Дело Гандзюк: суд 28 августа начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении Мангера и Левина

Судебное разбирательство обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина назначено на 28 августа.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 года завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 года судебное разбирательство обвинительного акта в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

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В Офисе Генпрокурора также отмечают, что суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября без права внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.