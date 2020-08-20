Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет

Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, так юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY заявление Генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета.



"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", — сказал Знак.

"Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности репрессий и обысков в связи с возбуждением дела, пишет Интерфакс-Украина.

Также он заверил, что совет не несет угрозы национальной безопасности Беларуси: "Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление".

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Напомним, 20 августа Генпрокурор Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.