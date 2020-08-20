Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу

Народный депутат ("ЕС"), председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией в ТКГ по вопросам Донбасса, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Леонид Кравчук.

Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как народный депутат Украины обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подтвердить или опровергнуть подлинность документов, которые Россия предлагает принять по итогам заседания Трехсторонней контактной группы на встрече внешнеполитических советников нормандской четверки, запланированной на 28 августа, а также подтвердить или опровергнуть согласие председателя украинской делегации Леонида Кравчука обратиться в парламент, чтобы он поддержал предложенные россиянами условия", - написала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, "согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях. Кроме того, навязанные Россией условия, на которые якобы соглашается председатель украинской делегации Кравчук, предусматривают предоставление ОРДЛО так называемого "особого статуса" на постоянной основе, дальнейший отвод украинской армии в тыл и внедрение так называемого "прямого диалога" между украинской властью и управляемыми из Москвы террористами".

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"Выполнение хотя бы одного пункта из указанных требований станет началом уничтожения суверенитета Украины. Особенно циничным выглядит процесс сдачи украинского суверенитета в дни, когда Украина отмечает 29 годовщину украинской независимости", - отметила она.

"Требую у власти обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции / директивы, которыми руководствуется глава делегации Кравчук, который, очевидно, в соответствии со своими полномочиями, отражает официальную позицию действующего Президента Зеленского", - резюмировала нардеп.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.