"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by в Telegram.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал генпрокурор Александр Конюк.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

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В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", заявила член президиума Мария Колесникова.

Справка: Статья 361 УК Беларуси. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, –наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.