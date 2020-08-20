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На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко

На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.

Об этом сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только о реставрации и реконструкции данных объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг. В частности, трансформация клубов и библиотек в современные центры.

Ткаченко отметил, что в сфере Минкультуры находится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых требуют срочной реставрации.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации – это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - подчеркнул Ткаченко.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+6
Турбоаппетит у команды из шапито...
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20.08.2020 14:47
+4
Чтобы ты пропагандон-журнашлюх калоподмойный🤢🤡 ,их прихватил, как скомуниздил киностудию в Одессе
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20.08.2020 14:48
+3
А жопа не слипнится?
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20.08.2020 14:49
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Турбоаппетит у команды из шапито...
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20.08.2020 14:47 Ответить
Уже вижу очереди в новые библиотеки ... За откатами....
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20.08.2020 18:16 Ответить
Чтобы ты пропагандон-журнашлюх калоподмойный🤢🤡 ,их прихватил, как скомуниздил киностудию в Одессе
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20.08.2020 14:48 Ответить
А жопа не слипнится?
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20.08.2020 14:49 Ответить
У этих - нет!
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20.08.2020 14:55 Ответить
...На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 213С рождения Боби пай-мальчиком был,(Молодеец)
Имел Боби хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Боб на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!

(Дальше что было?)
Здесь пени,там шилинг,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Боби мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Источник teksty-pesenok.ru
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Боб это забыл.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
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20.08.2020 14:51 Ответить
обязательно выделить ткаченки, даже больше, пусть не экономит
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20.08.2020 14:51 Ответить
Наполнить свои карманы - в этом все смыслы...
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20.08.2020 14:54 Ответить
Где деньги, Зин?
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20.08.2020 14:55 Ответить
Читал статью про архитектурные дома в Киеве.Все они кому то принадлежат,в основном депутатам,их женам,чиновникам(даже А.Шевченко(Шева)).Все они стоят пустые.На некоторых даже деревя на крышах и балконах.
А вот "сопутствуещие учреждения"рядом потихонько растут.
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20.08.2020 15:28 Ответить
Денег нет!
Теперь культуре хана?
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20.08.2020 16:39 Ответить
Саша, так вы из своего кармана немного достаньте. Или мало на метании говна в патриотов и за борщевой набор от Бени получали, гнида вы патентованная.
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20.08.2020 17:07 Ответить
 
 