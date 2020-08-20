Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет
Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.
Как информирует Цензор.НЕТ, так юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY заявление Генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета.
"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", — сказал Знак.
"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности репрессий и обысков в связи с возбуждением дела, пишет Интерфакс-Украина.
Также он заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси: "Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление".
Напомним, 20 августа Генпрокурор Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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Садомазохисты
поэтому нужно БРАТЬ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
это Ленин завещал, если что
рабочие комитеты и отряды самообороны
Вы - ленинцы.
енто полный пипец товарисчи...
Беларуский омоновец затаскивает протестующего в автозак, говорит "ну все, сейчас мы тебя на дубинку посадим", сдирают штаны, и видят - торчит красная роза. "А это шо такое??" "А это вам! В знак нашей мирной акции!""
"Девушки с цветами опередили"
Ситуация с Белоруссью разрешится не от воли Луки и нет от Путина.
Решение придет извне этой Ситуации
Есть более сильные мировые игроки на планете.
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Даже если бы Путин присоединил Белорусс к РФ это бы только еще больше ускорило развал империи.
Белоруссь это тот же Крым, только еще убыточнее!! Содержать белорусский совок со всем набором социальных программ и неконкурентных заводов - это не по силам бюджету РФ. Это груз от которого Титаник РФ потонет очень быстро!
Если же Путин и его олигархи отменят социальные льготы и сократят работников на заводах, то получат армию озлобленных революционеров.
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Нужно просто немного подождать... и мы с вами увидим как по реке проплывает труп нашего врага
Силой его не взять, он сам себя уничтожит изнутри.
Революция 1917 года это первый этап развала Отпали Финляндия, Польша...часть территорий по западной границе.
После второй мировой войны была попытка реставрации Империи (варшавский договор и пр.).
Но потом Перестройка и новый этап развала Империи! Отвалилась куча республик.
Сегодня начала отваливаться и Белоруссия. Поначалу она может быть включена в состав РФ, но вскоре вывалится из нее потому что начнет разваливаться сама РФ.
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Такие волновые процессы развалов Империй полно в истории. Просто нужно не полениться и изучить как все происходило у других и понять причинно-следственные связи процесса.
Рим в казалось бы расцвет господства захватил Дакию (Румыния). Но через некоторое время вынужден оттуда был уйти. Так же как из провинции Британия
А потом Рим вообще развалился на две половины - Рим и Византия. А потом от Римской части империи вообще нифига не осталось (образовалось куча городов-королевств в Италии). А Византийская империя примерно повторила цикл Римской (но более ускоренно) и тоже развалилась.
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Причины развала Римской империи - размер и расходы на инфраструктуру и армию превысили доходы империи от провинций и внешней торговли. Армии нечем платить + армия состоит из контрактников, которым плевать на Рим и его культурные ценности. А варвары просто парой тычков завалили уже сгнивший изнутри Рим.
А Византия процветала только до тех пор пока могла "сидеть на трубе" мировой торговли через Босфор (из Азии в Европу). А когда тюрки перерезали торговые пути из южного Каспия, торговля встала и доходы Византии упали и нечего стало платить наемной армии.
Тюркам лишь осталось ткнуть их копьем немного и Византия пала. Все!
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Аналогично и остаток империи в виде РФ - нет доходов от нефти и газа и все! Нечем платить армии (ВПК) и силовики не станут защищать Кремль от сепаратистов олигархов в Татарсане или на Дальнем Востоке и пр. А потом достаточно Эрдогану или др. агрессивному соседу ткнуть в РФ военной силой например в Армении и военное поражении РФ каскадом приведет к развалу и внутреннему расколу силовиков. Многие из силовиков быстро захотят превратиться в мелких олигархов и возглавить какой-нибудь кусок разваливающегося РФ.
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Так происходило во всех империях с разными вариациями.
Но стратегически это ведет к поражению и Луки и РФ.
РФ присоединит к себе Белоруссию и надорвется. Еще один чемодан без ручки да еще и с 100% населением непуганых "совков", которые привыкли к социальной справедливости и не терпят олигархов.
Это примерно как Римская империя решили присоединить к себе Германцев и взять их воинов в римскую армию. Вот эти то наемники-варвары потом и будут разваливать Рим изнутри!