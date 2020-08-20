В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города, - КГГА
В атмосферном воздухе Киева в последние дни повысилось содержание продуктов горения - формальдегида, диоксида азота и диоксида серы.
Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульв. Леси Украинки, просп. Науки, а также диоксида азота и формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, просп. Оболонском, бульв. Леси Украинки.
"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдаемая область высокого давления с антициклонической характером погоды характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - пояснил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.
Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, все чаще возникают пожары в экосистемах. Это связано с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением, говорится в сообщении.
За последние сутки в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все они ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила площадью 45 га. Ликвидировано три очага пожаров торфа площадью 0,5 га.
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