РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11402 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Взяточники
3 655 16

В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб

В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб

Руководством Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование для установления причин и условий совершения преступления чиновниками командования Медицинских сил при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению Генштаба в "Фейсбук", на время расследования подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь ,главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил необходимость устранения любых проявлений коррупции в украинском войске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники командования Медсил ВСУ при содействии Генштаба пойманы на взятке в 1 млн грн., - СБУ. ФОТОрепортаж

"Высокое доверие общества к Вооруженным силам недопустимо подрывать коррупционными деяниями, которые к тому же порочат светлую память павших собратьев", - сказал он во время видеоконференции с руководством ВС Украины.

Отмечается, что командование Медсил способствует правоохранительным органам в расследовании.

Как сообщалось, сотрудники СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командования Медицинских сил ВС Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих. По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медсил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн.

Задержали организаторов махинации при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб 01

Автор: 

взятка (6143) Генштаб ВС (6168) Минобороны (9271) оборона (5194) ВСУ (6531) Хомчак (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
...доверие заслужить очень тяжело, а просрать его можно в один момент - когда ВСУ возглавляют шимпанЗЕ и хомяк...
показать весь комментарий
20.08.2020 13:50
+4
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5138
показать весь комментарий
20.08.2020 13:54
+3
У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8404
показать весь комментарий
20.08.2020 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...доверие заслужить очень тяжело, а просрать его можно в один момент - когда ВСУ возглавляют шимпанЗЕ и хомяк...
показать весь комментарий
20.08.2020 13:50 Ответить
Падлюк на мінні поля-розміновувати!!
показать весь комментарий
20.08.2020 13:50 Ответить
Коли беруть такі хабарі, то велика частина засилається "вгору". Хомчак залишився без своєї пайки.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:51 Ответить
Зебилы, вы поставили Хомячка главой ВСУ, на папередныков уже не свалишь.
Кстати Хомячок известен тем, что при овоще распродавал имущество армии. Но вы же это знаете, правда, зебильчики?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:52 Ответить
Руслан Хомчак спочатку очолив командування як тимчасовий виконувач обов'язків, а 2014 року був призначений на посаду командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB ОК «Південь» .

Йди з богом- тут горілки немає!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:05 Ответить
илловайск тоже не хомячок слил? НА, ХАВАЙ, зелебот - https://www.youtube.com/watch?v=UoaGdx2tWnk

Это передача из 2014 года

А вот цитата из википедии -- "2010 року призначений першим заступником командира https://uk.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 6-го армійського корпусу . Того ж року Хомчака призначили вже начальником штабу - першим заступником командира https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8-го армійського корпусу . У 2011 році полковник Хомчак отримує військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора . "

Хватит отмазывать его.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:58 Ответить
У "Слуг" одноразовые маски по 200 грн/штука закупали.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:53 Ответить
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5138
показать весь комментарий
20.08.2020 13:54 Ответить
Служебное расследование на предмет, кто же сдал?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:55 Ответить
Или - значит брали и раньше, но не заносили, крысы тыловые.....
показать весь комментарий
20.08.2020 14:03 Ответить
При Президенте Зеленском началась борьба с коррупцией. А до Зеленского мерзавцы,подонки,корупционеры торговали Украиной направо и налево.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:57 Ответить
У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8404
показать весь комментарий
20.08.2020 14:06 Ответить
Ко-ко-ко! Барцуны с карупциий! А то, что Главнокомандующий является фактически агентом врага, так это Ирунта!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:02 Ответить
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6756
показать весь комментарий
20.08.2020 14:02 Ответить
Можно подумать, что минобороны ворует только на медицинских повязках. А в это же время зам Хомяка закупает у болгар минометы на треть дороже собственных. Хомяк не в курсе?? или в доле?
показать весь комментарий
20.08.2020 16:32 Ответить
 
 