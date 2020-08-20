РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11152 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
12 297 75

"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by в Telegram.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал генпрокурор Александр Конюк.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборах

В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", заявила член президиума Мария Колесникова.

Справка: Статья 361 УК Беларуси. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, –наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Захват власти: в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета 01

Беларусь (7886) уголовное дело (2436)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Лукашеску захватил власть. Все об этом знают, включая его шавок.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57
+18
Один из тех, кого побили, сказал, что страшно будет если народ успокоится, перестанет бастовать, а потом репрессивная машина начнет задерживать людей по одному и они будут просто исчезать, как уже было в истории Беларуси.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:02
+16
За время протестов ни один. Ни один, Карл, силовик толком не пострадал, не то что был бы убит. А мочить нада как раз отетих вот старших генералов-прапощиков (3 звязды), что на фотках, раз они не хотят принять сторону народа:
"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета - Цензор.НЕТ 2692
показать весь комментарий
20.08.2020 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну всьо бацка победил. Щас начнутся политические репрессии, пройдет месяц и все забудут
показать весь комментарий
20.08.2020 14:23 Ответить
За время протестов ни один. Ни один, Карл, силовик толком не пострадал, не то что был бы убит. А мочить нада как раз отетих вот старших генералов-прапощиков (3 звязды), что на фотках, раз они не хотят принять сторону народа:
"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета - Цензор.НЕТ 2692
показать весь комментарий
20.08.2020 14:25 Ответить
Пенсне и будет Гимлер....
показать весь комментарий
20.08.2020 15:03 Ответить
Почитай Бутусова, народолюбець.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:52 Ответить
И шо там , тока вкрадце ?!
показать весь комментарий
21.08.2020 08:40 Ответить
если не объединятся, то так и будет
показать весь комментарий
20.08.2020 14:25 Ответить
Будет как в венесуеле. Будет Мадура усатая и дальше рулить. Хотя пуйло на всякий случай траванул навального от греха по-дальше шоб тот не стал лидером опозиции
показать весь комментарий
20.08.2020 14:27 Ответить
Та не, навального как сакральную жертву траванули ботоксом как юща в 2004 свои чтобы побудить праведный гнев падали либерастической олигархической сионистской
показать весь комментарий
20.08.2020 14:42 Ответить
на рашке такое не работает...
показать весь комментарий
20.08.2020 14:46 Ответить
ну да а Немцова просто застрелили и все типа делают вид, шо не понимают кто это руководит этим беспределом ихний любимый партнёр по северному потоку 2, трусливые плебеи думающие только о собственном доходе.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:53 Ответить
кто с кем?
показать весь комментарий
20.08.2020 14:27 Ответить
Цветы в студию, вы же не майданутые
показать весь комментарий
20.08.2020 14:23 Ответить
опередил
показать весь комментарий
20.08.2020 14:24 Ответить
а шо, так можно было?!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:24 Ответить
власть уже была захвачена, арестовать немедленно!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:24 Ответить
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:25 Ответить
А там цветы. "Доктор, а это вам!"
показать весь комментарий
20.08.2020 14:42 Ответить
Надо срочно арестовать ЛУКАШЕКО с его шайкой. Он ВНЕ ЗАКОНА,
показать весь комментарий
20.08.2020 14:26 Ответить
кто будет арестовывать? марсиане?
показать весь комментарий
20.08.2020 14:26 Ответить
ответ очевиден, Граждане БЕЛОРУСИИ, это ихняя страна, а не какого то старого ПИРДУНА усатого, царь херов мля.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:44 Ответить
Белоруссии?! а это где?
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57 Ответить
это в СССР
показать весь комментарий
20.08.2020 15:42 Ответить
БелоруссИЯ это на северо-запад от Киева!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:43 Ответить
таки просто на север ...
но еще севернее - демократичные прибалтийские республики ...
а еще севернее - свободные республики викингов !
показать весь комментарий
20.08.2020 21:08 Ответить
Закидать цветами до смерти.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:28 Ответить
захороводить, пока у омоновцев не закружится голова.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:43 Ответить
и заобнимать в женских объятиях до наступления опасной для здоровья эрекции...
показать весь комментарий
20.08.2020 14:46 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2020 15:43 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2020 21:09 Ответить
это, сябры, чтобы у вас никаких сомнений не было, стоит ли бацьке позволить учайствовать в выборах...
показать весь комментарий
20.08.2020 14:27 Ответить
Опозиция не против с усатым выборы проводить,Лука за это "отблагодарит" репресиями и уголовными делами
показать весь комментарий
20.08.2020 14:35 Ответить
Мой прогноз такой:
США сейчас не до Минска.
ЕС отдала Путину право разрулить ситуацию в Минске.
***
Путин оставит Луку на несколько месяцев у власти, но потом заставит его объявить перевыборы и на новых выборах президентом будет марионетка Кремля.
Потом новый президент внесет изменения в Конституцию и Белорусь войдет в состав РФ.
Начнется приватизация (грабеж) Белоруссии.
***
Но эта вся операция не спасет "отца русской демократии" и в РФ начнутся свои негоразды. И не потому что народ будет бузить. А потому что экономика падает, и кланам РФ не хватает бабла. Начинается грызня за остатки пирога. Эта драка обострится уже на этапе борьбы между кланами за право прибрать к рукам заводы в Белоруссии.
***
Эта борьба кланов выйдет из-под контроля Путина и пойдет в разнос. Скорее всего Путина уберут на почетную должность Отца Нации, а за место президента и премьера начнется кровавая война кланов.
Это произойдет в ближайшие 2 года.
***
Если победят военные ястребы то будут новые военные авантюры РФ и скорый военно-политический крах империи.
Если победят олигархи, то будет фиктивная демократизация РФ и еще большее ограбление РФ. Что в итоге тоже приведет к развалу экономики и сепаратизму местных национальных олигархов (Татарстана, Башкортостана, Чечни и пр.).
показать весь комментарий
20.08.2020 14:38 Ответить
Все было бы хорошо, но после слов "экономика Раши падает" дальше можно не читать.
Нефть-газ растет. С чего раша-экономике падать?
показать весь комментарий
20.08.2020 14:45 Ответить
А от нефти газа тебе лично 85 руб.?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:46 Ответить
Если бы экономика Раши не падала,а прогрессивно росла,то жители параши с её богатствами материально жили бы значительно лучше,чем американцы и люди европейских стран.
показать весь комментарий
21.08.2020 08:16 Ответить
Тебе бы романы писать.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:54 Ответить
Белорусский майдан проигран бездарной марионеточной оппозицией. Поводили козу на соросовские и польские шекели, а теперь в стойло и на работу пахать на процветание коммунистичесой родины)))
показать весь комментарий
20.08.2020 14:38 Ответить
Шло бы ты отсюда чмо лахтинское
показать весь комментарий
20.08.2020 15:47 Ответить
"Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради - Цензор.НЕТ 5623
показать весь комментарий
20.08.2020 14:40 Ответить
вопрос ?
а был ли хоть на одном
участке пересчёт голосов
кричать надо подтверждая фактами
тогда все законно
показать весь комментарий
20.08.2020 14:42 Ответить
какой нахрен пересчёт, бюлетни сожгли на следующий день, стандартная бандитская тактика. нету тела, нету дела. там и так понятно, шо усатый ГАНДОН не набрал и 20% и СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ ВЫБОРЫ и Оперативно УНИЧТОЖИЛ УЛИКИ своего преступления. Он банальный преступник, таким место в тюрьме и не где более.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57 Ответить
Ну мы все в курсах - точно так Кравчук и Кучма делали - выкидывали урны с бюллетенями в мусор (даже не палили, а просто выкидывали в опечатанном виде, до того были уверены в безнаказанности - и прокатывало же), а вместо них везли заготовленные за год до выборов другие урны с "правильными" бюллетенями.
Это Януковощ уже начал ухищряться изысками с каруселями и др. обйбаловками. А до него вообще не заморачивались.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:23 Ответить
бред !

