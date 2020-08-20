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Новости Революция в Беларуси
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Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет

Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет

Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, так юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY заявление Генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета.

"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", — сказал Знак.

"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности репрессий и обысков в связи с возбуждением дела, пишет Интерфакс-Украина.

Также он заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси: "Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: МИД готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений

Напомним, 20 августа Генпрокурор Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

Беларусь (7886) оппозиция (5335) уголовное дело (2436)


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Топ комментарии
+5
Не смотря не на что ?
Садомазохисты
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20.08.2020 15:05
+5
Искренне жаль белорусов, но по ходу их революция закончилась Дальше - репрессии, уголовные дела участникам протестов, гулаг.
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20.08.2020 15:42
+4
И Бацка опять параможе
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20.08.2020 15:13
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Не смотря не на что ?
Садомазохисты
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20.08.2020 15:05 Ответить
путінські агенти. Будуть працювати поки всіх не посадять, потім путін домовиться щоб його агентів відпустили, а решта буде сидіти поки не помре в тюрмі.
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20.08.2020 15:08 Ответить
кого-то **** твоё мнение?
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20.08.2020 15:09 Ответить
Так же как и твоё, точь в точь ))
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20.08.2020 15:31 Ответить
правительство - это конституционный орган, его нельзя создать без смены конституции
поэтому нужно БРАТЬ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
это Ленин завещал, если что
рабочие комитеты и отряды самообороны
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20.08.2020 15:15 Ответить
Вот теперь понятно, какие вы патриоты.
Вы - ленинцы.
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20.08.2020 15:22 Ответить
"Верной дорогой идёте, товарищи!" (с)
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20.08.2020 15:37 Ответить
Скоро Лука начнет борзеть: арестует КС и выгонит с метлами и лопатами на уборку и благоустройство улиц на посмешище остальным - есть у них какая-нибудь охрана? Неужели они не понимают, что диктаторы боятся только палки в анусе?
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20.08.2020 16:10 Ответить
Садо-мазо по белоруски
енто полный пипец товарисчи...
Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет - Цензор.НЕТ 2044
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20.08.2020 15:11 Ответить
И Бацка опять параможе
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20.08.2020 15:13 Ответить
?
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20.08.2020 15:18 Ответить
так даже вопрос не стоит - переможет в этот раз 95% процентами...
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20.08.2020 15:18 Ответить
Я анекдот придумал.
Беларуский омоновец затаскивает протестующего в автозак, говорит "ну все, сейчас мы тебя на дубинку посадим", сдирают штаны, и видят - торчит красная роза. "А это шо такое??" "А это вам! В знак нашей мирной акции!""
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20.08.2020 15:24 Ответить
Возможна и другая концовка.
"Девушки с цветами опередили"
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20.08.2020 15:39 Ответить
Будете сопли жевать до 5-того ноября пересажают вас по одному, братушки приполярные вам подмогу на ил76тых уже отправили и там далеко не матрёшки были....
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20.08.2020 15:25 Ответить
Единственные кто не будет бастовать !
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20.08.2020 15:34 Ответить
"Сухо и комфортно".
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20.08.2020 15:40 Ответить
Искренне жаль белорусов, но по ходу их революция закончилась Дальше - репрессии, уголовные дела участникам протестов, гулаг.
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20.08.2020 15:42 Ответить
