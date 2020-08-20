Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков
Экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк призвал НАБУ закрыть дело "Роттердам+"
Об этом в своем блоге на УП заявил экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк, комментируя интервью главы НАБУ Артема Сытника, передает Цензор.НЕТ.
"В своем интервью для "Украинской правды" Артем Сергеевич озвучил ряд "незакрытых вопросов", которые должны определить дальнейшую судьбу этого "расследования".
Первое - якобы отсутствие пострадавших.
Это не так. Пострадавшие есть, но стыдно их показать обществу - Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов. То есть медийный заказчик всего дела - Коломойский вместе со своим партнером Пинчуком. Не комильфо, поэтому наблюдается попытка переложить ответственность на Кабинет Министров. И получают логическую реакцию - сначала докажите хоть что-то!
Второе - экспертиза за весь период действия формулы, как стало известно самой "Украинской правде", установила отсутствие убытков для потребителей / государства, а соответственно и законность решений НКРЕКУ. К слову, господин Сытник продолжает тактику сокрытия невыгодных для себя экспертиз.
Третье - относительно международных запросов.
На поверхности есть как минимум несколько противоречий. Вы сами признали - ответ от других стран может вообще не быть! Странно, что не обвинили другие страны. Хотя, если экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков, то пользы от таких международных запросов не более НУЛЯ.
Подытоживая, имеем 2 пути:
- продолжать тратить бюджетные средства на амбиции руководства НАБУ (а такие расходы уже достигли почти 100 млн грн) и для создания видимости объективности продолжать театр абсурда - проводить обыски в Офисе президента относительно подписи Зеленского под "Амстердам+", терроризировать запросами МВФ
или
- набраться сил и смелости принять законное решение - закрыть фейковое дело "Роттердам +" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков!" - заявил Вовк.
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Діло «Свинарчуків» -фейк, «Кузня на Рибальскому » - фейк, «Роттердам+» -фейк.
То може вже пора пана Бігуса в студію?
Нагадайте, please..))
У люмпенов всего мира любимая отмазка почему они плохо живут - "у нас крадут". Любой кто посмеет посягнуть на эту аксиому, будет шариковыми высмеян и затоптан.
Экспертиза СБУ показала, что «Роттердам+» не нанес ущерба государству.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Именно такой вопрос задал действующий президент Владимир Зеленский в ходе знаменитых дебатов на стадионе 19 апреля 2019-го своему оппоненту Петру Порошенко, это было одно из самых ключевых обвинений, которое выдвинул Зеленский.
Расследование «Роттердам+» получило наивысший приоритет, и друг Зеленского Иван Баканов был назначен на СБУ и поставил задачу установить какой ущерб нанесен государству в результате реализации «Роттердам+».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2017/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81.html После смены власти «Роттердам +» будет самым громким расследованием деяний альянса Порошенко-Ахметова - нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0.html Эксперт: схема «Роттердам+» обогатила Ахметова с Порошенко и ограбила украинцев на 35 млрд грн
Ущерб государству - это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба, дело развалится в суде. Кстати, теперь даже вопрос - а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур нет ущерба, то нет и состава преступления.
Видимо, для того чтобы максимально полно расследовать это дело, соратники Иван Баканов и помощник президента Сергей Шефир (они на фото справа от президента), начали регулярно встречаться со всеми олигархами, которые занимались поставками угля из РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
По данным источников «Цензор.Нет», 18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу «Роттердам+». Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах.
В общем, теперь все владельцы теплоэлектростанций могут спать спокойно. Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать - СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Как же любопытно услышать ответ, Владимир Александрович, уже ваш ответ на ваш собственный вопрос.
"У квітні те ж НКРЕКП ввела в дію нову методику розрахунку ціни на електроенергію, зашивши в неї сумнозвісну «роттердамську» формулу. Відтепер ціна вугілля для виробітку е/е вираховується так: ціна в порту Роттердам плюс вартість доставки до України. І це при тому, що влада остаточно відмовилась від закупівлі африканського вугілля на користь http://nashigroshi.org/2016/05/17/eni-ta-inshi-svitovi-korporatsiji-kupuyut-u-rosiji-cherez-prokladky-vuhillya-vyvezene-z-ordlo/ антрациту з Росії та окупованого ОРДЛО . А воно коштує значно дешевше як саме по собі, так і його доставка до України, бо не треба везти ********* через півсвіту.
Ось це рішення і призвело до того, що вартість вугілля для електрогенерації зросла на чверть до 1500 грн./т. Тобто якщо раніше влада стверджувала, що вугілля має коштувати дешево, а люди Ахметова казали - дорого, то раптом щось перемкнулось у головах полководців Порошенка, і в одну мить вони вирішили, що вугілля тепер мусить стати дуже дорогим.
Можливо, цього таємничого перевтілення і не сталось би, якби полководці жертвували власні гроші, але це не наш випадок. Подорожчання вугілля, а відповідно і електроенергії НКРЕКП повністю переклала на гаманці пересічних українців. Впровадження «роттердамської» формули http://nashigroshi.org/2016/05/12/pro-uzakonennya-koruptsiji-na-10-mlrd-hrn-u-novij-formuli-tsiny-***************/ коштуватиме усім нам 9,5 млрд грн . Тобто саме таку суму українці переплатять виробникам «вугільної» електроенергії, найбільшим з яких і є Ахметов.
Тут є ще один не грошовий, але важливий нюанс. Велика кількість вугілля потрапляє до України з окупованих територій. І в контексті «активної боротьби СБУ і з фінансуванням тероризму» це виглядає, як мінімум - дивно."
ты не меня, а только сам себя можешь обвинить в воровстве. "А какая разница?" как любит говорить потужный сывочолый папередник.
В спам всіх брехунів!
ты 23% 8% какао-зебил, ти знову традиційно збрехав.В спам всіх брехунів!
А не пора ли открывать уголовное дело против руководства НАБУ за неэффективную растрату бюджетных средств?
Тому що мав би згадати про відсутність збитків і для іншої категорії споживачів е/е - громадян - які в умовах дії ринкових цін на товар платили за нього (і платимо досі) чи не по наймінімальнішому тарифу.