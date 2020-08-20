В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб

Руководством Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование для установления причин и условий совершения преступления чиновниками командования Медицинских сил при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению Генштаба в "Фейсбук", на время расследования подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь ,главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил необходимость устранения любых проявлений коррупции в украинском войске.

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"Высокое доверие общества к Вооруженным силам недопустимо подрывать коррупционными деяниями, которые к тому же порочат светлую память павших собратьев", - сказал он во время видеоконференции с руководством ВС Украины.

Отмечается, что командование Медсил способствует правоохранительным органам в расследовании.

Как сообщалось, сотрудники СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил ВС Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих. По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медсил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн.

Задержали организаторов махинации при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.