ли ты свои слова должен доказать
показать весь комментарий
20.08.2020 21:13 Ответить
Ты совсем охел? С какой это стати я тебе что-то должен??? (!)
Единственное, что я тебе задолжал - это послать тебя нахй к ибени фени.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:20 Ответить
Назар, совершенно верно.
показать весь комментарий
21.08.2020 05:29 Ответить
Лукашеску захватил власть. Все об этом знают, включая его шавок.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57 Ответить
А он этого никогда и не скрывал - он официально и многократно признался в узурпации власти. Так что его осталось только посадить и все.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:25 Ответить
Шанс упущен выйти с авторитаризма
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57 Ответить
вот и все. мирные протесты идут лесом, а трон перейдет коленьке.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:01 Ответить
Один из тех, кого побили, сказал, что страшно будет если народ успокоится, перестанет бастовать, а потом репрессивная машина начнет задерживать людей по одному и они будут просто исчезать, как уже было в истории Беларуси.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:02 Ответить
Россия нужен подавленный Майдан в Беларуси. Но для этого нужно, чтоб Майдан собственно имел место. Поэтому на первых порах РФ работала на белорусский Майдан, а теперь даёт возможность Лукашенко его задавить. Замазанный кровью и окончательно отвергнутый Западом Лукашенко превращается в послушного пса Кремля, хотя он и раньше им был, но теперь поводок станет намного короче. Но РФ играет с огнем. 16.08.2020 произошло рождение белорусской политической нации. Белорусский совок сдох.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:11 Ответить
Захват власти произошел Лукашенком, диктатор и узурпатор рулит уже 26 лет.

