ожидать...
И почему сдача интересов началась именно с приходом шмаркли, которую ты избрало...? а при Порохе - никто от Украины ничего не требовал, зато на рашку накладывали санкции..)
сложный вопрос для зебилов, понимаю))
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
тех самых соглашений, по которым на твою рашку накладывали санкции за санкциями, а от Украины - ничего не требовали, зато помогали в борьбе с кремлем..
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
))
к тому же именно шмаркля (а не Порох) подписал формулу штанмайера.. А до этого - от Украины никто и ничего не требовал)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865315550539439&set=a.101398983597770&type=3 6 ч. ·
💥 НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 https://www.president.gov.ua/…/trivaye-rezhim-tishi-na-zasi… ).
Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.
Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.
Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.
Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865315650539429&id=100011830050778
Тільки дивлячись на наших деяких (на жаль багатьох) , у мене виникає запитання - чи не забагато на території України тих дурдомів ?