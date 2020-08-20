Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков

Экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк призвал НАБУ закрыть дело "Роттердам+"

Об этом в своем блоге на УП заявил экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк, комментируя интервью главы НАБУ Артема Сытника, передает Цензор.НЕТ.

"В своем интервью для "Украинской правды" Артем Сергеевич озвучил ряд "незакрытых вопросов", которые должны определить дальнейшую судьбу этого "расследования".

Первое - якобы отсутствие пострадавших.

Это не так. Пострадавшие есть, но стыдно их показать обществу - Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов. То есть медийный заказчик всего дела - Коломойский вместе со своим партнером Пинчуком. Не комильфо, поэтому наблюдается попытка переложить ответственность на Кабинет Министров. И получают логическую реакцию - сначала докажите хоть что-то!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник

Второе - экспертиза за весь период действия формулы, как стало известно самой "Украинской правде", установила отсутствие убытков для потребителей / государства, а соответственно и законность решений НКРЕКУ. К слову, господин Сытник продолжает тактику сокрытия невыгодных для себя экспертиз.

Третье - относительно международных запросов.

На поверхности есть как минимум несколько противоречий. Вы сами признали - ответ от других стран может вообще не быть! Странно, что не обвинили другие страны. Хотя, если экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков, то пользы от таких международных запросов не более НУЛЯ.

Подытоживая, имеем 2 пути:

- продолжать тратить бюджетные средства на амбиции руководства НАБУ (а такие расходы уже достигли почти 100 млн грн) и для создания видимости объективности продолжать театр абсурда - проводить обыски в Офисе президента относительно подписи Зеленского под "Амстердам+", терроризировать запросами МВФ

или

- набраться сил и смелости принять законное решение - закрыть фейковое дело "Роттердам +" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков!" - заявил Вовк.