Лично мне не нравиться ситуация вд беларуси, комуняка-уголовник ведет себя агрессивно, наступает, а координационный совет оправдывается, почему этот совет не запретит ему свободно передвигаться по стране, и не освободит всех политзаключенных, у них вообще есть советники, если уголовник лука возьмет власть, то он всех уничтожит, дети бульбаши понимают это, или они полные дебилы?
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20.08.2020 15:44 Ответить
Успокойтесь!
Ситуация с Белоруссью разрешится не от воли Луки и нет от Путина.
Решение придет извне этой Ситуации
Есть более сильные мировые игроки на планете.
***
Даже если бы Путин присоединил Белорусс к РФ это бы только еще больше ускорило развал империи.
Белоруссь это тот же Крым, только еще убыточнее!! Содержать белорусский совок со всем набором социальных программ и неконкурентных заводов - это не по силам бюджету РФ. Это груз от которого Титаник РФ потонет очень быстро!
Если же Путин и его олигархи отменят социальные льготы и сократят работников на заводах, то получат армию озлобленных революционеров.
***
Нужно просто немного подождать... и мы с вами увидим как по реке проплывает труп нашего врага
Силой его не взять, он сам себя уничтожит изнутри.
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20.08.2020 16:06 Ответить
"Немножко подождать", длится с 1917 года... ...и всё время мимо проплывают трупы...
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20.08.2020 16:57 Ответить
Развал Российской империи (как и Римской или Византийской) происходит медленно.
Революция 1917 года это первый этап развала Отпали Финляндия, Польша...часть территорий по западной границе.
После второй мировой войны была попытка реставрации Империи (варшавский договор и пр.).
Но потом Перестройка и новый этап развала Империи! Отвалилась куча республик.
Сегодня начала отваливаться и Белоруссия. Поначалу она может быть включена в состав РФ, но вскоре вывалится из нее потому что начнет разваливаться сама РФ.
***
Такие волновые процессы развалов Империй полно в истории. Просто нужно не полениться и изучить как все происходило у других и понять причинно-следственные связи процесса.
Рим в казалось бы расцвет господства захватил Дакию (Румыния). Но через некоторое время вынужден оттуда был уйти. Так же как из провинции Британия
А потом Рим вообще развалился на две половины - Рим и Византия. А потом от Римской части империи вообще нифига не осталось (образовалось куча городов-королевств в Италии). А Византийская империя примерно повторила цикл Римской (но более ускоренно) и тоже развалилась.
***
Причины развала Римской империи - размер и расходы на инфраструктуру и армию превысили доходы империи от провинций и внешней торговли. Армии нечем платить + армия состоит из контрактников, которым плевать на Рим и его культурные ценности. А варвары просто парой тычков завалили уже сгнивший изнутри Рим.
А Византия процветала только до тех пор пока могла "сидеть на трубе" мировой торговли через Босфор (из Азии в Европу). А когда тюрки перерезали торговые пути из южного Каспия, торговля встала и доходы Византии упали и нечего стало платить наемной армии.
Тюркам лишь осталось ткнуть их копьем немного и Византия пала. Все!
***
Аналогично и остаток империи в виде РФ - нет доходов от нефти и газа и все! Нечем платить армии (ВПК) и силовики не станут защищать Кремль от сепаратистов олигархов в Татарсане или на Дальнем Востоке и пр. А потом достаточно Эрдогану или др. агрессивному соседу ткнуть в РФ военной силой например в Армении и военное поражении РФ каскадом приведет к развалу и внутреннему расколу силовиков. Многие из силовиков быстро захотят превратиться в мелких олигархов и возглавить какой-нибудь кусок разваливающегося РФ.
***
Так происходило во всех империях с разными вариациями.
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20.08.2020 17:19 Ответить
ваши слова Богу в уши
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20.08.2020 21:25 Ответить
Гірше ніж наївні маленькі діти.Хто ж з диктатурою домовляїться???Тут або ти її валиш негайно,або вона тут же валить тебе...Як у вестернах-вихопивши пістоль-стріляй негайно,замешкався-тебе застрілять. Так ось сталось з бульбашами....Тепер точно,наляканий Хряк,віддасть всю свою поневолену бульбашню,під охорону путінських вертухаїв
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20.08.2020 17:23 Ответить
Так и будет.
Но стратегически это ведет к поражению и Луки и РФ.
РФ присоединит к себе Белоруссию и надорвется. Еще один чемодан без ручки да еще и с 100% населением непуганых "совков", которые привыкли к социальной справедливости и не терпят олигархов.
Это примерно как Римская империя решили присоединить к себе Германцев и взять их воинов в римскую армию. Вот эти то наемники-варвары потом и будут разваливать Рим изнутри!
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20.08.2020 17:31 Ответить
 
 