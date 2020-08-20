"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета
Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by в Telegram.
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал генпрокурор Александр Конюк.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.
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В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.
"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", заявила член президиума Мария Колесникова.
Справка: Статья 361 УК Беларуси. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь
1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, –наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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но еще севернее - демократичные прибалтийские республики ...
а еще севернее - свободные республики викингов !
США сейчас не до Минска.
ЕС отдала Путину право разрулить ситуацию в Минске.
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Путин оставит Луку на несколько месяцев у власти, но потом заставит его объявить перевыборы и на новых выборах президентом будет марионетка Кремля.
Потом новый президент внесет изменения в Конституцию и Белорусь войдет в состав РФ.
Начнется приватизация (грабеж) Белоруссии.
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Но эта вся операция не спасет "отца русской демократии" и в РФ начнутся свои негоразды. И не потому что народ будет бузить. А потому что экономика падает, и кланам РФ не хватает бабла. Начинается грызня за остатки пирога. Эта драка обострится уже на этапе борьбы между кланами за право прибрать к рукам заводы в Белоруссии.
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Эта борьба кланов выйдет из-под контроля Путина и пойдет в разнос. Скорее всего Путина уберут на почетную должность Отца Нации, а за место президента и премьера начнется кровавая война кланов.
Это произойдет в ближайшие 2 года.
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Если победят военные ястребы то будут новые военные авантюры РФ и скорый военно-политический крах империи.
Если победят олигархи, то будет фиктивная демократизация РФ и еще большее ограбление РФ. Что в итоге тоже приведет к развалу экономики и сепаратизму местных национальных олигархов (Татарстана, Башкортостана, Чечни и пр.).
Нефть-газ растет. С чего раша-экономике падать?
а был ли хоть на одном
участке пересчёт голосов
кричать надо подтверждая фактами
тогда все законно
Это Януковощ уже начал ухищряться изысками с каруселями и др. обйбаловками. А до него вообще не заморачивались.
ли ты свои слова должен доказать
Единственное, что я тебе задолжал - это послать тебя нахй к ибени фени.
покойный Немцов про Луку все четко сказал - "Лукашенко - это такой славянский Каддафи. Он беспредельщик, убийца и диктатор, совсем невменяемый человек. За 26 лет правления Лукашенко сжег все мосты, а значит отступать ему некуда.
Ему отступать некуда. Ждать, что случится бархатная революция, не стоит.
Те, кто думают, что с Лукашенко можно "мирно разойтись", поймут свою ошибку в пыточных застенках",!!. Его остановит только пуля в лоб.
Тараканы помойки любят - там братья живут.
Вот он прикупит хибарочку не торгуясь на рублевке рядом с хибаркой Януковища и оба там делиться впечатлениями по царствованиям будут на спизженные у пенсионеров и детей деньги.
Чтобы тикать всей этой мразоте стало некуда, надо ********* с гамном перемешать и тотально продиденфицировать от совков, ********* и им сочувствующих.
Это касается и нас в равной степени. Мы пассивно наблюдаем, как маразм власти постепенно проникает во все слои общества. Мошенники пользуются пассивностью общества в своих интересах. Так было, есть и будет там, где это им сходит с рук.
Белоруссы были законсервированы Лукой со дня развала СССР. Они все эти годы жили в пионерском лагере с вожатым Лукой и почти ничего не знают что происходит за забором. Они конечно слышат по своему ТВ что там в РФ и в Украине капиталисты ограбили народ и народ там бедствует. А В Украине вообще бандеровцы всех вешают... и пр. пропаганда.
Лишь молодежь шарит по Инету и понимает что это ложь. Но молодежь аполитична и выступает лишь за свободу но без всякого политического контекста. Остальные там совок 1989 года разлива.
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Если бы горстка белоруссов бросали коктейли молотова и камни или пытались захватывать МВД и пр. то остальные 99% белоруссов в ужасе осудило бы их и поддержало бы Луку чтобы он их всех пожизненно посадил!
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Сейчас белоруссы делают максимум того что они могут на данном их этапе самосознания сделать. Они даже не созрели к настоящему осознанию себя как нации. Даже у нас в Украине массовое осознание себя как нации произошло лишь в 2014 г.
Частично - еще в 2004м.
1- вы хотите как в 90х?
2 - вы хотите майдан?
к сожалению или к удаче там воспринимают майдан в отрицательном значении .
и даже вы здесь желаете чтоб в РФ случился майдан и там все развалилось .так?
нет боевого духа
Я ж вважаю, що не злетить. Цей лисо-вусатий виродок за для утримання влади в своїх кривавих руках цілком готовий на такі криваві дії, які іншим постсовковим диктаторам і не снились. Хіба що за винятком Путіна-*****.
Чомусь НІХТО не помітив, що цей негідник не раз і не два заявляв зовсім не в якості жарту, нехай і дурнуватого, що він свого бастарда Миколку ще з сопливого віку почав готувати, як свого спадкоємця. Уявляєте, якесь безкультурне хамське бидло в європейській країні займається створенням новофеодальної династії, про що публічно оголошував. І не раз. Все це говорить про те, що мерзотник зібрався царювати довічно, а потім передати владу в руки свого "крон-принца".
Хто зна, може той Микола, "принц уельський" в білоруському виконанні, і виріс би нормальним хлопцем, якби не попав в лапи до свого папіка. А так треба думати, що він вже зараз такий же гнилий морально, як і його батько-диктатор.
Из Письма Ленина членам ЦК
«Нельзя ждать! Можно потерять все!
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия. Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то ни стало!»
Написано 24 октября (6 ноября) 1917 г.
И потом, Ленин в октябре https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE
Грегорьевич - держись ! Оппозиция просто хочет бездельничать, воровать и развлекаться (как в Украине). Путин (умница) тебе поможет !