покойный Немцов про Луку все четко сказал - "Лукашенко - это такой славянский Каддафи. Он беспредельщик, убийца и диктатор, совсем невменяемый человек. За 26 лет правления Лукашенко сжег все мосты, а значит отступать ему некуда.
Ему отступать некуда. Ждать, что случится бархатная революция, не стоит.
Те, кто думают, что с Лукашенко можно "мирно разойтись", поймут свою ошибку в пыточных застенках",!!. Его остановит только пуля в лоб.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:11 Ответить
Как это тикать таракану некуда?? А помойка какая большая ************* за спиной??
Тараканы помойки любят - там братья живут.
Вот он прикупит хибарочку не торгуясь на рублевке рядом с хибаркой Януковища и оба там делиться впечатлениями по царствованиям будут на спизженные у пенсионеров и детей деньги.
Чтобы тикать всей этой мразоте стало некуда, надо ********* с гамном перемешать и тотально продиденфицировать от совков, ********* и им сочувствующих.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:18 Ответить
Что ж вы хотите -чеченские восточные корни по отцу. а мать не смогла воспитать.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:14 Ответить
Теперь кого-то одного точно надо сажать - или телку эту, или таракана. Оба под статью ту уголовную деяниями подходят, особенно таракан.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:13 Ответить
Народ Беларуси сам виновен в том, что позволяет делать это с собой. Вот кто им лекарь?
Это касается и нас в равной степени. Мы пассивно наблюдаем, как маразм власти постепенно проникает во все слои общества. Мошенники пользуются пассивностью общества в своих интересах. Так было, есть и будет там, где это им сходит с рук.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:26 Ответить
Ситуация и ментальность белоруссов в корне отличается от нашей ситуации в Украине. Поэтому они никак не могут действовать так же как мы.
Белоруссы были законсервированы Лукой со дня развала СССР. Они все эти годы жили в пионерском лагере с вожатым Лукой и почти ничего не знают что происходит за забором. Они конечно слышат по своему ТВ что там в РФ и в Украине капиталисты ограбили народ и народ там бедствует. А В Украине вообще бандеровцы всех вешают... и пр. пропаганда.
Лишь молодежь шарит по Инету и понимает что это ложь. Но молодежь аполитична и выступает лишь за свободу но без всякого политического контекста. Остальные там совок 1989 года разлива.
***
Если бы горстка белоруссов бросали коктейли молотова и камни или пытались захватывать МВД и пр. то остальные 99% белоруссов в ужасе осудило бы их и поддержало бы Луку чтобы он их всех пожизненно посадил!
***
Сейчас белоруссы делают максимум того что они могут на данном их этапе самосознания сделать. Они даже не созрели к настоящему осознанию себя как нации. Даже у нас в Украине массовое осознание себя как нации произошло лишь в 2014 г.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:44 Ответить
Лайк.
Частично - еще в 2004м.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:59 Ответить
Умная женщина! без сарказма
показать весь комментарий
20.08.2020 17:52 Ответить
хмм как я понимаю у таракана два козыря которые он озвучивает кажд день .
1- вы хотите как в 90х?
2 - вы хотите майдан?
к сожалению или к удаче там воспринимают майдан в отрицательном значении .
и даже вы здесь желаете чтоб в РФ случился майдан и там все развалилось .так?
показать весь комментарий
21.08.2020 00:39 Ответить
народ забитый и раздавленый
нет боевого духа
показать весь комментарий
20.08.2020 15:56 Ответить
Наивные беларусы думают что хлопаньем в ладоши и выкриками "ухади" они сломают системную диктатуру.Лука испугается мирных протестом и отдаст власть!Не теште себя иллюзиями победы,снимите розовые очки!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:57 Ответить
Запад должен принять 500000 политических беженцев с Белоруссии Молодежь уедет и Таракану придется сдаться правосудию
показать весь комментарий
20.08.2020 16:21 Ответить
