На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.
Об этом сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко.
По его словам, речь идет не только о реставрации и реконструкции данных объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг. В частности, трансформация клубов и библиотек в современные центры.
Ткаченко отметил, что в сфере Минкультуры находится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых требуют срочной реставрации.
"Наша идея относительно реконструкции и реставрации – это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - подчеркнул Ткаченко.
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Имел Боби хобби,он деньги любил.
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А Боб на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
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Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
(Дальше что было?)
Здесь пени,там шилинг,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Боби мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Источник teksty-pesenok.ru
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Боб это забыл.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А вот "сопутствуещие учреждения"рядом потихонько растут.
Теперь культуре хана?