Не будет никакого мирного сходняка в центре Минска... ...будет разгонялово и вязалово на выходах из жилых райнов. Транспорт остановят, интернет вырубят, блокпосты, патрули... -- воскресенье, законный день отдыха трудящихся, согласно КЗОТ.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:33 Ответить
посмотрим еще
показать весь комментарий
20.08.2020 18:25 Ответить
Чому в інформаційному просторі країни його наповнювачі не помічають очевидного? На мою думку загальний фон у всіх видах ЗМІ та на ФБ відносно масових протестів в Білорусі щодо нахабного фальшування виборів "бульбяним диктатором" Лукою (куди там Віть Пйордичу зі зграєю в 2004 році) такий, що Лука от-от злетить з диктатрської табуретки з сідушкою разом.
Я ж вважаю, що не злетить. Цей лисо-вусатий виродок за для утримання влади в своїх кривавих руках цілком готовий на такі криваві дії, які іншим постсовковим диктаторам і не снились. Хіба що за винятком Путіна-*****.
Чомусь НІХТО не помітив, що цей негідник не раз і не два заявляв зовсім не в якості жарту, нехай і дурнуватого, що він свого бастарда Миколку ще з сопливого віку почав готувати, як свого спадкоємця. Уявляєте, якесь безкультурне хамське бидло в європейській країні займається створенням новофеодальної династії, про що публічно оголошував. І не раз. Все це говорить про те, що мерзотник зібрався царювати довічно, а потім передати владу в руки свого "крон-принца".
Хто зна, може той Микола, "принц уельський" в білоруському виконанні, і виріс би нормальним хлопцем, якби не попав в лапи до свого папіка. А так треба думати, що він вже зараз такий же гнилий морально, як і його батько-диктатор.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:54 Ответить
Революция, которая берет перерыв «на обед» - обречена на провал! Это же классика!
Из Письма Ленина членам ЦК
«Нельзя ждать! Можно потерять все!
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия. Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то ни стало!»
Написано 24 октября (6 ноября) 1917 г.
И потом, Ленин в октябре https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE
показать весь комментарий
20.08.2020 17:50 Ответить
Да! Учиться надо у того, у кого получилось!
показать весь комментарий
20.08.2020 17:53 Ответить
Вовка Лєнін був справжнім захоплювачем влади. Таких одиниці на мільярди.
показать весь комментарий
20.08.2020 18:09 Ответить
І нават у яго не адразу атрымалася. Ён ішоў да свайго Майдану доўгія гады. У турме пасядзеў. Па замежжах павандраваць. Партыю стварыў.
показать весь комментарий
20.08.2020 18:12 Ответить
Білоруси мають терміново повставати - страйки запустити аби нічого не рухалось. Бо якщо відкладатимуть, то Путлєр і Бацька позакручують гайки під сталінський лад.
показать весь комментарий
20.08.2020 18:05 Ответить
Сябар! Трэба рэальна глядзець на рэчы. У Беларусі яшчэ вельмі шмат саўкоў, якія цалкам задаволеныя жыццём. У іх была адна скарынка хлеба ў 80-х. Сёння іх стала дзве. Таму яны лічаць што сталі жыць у 2 разы лепш. Матэматычна гэта так і ёсць. І вось гэтыя саўкі гірамі вісяць на нагах пратэстнага руху. Не, яны ў душы як бы супраць Лукі. І нават галасавалі ў асноўнай масе не за яго. Але на справу яны ніколі не выйдуць. Яны лічаць што ім яшчэ ёсць што *******. Што не ўсё так дрэнна.
показать весь комментарий
20.08.2020 18:19 Ответить
А если обнять этого прокурора, цветы ему подарить, может он передумает? 😁😁😁😁
показать весь комментарий
20.08.2020 21:21 Ответить
Захват власти в чистом виде ! Какие-то тунеядцы-жулики сбились в стаю и требуют власти. С каких таких йухов ??? Если политический курс не буде меняться, если государственный устрой не будет меняться - так зачем этим "координатчикам" власть ? Поддержите Бацьку !
Грегорьевич - держись ! Оппозиция просто хочет бездельничать, воровать и развлекаться (как в Украине). Путин (умница) тебе поможет !
показать весь комментарий
20.08.2020 22:32 Ответить
Этому "генпрокурору" пообещали должность младшего прокурора в Ростове, вот и старается. Иначе - высшая мера, которую он обычно требовал для политзаключенных. Пока внесут изменения в законодательство - могут и расстрелять.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:32 Ответить
 
 